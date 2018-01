Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a fost omorat fara mila in Anglia. Razvan Sarbu, in varsta de 21 de ani, a fost gasit fara suflare in parcul Maidstone, Kent, informeaza Dailymail.co.uk. Baiatul locuia intr-un cort in ultimele doua saptamani de viata. Ducea un trai greu in Anglia. Acesta a fost batut fara mila de trei tineri…

- Tanarul din imagine a surstrat un telefon mobil marca iPhone 7 și o geantra dintr-un oficiu din Chișinau. Baiatul a profitat de faptul ca in oficiu nu se afla nimeni, a cercetat lucrurile care se aflau in acel spațiu, a luat obiectele și a ieșit din incapere.

- Copilul a ajuns la Spitalul Judetean Suceava in cursul zilei de marti, fiind diagnosticat cu stomatita, dar ulterior starea sa de sanatate s-a inrautatit. Baiatul a fost transferat la sectia de Terapie Intensiva din cadrul aceluiasi spital, unde a fost intubat. El a murit in cursul zilei de joi.…

- „Imi aduc aminte ca am vazut o femeie uitandu-se patrunzator la mine. Fața o avea acoperita cu un voal. Am evitat contactul vizual, așa ca mi-am intors privirea. Apoi, am simțit splash-ul. Am respirat puternic și am țipat. Am crezut ca urma sa mor. Fața și limba imi ardeau. (...) Nu am avut timp…

- Miercuri, 20 decembrie, incepand cu ora 12.00, toți copiii cuminți au fost invitați de darnicul Moș Craciun in fața Primariei Buftea pentru a lua parte la un spectacol inedit, cu colinde, spiriduși, cadouri, personaje de poveste, muzica și multe surprize. Articol aparut in nr. 383 al Jurnalului de Ilfov,…

- CASTIGATOR "X FACTOR" 2017. Vineri a fost desemnat marele castigator. Stefan Banica Jr., Delia, Horia Brenciu si Carla's Dreams au avut cate un concurent in lupta pentru premiu. Concurentii au interpretat doua duete: unul cu mentorul lor, altul cu un invitat surpriza. Alina Eremia, Nicoleta Nuca, Liviu…

- Potrivit BBC, un baiețel in varsta de șapte ani a emoționat o lume intreaga cu gestul sau. Cu cateva zile inainte de Ajun, Jacob le-a oferit o mana de ajutor persoanelor fara adapost. Acesta a avut o singura dorința, aceea fiind ca Moș Craciun sa vina și la oamenii nevoiași, astfel a strans mai multe…

- Prin campania „Suflet de copil”, avocatul Catalin Gherzan, managerul Școlii și Gradiniței Lexford Castel din Pitești, impreuna cu ministrul secretar de stat Robert Tudorache (ALDE), Simona Bratulescu (președinte ALDE Argeș și vicepreședinte CJ Argeș) și Adrian Bughiu (ALDE, director executiv adjunct…

- Cainele din imagine a fost furat, ieri, din comuna dambovițeana Lucieni. Cainele se afla pe proprietatea stapanilor. Aceștia au anunțat Post-ul Acest caine a fost furat! Proprietarii ofera recompensa pentru gasirea lui apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Varstnicii l-au intampinat pe Mosui cu voie buna si chiar i-au cantat „Mos Craciun cu plete dalbe". Si prichindeii din Centrul de Primire a Copilului in Regim de Urgenta Iasi au pregatit un program de colinde pentru simpaticul batranel, pe care l-au asteptat cu nerabdare. La final, Mos Craciun le-a…

- Formeaza un cuplu frumos si au impreuna un baietel de cativa anisori, despre care se spune ca ii intrece in excentricitati pe toti ceilalti copii de vedete. Lauren Silverman are un secret care a ajutat-o sa il cucereasca pe cel mai pretentios jurat al vreunui show de televiziune, Simon Cowell.

- Un echipaj al Serviciului de Ambulanța din Botoșani a fost împiedicat de parinți sa preia, în noaptea de luni spre marți, un copil de 12 ani, în coma alcoolica dupa ce tatal îi daduse sa bea la un bar din localitate. Copilului i s-a facut rau și a fost nevoie de intervenția polițiștilor.…

- Caștigatorul X Factor, Florin Ristei, care alaturi de Diana Munteanu, este gazda emisiunii ”Prietenii de la 11”, a cantat live, impreuna cu trupa sa, FreeStay, la Beraria H, in scop caritabil.

- Un echipaj al Serviciului de Ambulanța din Botoșani a fost împiedicat de parinți sa preia, în noaptea de luni spre marți, un copil de 12 ani, în coma alcoolica dupa ce tatal îi daduse sa bea la un bar din localitate. Copilului i s-a facut rau și a fost nevoie de intervenția polițiștilor.…

- Reprezentantii Politiei Judetene Bistrita-Nasaud au anuntat ca s-au autosesizat in cazul copilului terorizat si amenintat cu un bat de un barbat costumat in Mos Craciun si au identificat persoanele care apar in inregistrarea pe care au primit-o de la autoritatile din Constanta.

- Politistii din Bistrita-Nasaud s-au autosesizat in cazul copilului terorizat si amenintat cu un bat de un barbat costumat in Mos Craciun si a deschis un dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorului. Mama micutului spune ca a vrut doar sa-l sperie putin, dar sustine ca nu l-a maltratat. Reprezentantii…

- Reprezentantii Politiei Judetene Bistrita-Nasaud au anuntat, vineri, ca s-au autosesizat in cazul copilului terorizat si amenintat cu un bat de un barbat costumat in Mos Craciun si au identificat persoanele care apar in inregistrarea pe care au primit-o de la autoritatile din Constanta.

- Un cititor al site-ului Reporterntv.ro a trimis pe pagina de Facebook un clip video în care un copil este terorizat de un barbat care pozeaza în Moș Nicolae. În imagini, se poate observa cum micuțul plânge în hohote, într-un colț, în timp ce barbatul…

- Cu cateva saptamani inainte de sarbatorile de sfarsit de an, cercetatorii de la universitatea din Oxford afirma ca un fragment de os analizat recent ar putea fi al Sfantului Nicolae, cel care a inspirat povestea lui Mos Craciun, relateaza AFP. Cercetatorii au studiat un micro-esantion de fragment…

- In ajunul sarbatorii Sfantului Nicolae, copiii – si nu numai – stau cu ochii pe ghetute, in asteptarea Mosului. Primul dintre ei, Mos Nicolae, cel care ii deschide calea lui Mos Craciun, asteptat catre finele lui decembrie – nu degeaba considerata drept “luna cadourilor”. Este un moment important pentru…

- Mama unui baietel copilului a postat duminica pe Twitter scrisoarea care incepe cu "Draga Moșule", iar luni devenise deja unul dintre cele mai populare sau relevante subiecte. "Fac acest lucru pentru școala. Știu ca lista ta cu copii obraznici este goala. Știu ca lista ta cu copii cuminți…

- Sunt cazuri in care angajații benzinariilor din Romania sunt mai degraba dușmanii clienților, scrie auto-bild.ro. Un astfel de caz a fost povestit in urma cu cațiva ani de un motociclist pe forumul motociclism.ro. Citeste si VESTI PROASTE. Benzina si motorina se scumpesc din nou "Iesisem…

- S-a urcat beat la volan si a intrat in 4 masini. A primit arest la domiciliu FOTO La data de 2 decembrie, in jurul orei 17:00, pe DN1 E60, in comuna Florești, s-a produs un accident rutier soldat cu ranirea unei persoane și avarierea a patru autovehicule. Conform primelor verificari, un tânar,…

- Acest eveniment astrologic este posibil atunci cand Luna se apropie foarte mult de Pamant, scrie unica.ro. Super Lunile din emisfera nordica, mai ales pe durata iernii, par sa fie mai mari decat cele din restul anului. In acest moment al anului, Luna este mai aproape de Soare, iar acesta o impinge…

- Viviana Bejinariu este cel mai mare dintre cei 5 copii ai familiei. A ajuns in canotaj la 14 ani, dar cel mai mult ii placea cand se intorcea acasa, la Gramești, in Botoșani, și le aducea cadouri fraților ei.

- Artistul si juratul ”X Factor” Horia Brenciu adora ”meseria” de parinte si si-ar dori ca Mos Craciun sa ii asculte dorinta de a mai avea un copil, a povestit acesta intr-un interviu acordat Florentinei Fantanaru la “Dincolo de aparente”.

- Horia Brenciu a vorbit cu multa caldura despre soția sa și cei patru copii și nu s-a sfiit sa recunoasca faptul ca se simte atat de bine in acest rol ca s-a gandit chiar și la un frațior sau o surioara pentru Toma (3 ani), Mina (5 ani), Maria (18 ani) și Andreea (26 de ani), scrie jurnalul.ro.…

- Artistul și juratul ”X Factor” Horia Brenciu adora ”meseria” de parinte și și-ar dori ca Moș Craciun sa ii asculte dorința de a mai avea un copil, a povestit acesta intr-un interviu acordat Florentinei Fantanaru la “Dincolo de aparente”.

- Horia Brenciu iși dorește cu ardoare un nou membru in familie, astfel ca i-a cerut partenerei sale de viața sa-i mai faca un copil. Horia Brenciu, care a adoptat un baiețel pe nume Toma in urma cu ceva timp , se simte cel mai bine in rolul de tata, motiv pentru care iși mai dorește un copil. Artistul…

- „Tariful de participare pentru comercializarea produselor specifice si a suvenirurilor cu ocazia sarbatorlor traditionale romanesti, pe raza Municipiului Bucuresti, se stabileste la 100 de lei pe zi. Tariful se va incasa de Primaria Municipiului Bucuresti in baza acordului eliberat de Administratia…

- Piata Mare a imbracat straie de sarbatoare, cu mii de beculete colorate, bradul de 20 de metri a fost decorat si peste o suta de casute desprinse din basme asteapta vizitatori. Mos Craciun a fost si el prezent, iar spiridusii au avut grija sa aduca zapada - fie ea si virtuala, deocamdata. Ca prin magie,…

- Complicata mai e dragostea asta! Nadir, de exemplu, a facut un copil cu o femeie, dar se iubea cu alta. Pana cand a decis ca tot langa mama fetitei lui vrea sa fie. Iar acum, ce credeti? Se insoara!

- Medicii au declarant, luni, pentru News.ro, ca plamanii, ficatul si rinichii copilului au fost grav afectate in urma impactului. Creierul copilului a cedat dupa operatie, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Duminica, baiatul si fratele lui geaman se aflau acasa, sub supravegherea…

- Facand referire la anuntata intentie a PNL-ului de a depune o motiune de cenzura la adresa actualului Cabinet, dupa modificarile aduse Codului Fiscal, Alina Gorgiu a tintu sa asigure pe toata lumea ca PNL-ul ar avea o solutie de premier, in cazul unei schimbari la Palatul Victoria. “In politica e ca…

- Baiatul unor refugiați din Siria care sufera de sindromul copilului fluture, a beneficiat de un transplant de piele modificata genetic. Tratamentul aplicat lui Hassan este unul revoluționar și inovator care nu este, insa, disponibil pe scara larga, scrie BBC News. Hassan s-a nascut in Siria, dar acum…

- Accident grav in capitala. Un baiat a fost lovit de un de un Mercedes, iar in urma loviturii a nimerit sub o alta mașina, de tip BMW. Opt oameni au ridicat mașina pentru a-l scoate pe baiat, relateaza un martor de la fața locului. Baiatul ar avea in jur de 12 ani. Victima a fost transportata la Centrul…

- Andrei Efimov, in varsta de noua ani, a disparut ieri de pe terenul de joaca dintr-un sector al orașului Odessa, Ucraina. Baiatul ar fi fost furat de o tanara de 16 ani din Republica Moldova, scrie dumskaya.net, cu referire la șeful poliției din Odessa. Baiatul a fost gasit și este in siguranța.

- Simon Cowell, unul dintre cei mai apreciați jurați X Factor din lume, a leșinat și s-a prabușit pe scari, in propria sa casa. Acesta a fost dus de urgența la spital, pentru a i se face o tomografie.

- Simon Cowell are 58 de ani si ajuns la spital dupa ce a cazut pe scarile din propria casa in timp ce avea in mana un cana cu lapte fierbinte.Potrivit apropiatiilor, artistul ar fi vrut sa bea acea cana cu lapte pentru ca nu putea dormi. Juratul și creatorul emisiunii „X Factor” a fost…

- Probleme pentru Simon Cowell. Mogulul media a fost dus de urgența la spital in cursul dimineții de vineri, dupa ce a cazut in casa. Juratul și creatorul emisiunii „X Factor” a fost surprins ieșind din casa cu un guler cervical și urcat intr-o ambulanța. Incidentul a avut loc in cursul dimineții,…

- Pentru "Targul de Craciun Bucuresti 2017" ce se va desfasura in perioada 01-27.12.2017 in locatia Piata Constitutiei municipalitatea va inchiria un patinoar artificial si un carusel. Pentru inchirierea caruselului cu 32 de locuri "Merry Go Round", alcatuit din 12 caluti care se misca; o girafa;…

- O femeie, de 33 de ani, a fost accidentata mortal, marti dimineata, pe un drum comunal din localitatea Daneti, in timp ce isi ducea copilul la scoala. Potrivit informatiilor oferite de reprezentantii IPJ Dolj, in timp ce femeia mergea pe marginea drumului alaturi de fiul ei, a fost acrosata de o…

- Baiatul, din Codaesti, a murit luni dupa-amiaza dupa ce si-a prins gatul in geamul portierei unei masini, prevazuta cu sistem de inchidere automata, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. Purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, Silvia Manta, a declarat, pentru Agerpres, ca…

- Simon Cowell a marturisit ca, inainte de nasterea fiului sau Eric, acum in varsta de trei ani, planuia sa ii puna numele Simon, dupa el. Starul ‘X Factor’ a spus ca s-a razgandit in privinta numelui baiatului sau si al iubitei lui, Lauren Silverman, in ultimul moment. Astfel, el a decis sa onoreze numele…

- Au fost abandonați, au crescut intr-o casa de copii, insa speranța și dorința nebuna de a razbate in viața nu i-a parasit și i-a unit. Jean și Andrada, din trupa ”Vis”, doi concurenți, cu o poveste impresionanta de viața le-au furat inimile juraților ”X Factor”

- Doi concurenți cu o poveste impresionanta de viața le-au furat inimile juraților ”X Factor”. Telespectatorii ii vor putea vedea pe Jean și Andrada vineri seara, de la ora 21.15, intr-o noua ediție ”X Factor”, la Antena 1.

- Un clujean care a furat cutia milei a fost lovit de o ambulanța. Un tanar din Cluj, in varsta de aproximativ 20 de ani, a furat cutia milei dintr-o biserica aflata in centrul orașului Cluj-Napoca. Doar ca, atunci cand fugea cu prada, a traversat o strada in fuga și neregulamentar, moment in care a fost…