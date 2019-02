Stiri pe aceeasi tema

- 2019 ar putea aduce o scadere semnificativa a numarul companiilor care fac afaceri in Romania, pe fondul instabilitații fiscale, a creșterii costurilor operaționale și a restrangerii și scumpirii finanțarii, la care se adauga accentuarea crizei din piața muncii, arata o analiza Sierra Quadrant, conform…

- Productia de titei a Norvegiei in 2019 se va situa la cel mai redus nivel din ultimele trei decenii, dar s-ar putea redresa in urmatorii ani, a anuntat Directoratul norvegian al petrolului (NPD), transmite Reuters. Norvegia este cel mai mare producător de ţiţei din Europa Occidentală…

- „Interventiile distorsionate si inadecvate pe piata gazelor naturale pot pot pune in pericol investitiile si pot amana dezvoltarea productiei de gaze din zacamintele offshore din Marea Neagra“, arata Comisia Europeana, potrivit Agerpres.

- Romania ar putea construi o autostrada mare in fiecare an daca ar avea o rata de colectare a TVA-ului ca in Bulgaria, a afirmat, miercuri, presedintele Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru, la conferinta anuala organizata de Asociatia Analistilor Financiar-Bancari din Romania. "In Bulgaria avem…

- Sistemul de termoficare din Bucuresti are nevoie urgenta de investitii, in conditiile in care peste trei sferturi din conductele RADET au peste 40 de ani si risca sa crape in aceasta iarna, iar CET-urile isi vor incheia, in curand, perioada de functionare in conditii de siguranta, arata o analiza. In…

