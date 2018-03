Stiri pe aceeasi tema

Primavara aduce adieri de gaz intr-o comuna din județul Timiș. Conducerea primariei a fost instiintata de catre...

- O femeie din Balți a fost escortata la DGT Nord a CNA pentru a fi audiata intr-un dosar de trafic de influența. Aceasta a fost reținuta de ofițerii și procurorii anticorupție, fiind banuita ca ar fi pretins și primit bani pentru organizarea eliberarii mai multor permise de

- Decesul lui Andrei Gheorghe a socat pe toata lumea. Jurnalistul a incetat din viata la doar 56 de ani din cauza unor probleme cu inima. Imediat dupa disparitia acestuia, milioane de mesaje au invadat internetul si nu numai. Acestea nu au fost pe placul lui Mihai Pleșu, unul dintre baieții scriitorului…

Ediția a unsprezecea a Targului de Paști timișorean iși uimește vizitatorii cu o oferta speciala: omatul domnește in centrul orașului...

- Decesul cunoscutului om de presa,Andrei Gheorghe , la doar 56 de ani, a socat o tara intreaga. Psihologul Cezar Laurentiu Cioc detaliaza ceea ce avem de invatat despre viata in urma mortii total neasteptate a unuia dintre cei mai buni jurnalisti din Romania. „Midnight Killer-ul” audio-vizualului romanesc,…

- Cunoscutul jurnalist Andrei Gheorghe a decedat luni seara, iar la scurt timp dupa aflarea vestii, Mircea Badea a facut câteva afirmatii nepotrivite. Badea, care nu era în relații bune cu Andrei Gheorghe, a ținut sa spuna ca acesta fusese arestat pentru…

- Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani. A fost gasit decedat in casa. In anii de activitate, el a marcat radioul romanesc, si intr-o oarecare masura televiziunea, ca niciun alt realizator. Decesul lui Andrei Gheorghe a fost declarat pe 19 martie, dupa ora 22. Conform informatiilor date publicitatii la…

- Vestea mortii lui Andrei Gheorghe a luat prin surprindere pe toata lumea, prietenii, dar si fanii transmitand mesaje de condoleante. Fosta sotie a lui Andrei Gheorghe a a postat si ea un mesaj tulburator pe pagina de profil al jurnalistului.

- Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani. A fost un prezentator și realizator de emisiuni radio și televiziune din Romania, realizator de filme documentare, de scurt și lung metraj. Din primele cercetari se pare ca Andrei Gheorghe a suferit un stop cardiorespirator. Decesul a survenit in dimineata…

- Luni noapte, Romania a primit o veste trista, odata cu trecerea in neființa a jurnalistului Andrei Gheorghe. Dupa aflarea veștii, mai multe personalitați au avut reacții imediate cu privire la dispariția cunoscutului prezentator radio. Realizatorul emisiunii „In Gura Presei”, Mircea Badea, a reacționat,…

- Veste soc in Romania. In urma cu cateva minute s-a aflat ca prezentatorul radio, dar si TV, Andrei Gheorghe a incetat din viata. Politia a oferit primele informatii oiciale despre decesul vedetei."Am fost sesizati la 112 la 10S15. ne-am deplasat la Pipera. S-a gasit o persoana de 50 de ani…

Peste 40 de elevi din comuna Pișchia ramasesera din luna octombrie a anului trecut fara transport, dupa ce firma care opera pe ruta respectiva...

Compania Nationala de Investitii urmeaza sa anunte in curand decizia privind locatia noii sali de sport pe care o va realiza in judetul Timis.

In timp ce exodul romanilor atinge cote alarmante, in special in randul tinerilor, un cetațean american, ajuns la o varsta venerabila, s-a intors in Banat...

- O descoperire macabra a avut loc, marți, la Câmpia Turzii, unde un barbat a fost gasit mort în propria locuința.În aceasta dimineața echipaje de poliție și de la serviciul de ambulanța s-au deplasat la Câmpia Turzii pe strada Aviatorilor, unde a fost semnalat…

In județul Timiș a fost configurata o noua zona industriala. Amplasamentul acesteia se afla in apropierea salii de sport din...

O femeie din judetul Timis a implinit venerabila varsta de 100 de ani. Zsuzsana Schilk s-a nascut in...

teren intravilan in loc. Timisoara, str.Ctin Brancoveanu, nr.56b in suprafata de 175 mp, inscris in CF.422234, top.13002/3,pretul de evaluare/de pornire al primei licitatiii este 115.274 lei +TVA 19% ...

Noul plan urbanistic general (PUG) este cel mai așteptat document al unei comune din apropierea Timișoarei. In prezent...

Deszapezirea s-a facut ca la carte, intr-o comuna de langa Timisoara. Imediat dupa asternerea noului start de zapada, in noaptea de joi spre vineri...

Este ger de crapa pietrele in mai multe zone din tara din cauza viscolului puternic. Temperaturile resimtite sunt de ger sibirian, coborand miercuri...

- Vedeta de la Bollywood Sridevi Kapoor, care a murit in acest weekend in Dubai, la varsta de 54 de ani, s-a inecat in cada din camera sa de hotel dupa ce si-a pierdut cunostinta, a anuntat luni politia locala, citata de APP. ''Decesul actritei indiene Sridevi s-a produs ca urmare a inecului in…

In urma cu doi ani, un barbat din vestul tarii a intentat proces unei firme, susținand ca a fost angajatul acesteia, insa niciodata nu i s-a inmanat...

ACS Poli Timisoara are programat vineri seara ultimul meci din sezonul regulat. Alb-violetii lui Leo Grozavu vor evolua, cu incepere de la ora 20,45...

Timișoreanul Dumitru Buș, pensionar, are o casa la Izvin, nu o casa de vacanța, ci cea in care a copilarit, unde merge destul de des. Recent, omul a venit, revoltat...

Conflictul intern din PNL Timis a intrat, deja, in obisnuinta. Ar fi ceva anormal ca primarii din Sannicolau Mare, Deta sau Dudestii Noi...

La inceputul acestei luni, reprezentanții companiei aeriene Blue Air au anunțat ca, incepand cu data de 17 februarie, vor renunța la doua dintre...

Politistii din Giroc au reusit sa-l identifice pe principalul suspect in cazul unui incident de o cruzime iesita din comun, petrecut in 16 ianuarie 2018.

Polițiștii locali, jandarmii și cadre ale Secției 2 au vizitat, in weekend, mai multe cluburi din oraș, pentru verificarea modului in care reprezentanții...

Calitatea mierii romanesti a determinat investitorii francezi sa faca demersurile in vederea amenajarii unui depozit de preluare a produselor apicole la ...

Panica intr-o familie din localitatea Vladimirescu, unde o casa in care se aflau trei copii a luat foc. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații ...

Sambata dimineața, in jurul orei 10, o femeie de 38 de ani a fost taiata in zona gatului, de o alta femeie. Victima a suferit o plaga taiata ...

- Inca un caz de o violenta extrema socheaza. De aceasta data este vorba despre o acuzatie grava ce planeaza in dreptul numelui unui adolescent in varsta de doar 17 ani, care a fost retinut, fiind acuzat ca si-ar fi omorat fratele mai mare. Agresiunea a avut loc in cursul diminetii trecute, in locuinta…

La Timisoara se va deschide prima parcare supraetajata realizata de administratia locala. Cel putin asta a promis primarul Nicolae Robu, care a declarat...

- Politistii efectueaza 30 de perchezitii in Timis si in alte zece judete, intr-un dosar privind savarsirea de infractiuni la regimul proprietatii intelectuale, cu un prejudiciu de aproximativ 1.000.000 de lei. Cele 30 de perchezitii au loc in Timis, Bucuresti, Galati, Braila, Ilfov, Constanta, Tulcea,…

- Vești bune pentru pacienții diagnosticați cu cancer care se trateaza la Timișoara. Ministerul Sanatații va achiziționa un aparat necesar in terapia bolii. ”Este vorba de un accelerator liniar care il va inlocui pe cel vechi, cu care am avut mai multe probleme, defectandu-se de cateva ori. Sunt in jur…

- Scriitorul Stelian Tanase a declarat pentru News.ro ca s-a bucurat de prietenia lui Neagu Djuvara, caracterizandu-l „un om cu o existenta aventuroasa, senin, echilibrat, cu un impact intelectual aproape miraculos in randul tinerilor”. „Neagu Djuvara era respectat. Provenea dintr-o familie veche.…

- Istoricul Neagu Djuvara a murit joi, 25 ianuarie 2018, la varsta de 101 ani. El obișnuia sa iși serbeze ziua de naștere de doua ori, pe 18 august pe calendarul vechi si pe 31 august conform noului calendar. Istoricul Neagu Djuvara a avea 101 ani. 45 i-a trait in afara tarii, in exil. Abia dupa 1989…

- 2018 este un an in care comuna Lovrin va culege roadele muncii din ultimii ani. Astfel, va fi finalizat caminul cultural, o lucrare impresionanta, de anvergura unui adevarat palat, care a necesitat multe eforturi din partea comunitatii. Caminul va putea organiza evenimente dintre cele mai diverse, fiind…

- Florita Bolos, controversata judecatoare din Ineu, a fost eliberata conditionat. Asta chiar daca a stat dupa gratii numai trei luni de zile din condamnarea de sapte ani (?!) pe care a primit-o in data de 31 octombrie 2017. La numai doua saptamani distanta de la momentul in care Inalta Curte de Casatie…

- Timișorenii care duc dorul șantierelor de anvergura din oraș nu se vor plictisi nici in acest an. Primarul Nicolae Robu a explicat ca proprietarii domeniului Solventul și-au achitat toate datoriile fața de statul roman, astfel ca nu mai exista nici un motiv pentru menținerea sechestrului pe proprietațile…

- Decesul solistei trupei The Cranberries, Dolores O'Riordan, nu este considerat un eveniment ''suspect'' de politia britanica, informeaza Press Association, citand un anunt facut marti de Scotland Yard. Dolores O'Riordan a decedat "pe neasteptate", luni dimineata,…

- Timișoara nu inseamna doar zona centrala, cu asfalt, parcuri intreținute și ronduri cu flori. Multe zone din cartierele marginașe ale urbei seamana mai degraba cu sate uitate de lume, cu strazi pline de gropi, fara trotuare și fara transport in comun. Desigur, din peisaj lipsesc și magazinele, restaurantele,…

- Cat este de importanta cultura pentru dezvoltarea unei comunitati? Poate renaste o localitate prin cultura? Poate schimba un artist destinul unui oras pe cale de disparitie? Radio Romania Cultural merge in orasul Petrila sa afle raspunsurile si transmite in direct, din mina, o emisiune cu tema Renasterea…

- Marian Curec (40 de ani), minerul care in 4 decembrie 2017 a fost accidentat in subteranul Minei Livezeni, a murit intr-un spital din Timisoara, unde fusese adus in urma starii grave in care se afla. Accidentul de munca petrecut in mina Livezeni la circa 300 de metri sub pamant, iar salvatorii minieri…

- Ninsorile abundente care au afectat provincia Anhui din estul Chinei incepand de la 3 ianuarie au provocat moartea a 13 persoane, au anuntat vineri autoritatile guvernamentale provinciale, citate de Xinhua. Cea mai puternica furtuna de zapada din 2008 a afectat pana in prezent 1,06 milioane…

- Incepand din acest an, toti angajatii din invatamantul preuniversitar vor primi salariile prin inspectoratele scolare si nu prin consiliile locale, ca pana acum. Practic, sumele necesare pentru plata salariilor personalului didactic, nedidactic si auxiliar se vor asigura de la bugetul de stat, prin…

- Mai multi timisoreni plecați in vacanța de Revelion in Serbia au ramas fara mașini, toate marca Audi, acestea fiindu-le furate chiar din zona hotelului. Ei au povestit patania pe Facebook si au cerut ajutor apropiatilor, ca sa se intoarca acasa. Se pare ca din parcarea hotelului Kraljevi Cardaci Spa…

- Executarea celor trei ani de inchisoare, pentru fostul primar al Resitei, Mihai Stepanescu, a luat sfarsit astazi, acesta fiind eliberat. Condamnat in urma cu trei ani pentru coruptie, fostul edil a indeplinit prevederile cerute de lege pentru a fi eliberat conditionat. Hotararea de astazi a Tribunalului…

- Un timisorean ar putea reprezenta marea noutate a lotului national de handbal seniori al Romaniei pentru faza inaugurala a calificarilor la Campionatul Mondial din 2019. Prima reprezentativa va juca in perioada 11-13 ianuarie, la Bozen, cu Italia, Ucraina si Insulele Feroe pentru accederea in play-off,…