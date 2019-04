Câteva neadevăruri spuse de DRAGNEA ce trebuie neapărat taxate In expozeul ținut la Antena 3, Liviu Dragnea a continuat retorica anti-multinaționale, a vorbit despre dublu standard, a spus ca șefii de la Consiliul Concurenței sunt reprezentanții acelorași multinaționale, și despre bunastare. Multe neadevaruri, care trebuie neaparat taxate. Discurs antimultinaționale Una dintre temele sale preferate pentru ca are o ținta foarte bine precisa la o masa importanta a electoratului este cea de demonizare a strainilor: multinaționalele, marfurile de proasta calitate care ajung in țara etc. Construcția acestui discurs vine la pachet cu deplangerea situației catastrofale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

