- Beyonce, Justin Bieber și Selena Gomez sunt in top, dar cine-i numarul 1? Inainte sa dai scroll și sa vezi care sunt cele mai populare postari de pe Instagram din toate timpurile trebuie sa știi ca șase din primele zece au legatura cu o naștere sau un anunț privind o sarcina, ceea ce inseamna un...…

- Mina Basaran urma sa se marite la finalul acestei luni si alaturi de sapte prietene s-a dus la Dubai, unde au petrecut la un concert al artistei Rita Ora. Intr-o ultima fotografie postata pe contul de Instagram, Mina Basaran apare sambata alaturi de celelalte sapte prietene, la un hotel din Dubai. Unsprezece…

- Un arbitru este acuzat de crima dupa ce jucatorii unei echipe l-au obligat sa omoare un component al unei formatii adverse, la un meci de fotbal din statul african Malawi.Evenimentul a avut loc in timpul partidei dintre Billiat FC si Chilengo FC, miercuri, in orasul Thyolo (sudul Malawi), cand jucatorii…

- Ieseni, sunteti asteptati in zilele de 11 si 18 martie, intre orele 11:00 si 14:00, in Rond Targu Cucu, sa descoperiti tramvaiele trecutului. Veti putea descoperi indeaproape singurul tramvai de tip AEG existent la Iasi. Membri ai Asociatiei TRAMCLUB Iasi vor prezenta celor interesati istoria tramvaielor…

- Dwayne ”The Rock” Johnson a sarbatorit Ziua Internaționala a Femeii alaturi de adorabila lui fetița de 2 ani, Jasmine Johnson. Actorul a postat pe Instagram un clip in care incearca sa o invețe pe Jasmine care e treaba cu girl power! Girl power. To every woman out there ‘round the world – all ages and…

- In Marea Britanie, pregatirile pentru nunta regala sunt pe ultima suta de metri. Prințul Harry și logodnica lui, Meghan Markle, au stabilit deja cine va canta la nunta lor, iar acum au facut și lista cu invitați. Aproape 2.700 de persoane din toate categoriile sociale, membri ai organizațiilor caritabile…

- Verdict definitiv in apelul dosarului in care Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, a fost obligat, in prima instanta, sa achite Consiliului Judetean Constanta suma de 401.700 de lei. Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au mentinut decizia Tribunalului…

- Ed Sheeran cu siguranța vrea sa-și duca nunta la un alt nivel. Cantarețul a declarat de curand ca pentru nunta sa iși va construi o capela in Suffolk, Anglia și ca planul e deja facut impreuna cu consiliul județean. Declarația lui Ed Sheeran cu privire la aceasta idee este destul de simpla, cantarețul…

- Tot mai multe vedetese impotrivesc deciziei președitelui Americii de a oferi arme profesorilor pentru a apara elevii. Cantareața Cardi B a postat pe Twitter, cat și pe Instagram un mesaj in care vorbește despre cum profesorii primesc salarii mici, dar vor avea arme. “America trebuie sa fie foarte distractiva…

- Doctor Vesa Damaris, medic specialist neurologie la MedLife Genesys, spune ca migrena se caracterizeaza prin simptome precum: ● hemicranie, adica durere localizata la nivelul jumatații drepte sau stangi a capului, cu caracter pulsatil ● greața, varsaturi ● fotofobie și fonofobie (pacientul prefera sa…

- SUA: Misterul avionului ”OZN” care a aparut și disparut de pe radar, fara ca nimeni sa știe ceva despre el. Controlorii de trafic aerian din Oregon, SUA, au ramas uimiți intr-o zi din luna octombrie a anului trecut, cand un avion misterios (denumit ”OZN”) a fost detectat de radare la o altitudine de…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge la Gigi & Bella Hadid. “Yolanda Hadid este #ProudMommy, o mama mandra de cele doua fiice ale sale. Cea mica e satena, culoarea care zice ca o reprezinta, desi s-a nascut blonda, este cu cativa centimetri mai inalta decat sora cea mare si s-a iubit cu celebrul…

- Fetița cuplului Jay-Z și Beyonce ne arata inca odata cat de mult ii seamana mamei sale. La evenimentul NBA All Stars ce a avut loc weekend-ul trecut, superstarul in miniatura le-a furat sclipirea celorlalte vedete din sala. Cu o pereche de ochelari de soare mega cool și atitudinea necesara unei vedete,…

- Este un artist extrem de iubit si un jurat sincer, la X Factor, care a stiut, intotdeauna sa vada mai departe departe de aparente. Si tocmai asta adora fanii. Are acel ceva care se lasa greu deslusit.

- Avionul, care asigura legatura intre Teheran si orasul Yasuj (sud-vest), "s-a prabusit in regiunea Samirom", la aproximativ 480 km sud de Teheran, a declarat agentiei de presa Fars seful serviciului national de urgenta, Pirhossein Koolovand, precizand ca "50 pana la 60 de pasageri erau la bord"."Toate…

- S-au intamplat lucruri faine și saptamana asta și le afli pe toate in episodul #17 din Vvlog. Dupa o vizita acasa, in Republica Moldova, Alice Tudor a dat-o pe rusa și i-a scos in fața clasei pe elevii Camelia Chenciu și Andrei Niculae.  via GIPHY S-a lasat și cu intrebari incomode pentru colegi. Cristi...…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge astazi la Chrissy Teigen. “Chrissy Teigen, soția lui John Legend, gravida cu al doilea copil, ne arata cum poți face o salata fara sa ai nevoie de prea multe haine, ba chiar deloc in partea de sus a corpului. Ea este cunoscuta pentu firea sa dezinvolta, dar și…

- Un martor al carui nume apare in mai multe dosare instrumentate in ultimii ani de procurorii DNA Ploiesti, Razvan Alexe, sustine ca a fost obligat sa faca denunturi mincinoase si sa dea "declaratii romantate" in dosarele in care este implicat.

- Noroc incredibil pentru un cuplu din Rusia. Cei doi trebuiau sa se imbarce in avionul care s-a prabușit duminica, langa Moscova, insa și-au schimbat biletele in ultima clipa. 71 de oameni au murit in urma incidentului aviatic.

- Timp de doua decenii Steve Aoki a devenit un nume mare in ceea ce privește muzica, moda și stilul de viața electronic. S-a lansat datorita faptului ca a oferit o platforma pentru artiști și organizand petreceri rock in sufrageria sa, iar acum e un simbol al muncii extreme pentru nenumarați antreprenori…

- Meghan Markle a devenit una dintre cele mai populare femei de pe planeta, in momentul in care și-a anunțat logodna cu prințul Harry. Actrița a fost laudata pentru frumusețea și pentru naturalețea ei, așa ca a devenit sursa de inspirație pentru foarte multe femei care sunt prietene cu bisturiul. Acestea…

- Pilotul, maiorul Roman Filippov, s-a catapultat din avion sub un tiruri intense ale insurgentilor, a fost inconjurat de acestia si 's-a angajat intr-o lupta inegala' cu rebelii, a indicat ministerul. 'Grav ranit, atunci cand distanta fata de militanti era de doar cateva zeci de metri, ofiterul…

- Instagramul pilotului de 34 de ani, Christiaan van Heijst, a devenit faimos pentru pozele unice pe care le posteaza olandezul, care este și fotograf și blogger. Datorita profesiei sale, pilotul a surprins momente incredibile, de-a lungul celor peste 8000 de ore petrecute in aer.

- Organizatorii Neversea au anunțat perioada in care va avea loc anul acesta festivalul de la malul marii. Aflat la a doua ediție, evenimentul se va desfașura in perioada 5-8 iulie, pe plaja Neversea din Constanța. Primele bilete vor fi puse in vanzare pe 7 februarie și vor costa 399 lei + taxe, pentru…

- Unii oameni adopta caini sau pisici, insa alții au nevoie de animale de companie terapeutice. E și cazul unei femei care are un paun imens pentru suport emoțional. Femeia a vrut sa se urce cu animalul ei de companie la bordul unui avion United Airlines, dar a fost refuzata de compania aeriana. Stapana…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge astazi la Alexandra Stan! Probabil ca ati mai auzit printre urarile de la inceput de an si: “Va doresc ca vietile voastre sa fie la fel precum le afisati pe retelele de socializare!” Alexandra Stan este cel mai exotic personaj de la noi din tara si imi place…

- Stapanul pisicii ce a devenit virala pe internet acum cațiva ani a caștigat un proces de 710,000 $, asta dupa ce o cafenea i-a folosit imaginea pentru a vinde altfel de produse fața de cele stabilite de stapan. Ințelegerea dintre cele doua parți se referea inițial la un produs denumit Grummpuccino Iced,…

- Cele mai ravnite trofee ale industriei muzicale au fost decernate aseara la New York, iar vedetele au pașit pe covorul roșu in ținute care de care mai extravagante! Pentru prima data la Grammy, Cardi B a incercat sa fie ingerul alb al ceremoniei. De altfel, albul a fost laitmotivul celei de a 60-a ediție…

- Un accident spectaculos a avut loc in municipiul Iasi. Soferului unui autotren a pierdut controlul volanului si a intrat cu mastodontul direct intr un bloc din oras. In urma impactului extrem de violent cabina autotrenului a ramas blocata in apartamentul de la parter. Sursa foto: Facebook Radare Iasi…

- O cursa aeriana care efectua transportul pasagerilor pe ruta Munchen – Sibiu a fost redirectionata in noaptea de miercuri spre joi pe Aeroportul International Timisoara dupa ce nu a putut ateriza la destinatie din cauza cetii. Avionul ar fi trebuit sa aterizeze la Sibiu in jurul orei 1, dar nu a putut…

- Rapper-ul 50 Cent a devenit dintr-o data mai bogat cu 5 milioane de lire sterline. Atunci cand starul a lansat albumul “Animal Ambition”, acesta a acceptat pe langa metodele tradiționale de plata și plata prin criptomoneda bitcoin. La acel moment un bitcoin costa 662$, iar albumul i-a constat pe posesorii…

- BERBEC Berbecul este prima dintre zodiile care au cele mai mari șanse sa caștige la loto in februarie 2018. Trebuie menționat insa și faptul ca acești nativi pot obține sume importante de bani și din munca. Au ambiții profesionale mari, iși seteaza obiective dificile, insa contextul astral este de…

- Aproape 20 de persoane s-au adunat, miercuri, in fața Parchetului Tribunalului Militar București unde au adresat mesaje de mulțumire procurorilor militari care au deschis dosar de cercetare penala pe numele jandarmului Raducu Șerban . Acesta din urma a fost surprins de camerele de filmat cand lovea…

- Monoir, artistul și producatorul din spatele hitului “The Violin Song“, colaboreaza cu fetele caștigatoare de la X Factor Bulgaria. Imediat dupa ce au caștigat concursul, fetele de la 4Magic au decis ca pentru primul lor single sa colaboreze cu celebrul producator Monoir. “Este o mare onoare și suntem…

- Gerald Butler, personajul principal din filmul nou aparut “Den of Thieves”, pur și simplu nu-și poate stapani sentimentele pentru superba sa iubita in public. La lansarea filmului in LA, ce a avut loc seara trecuta, actorul scoțian și-a surprins iubita, pe nume Morgan Brown, cu un sarut pasional pe…

- Daca iți faci planuri pentru weekend, dar inca nu știi ce sa alegi, te anunțam ca in aceasta saptamana are loc premiera mai multor filme tocmai bune pentru zilele libere. Gerard Butler, Jordan Bridges, Evan Jones și 50 Cent fac planul jafului suprem. Toata povestea “Den of Thieves” porneste de la…

- Gigi Becali spune ca nu se mai gandește la transferul lui Raul Rusescu dupa ce a primit vești extraordinare din cantonamentul din Turcia unde se afla FCSB. Patronul roș-albaștrilor susține ca nu mai are nevoie de niciun varf dupa ce a auzit ca Denis Alibec se afla intr-o revenire continua in cantonament.…

- Pasagerii unui avion turcesc au tras o sperietura zdravana aseara, cand aparatul de zbor in care se aflau a ieșit de pe pista chiar la aterizare și a ramas blocat in noroi la doar cațiva metri de apele Marii Negre.Avionul a efectuat un zbor din capitala Ankara in orașul Trabzon.

- Se pare ca Dua Lipa nu și-a luat deloc vacanța și incepe anul cum nu se poate mai bine. Artista britanica tocmai a lansat single-ul “IDGAF“, totul la pachet cu un super videoclip. Dua Lipa a anunțat ca lucreaza deja la al doilea album al sau și ca pregatește o mulțimde de surprize pentru fani.... View…

- Astazi, cand Virgin Radio Romania face 1 an de la lansare, colega Alice a lasat o inimioara pentru cel mai frumos tort, primit la radio: ” Tortul a fost adus in Virgin Tonic, de Stefania, ascultatoarea noastra care ne-a inseninat ziua de la prima ora cu un tag pe instagram. Multumim, Stefania! La multi…

- Deși nu are niciun plan sa se casatoreasca și sa devina mama in perioada imediat urmatoare, Alina Eremia se antreneaza pentru cand va sosi momentul. Invitata in studioul Libertatea, cantareața ne-a marturisit ca nu va face pasul spre a deveni mamica pana cand nu va vedea cum se descurca in aceasta postura,…

- Un barbat sustine ca in avionul cu care a calatorit pe 20 decembrie 2017 cu avionul de la Aeroportul Henri Coanda pana la Roma s ar fi aflat si fostul primar al municipiului Constanta, Radu Mazare. Acesta a postat pe contul sau de Facebook si biletul sau de avion. "Cu acest zbor am parasit eu tara.…

- Te-ai intrebat vreodata cum arata masa de seara a oamenilor din intreaga lume? Fotojurnalista Lois Bielefeld a surprins ora cinei in 36 de familii complet diferite. Ea a pozat familii in intimitatea caminului lor și a publicat mai apoi imaginile. “Familia mea a cinat intotdeauna impreuna. Trebuia sa…

- Tribunalul Cluj obliga Uniunea Democrata Maghiara din Romania (UDMR), prin hotararea sa in prima instanta, sa comunice o serie de informatii publice. Hotararea a fost pronuntata joi si publicata pe portalul instantelor de judecata, la sfarsitul saptamanii, potrivit agentiei maghiare de presa MTI.

- Te-ai intrebat vreodata cum au aparut beculețele de Craciun? Ei bine, Edward Hibberd Johnson e vionvatul! Povestea instalaților de Craciun a pornit acum mai bine de 130 de ani cand inventatorul american a folosit becuri pentru impodobirea bradului, in anul 1882. Edward era prieten bun cu Thomas Edison,…

- Daniel din Targu-Jiu are un vis mare, mare de tot: sa ajunga pilot de raliu. Ne-a scris, am citit și am vrut sa-l ajutam sa-și indeplineasca visul, așa ca Bogdan a mers cu el la Academia Titi Aur, unde a petrecut o zi intreaga pe circuit. Chiar daca nu poți sa simți mirosul de cauciuc incins,... View…

- Enrique Iglesias și Anna Kournikova sunt parinți! Fosta tenismena in varsta de 36 de ani a adus pe lume un baiat și o fata, numele lor fiind Nicholas și Lucy, confrom TMZ. Nașterea a avut loc in Statele Unite ale Americii, la Miami. Deocamdata, numele copiilor nu au fost confirmate, deoarece cuplul…

- Avionul s-ar fi prabusit in apropiere de Aeroportul Branson West. Potrivit martorilor, inainte de prabusire avionul de mici dimensiuni ar fi zburat foarte aproape de sol. "Am auzit avionul zburand destul de aprope de sol și mi s-a parut ca avea probleme cu motorul. I-am spus soției mele ca…

- Simona Halep a caștigat premiul WTA de “Favorita a Fanilor” in 2017. Simona Halep a primit cele mai multe voturi in acheta de pe site-ul oficial al circuitului profesionist feminin, punand astfel capat unei serii de 6 ani in care distincția a fost adjudecata de o adversara a ei: poloneza Agnieszka…

- Prietenii adevarați se suna unul pe celalalt in zilele de naștere, insa nu uita nici de rețelele de socializare. A fost ziua lui Taylor Swift miercuri, iar prietena ei Selena Gomez i-a transmis numai urari de bine și un mesaj emoționant. Asta pe Instagram, pentru ca nu știm ce și-au vorbit la telefon.…