Stiri pe aceeasi tema

- Oscar Albayalde, seful politiei din Filipine si responsabil cu lupta antidrog lansata de presedintele Rodrigo Duterte, si-a dat demisia luni dupa ce s-a confruntat cu acuzatii ca a permis in urma cu sase ani ca agenti din subordine sa revanda droguri

- Nascut in Martinica (Antilele franceze), acest agent administrativ de 45 de ani era informatician la Directia de informatii a prefecturii politiei din Paris si suferea de surditate. Agresiunea s-a produs chiar in interiorul acestui loc emblematic care regrupeaza mai multe mari directii ale politiei…

- Șeful biroului de purtatori de cuvant al Parlamentului European, Jaume Duch Guillot, transmite ca propunerile de comisari europeni desemnați de Romania și Ungaria au fost respinși de Comisia Juridica, deoarece sunt incapabili sa exercite funcțiile lor in acord cu Tratatele și Codul de Conduita."Comisia…

- Un sofer oprit in trafic de catre politisti, iritat la un moment dat de faptul ca urma sa fie testat alcooscopic, a devenit recalcitrant, echipajul fiind nevoit sa-l incatuseze.Incidentul s-a petrecut in cursul noptii de miercuri spre joi, in jurul orei 02.45, cand politistii din cadrul Politiei ...

- F. T. Un echipaj din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Prahova a intervenit impreuna cu agenti din cadrul Politiei si salvamontisti din Azuga, ieri dimineata, in jurul orei 5, pentru salvarea vietii unui turist canadian atacat de urs. Acesta campase in zona Valea Marului, din apropiere…

- Raed Arafat, șeful DSU, a reacționat dupa ce un barbat, instructor de inot, a povestit modul in care a salvat de la inec o tanara de pe o plaja din Vama Veche, in timp ce echipajul SMURD care se afla in zona nu intervenit. Arafat spune ca salvarea fetei trebuia sa vina de la salvamari.Citește…

- Apel venit prin 112 de la un muncitor forestier aflat pe drumul Mara – Gutin care a informat ca unul din colegi a suferit un accident la cap fiind lovit de un copac si se afla cazut intr-o rapa. Echipajul de prim raspuns al Salvamont Maramures s-a deplasat de urgenta la fata locului impreuna cu […]…

- Ies la iveala detalii si declaratii de-a dreptul cutremuratoare in cazul Alexandrei, tanara ucisa in Caracal. Miercuri, tatal fetei a mers la Politie si a explicat contextul in care aceasta a disparut, dar s-a lovit de un raspuns deloc incurajator.