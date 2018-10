Stiri pe aceeasi tema

- 6.225 de teleormaneni si-au gasit un loc de munca in acest an. In primele 9 luni ale anului 2018, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Teleorman au fost incadrate in munca 6.225 persoane, dintre care 2.549 femei. Din totalul persoanelor…

- Manu Tomescu, lider sindical in zona Rovinari, a spus ca dintotdeauna s-au facut angajari politice la Complexul Energetic Oltenia. Acesta spune ca nu ar fi atat de deranjat daca, pe langa angajarile pe pile, s-ar face si unele bazat...

- Chinezii din provicia Guilin au sosit, din nou, in Targoviste, vineri, 19 octombrie. Au fost primiti la Primaria Targoviste de catre autoritatile locale si judetene. Vizita se dovedeste a fi prima in care chinezii s-au angajat ca vor investi in Targoviste.

- "SpintecEtoarea de la morgE" a luat o decizie radicalE! Cunoscuta vedetE xi-a dat seama cE nu este in reguE ce se intamplE pe pagina sa de pe o retea de socializare, axa cE a apelat la specialixti pentru a-xi face dreptate.

- Un IT-ist al RAAPPS a fost arestat pentru pedofilie. Barbatul, in varsta de 30 de ani, este acuzat de politistii bucuresteni ca a agresat mai multe fetite ziua in amiaza mare. Suspectul actiona pe raza Sectorului 5 cand copiii ieseau de la scoala.

- Conducerea DSP Teleorman a dispus intreruperea activitatii unei gradinite din Alexandria dupa ce mai multi copii de acolo au ajuns la spital. Rezultatele analizelor probelor prelevate de medicii au venit in cursul aceste saptamani: enterocolita infectioasa. Institutia a impus o serie de masuri.

- Horia Brenciu, in varsta de 45 de ani, este un artist indragit, cu o cariera muzicala in spate și cu experiența in televiziune, fiind unul dintre actualii jurați ai emisiunii „X-Factor” și antrenor in emisiunea „Vocea Romaniei”. Și-a menținut cariera timp de mai bine de 25 de ani și a știut intotdeauna…

- Liderul minerilor care au batut bucurestenii la mineriada din 1990, Miron Cozma, este angajat fictiv de primarul orasului Voluntari, Florentin Pandele, la o companie publica de apa. Potrivit unei investigatii jurnalistice, Miron Cozma ar fi platit, inca din 2017, din bani publici, insa nu s-ar fi prezentat…