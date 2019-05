Stiri pe aceeasi tema

- Cateva zeci de persoane s au strans, duminica seara, in Piata Victoriei, dupa anuntarea exit pollurilor pentru alegerile europarlamentare si pentru referendumul pe justitie.Manifestantii cer autoritatilor sa prelungeasca programul sectiilor de vot, astfel incat romanii din Diaspora care au stat toata…

- Sute de romani aflati in Belgia s-au trezit de la prima ora pentru a-si exercita dreptul de vot la alegerile europarlamentare si la referendumul pentru justitie, potrivit observator.tv Oamenii au luat cu asalt sectiile de vot de la Consulatul Romaniei de la Bruxelles, astfel ca s-au…

- Avocatul Poporului s a sesizat din oficiu cu privire la situatia creata la Metrorex, astazi, 22 mai 2019, cand sute de oameni au fost blocati intre statiile Piata Unirii si Piata Victoriei.Potrivit informatiilor aparute in presa, citate de Avocatul Poporului, ldquo;sute de calatori au fost blocati intr…

- Cateva zeci de persoane s-au adunat la Cluj, Timișoara și Iași pentru a protesta fața de guvernare și fața de masurile pe care le adopta, in special cele din domeniul justiției. La Timișoara, unde oamenii au format un lanț uman, s-a aflat și filosoful Mihai Șora, informeaza Mediafax.Aproximativ…

- Ministerul Transporturilor organizeaza vineri dimineata o sedinta publica de dezbatere a proiectului de Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii serviciilor publice de transport persoane in unitatile administrativ-teritoriale nr. 92/ 2007 si a Legii nr. 328/ 2018 pentru modificarea…

- Peste 100 de taxiuri, autocare si autobuze din aproape toate judetele au blocat miercuri dimineata cea mai mare parte din Piata Victoriei, la debutul unei manifestatii de protest organizata de Federatia Operatorilor Romani de Transport (FORT). Transportatorii sunt nemultumiti de intarzierea emiterii…

- Este oficial. La un an de la protestul diaspora din 10 august, atunci cand intre jandarmi și o parte dintre manifestanți au avut loc mai multe incidente violente, in București va fi organizata o alta mișcare de strada.Citește și: Acuzații BOMBA in comisia de control SRI: 'Claudiu Manda a blocat…

- Protestatarii au ajuns, duminica seara, in fața Ministerului Justiției, unde cer demisia ministrului Tudorel Toader și striga „Justiție, nu corupție”. Oamenii au pornit spre Minister in marș, din Piața Victoriei, transmite Mediafax.Mai multe persoane s-au aflat in Piața Victoriei, pentru a-și…