Câteva metode de a vopsi ouăle sănătos Vine Pastele si unul dintre cele mai frumoase momente este vopsitul oualor. De ce sa iti otravesti familia cu vopsea chimica? Uite cum sa vopsesti ouale natural! Oua vopsite: roz deschis – suc de sfecla In loc sa fierbeti ouale in sucul de sfecla, le puteti lasa peste noapte.





Oua vopsite: rosu caramiziu – paprika Cu trei linguri de paprika sau mai mult, fierte timp de 30 de minute, se pot obtine oua de un frumos rosu-caramiziu. Oua vopsite: verde - spanac Zeama de spanac fiert sau de iarba fiarta poate colora ouale… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

