Stiri pe aceeasi tema

- Un producator de medicamente din Japonia a anuntat ca a dezvoltat o pilula care poate elimina virusul gripal in prima zi de la administrare, pe fondul celei mai grave epidemii de gripa din Statele Unite din ultimii ani, relateaza site-ul publicatiei The Wall Street Journal.

- La Cernobil, in regiunea afectata de cel mai mare dezastru nuclear din istorie, iși fac acum veacul 300 de caini fara adapost, potrivit jurnaliștilor de la The Guardian care au vizitat zona abandonata. A doua zi dupa accidentul nuclear din 1986, zeci de oameni au parasit orașul, lasand in urma tot…

- Turcia desfașoara de mai bine de doua saptamani o ofensiva impotriva milițiilor kurde din nordul Siriei. Operatiunea militara are ca scop eliminarea organizației kurde YPG , apropiata de Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), formațiune considerata de Ankara ca fiind una terorista. Reprezentanții…

- Potrivit Raportului de Activitate al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Sibiu facut public miercuri, 31 ianuarie a.c., pe parcursului anului precedent, s-a deschis procedura de adopție pentru 61 de copii. Read More...

- Un numar estimat de 60.000 de copii ar putea fi afectati de foamete în Coreea de Nord unde sanctiunile internationale exacerbeaza situatia încetinind livrarile de ajutoare, a avertizat marti Fondul Natiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), relateaza Reuters. Puterile mondiale au impus sanctiuni…

- Epidemia de gripa face ravagii in Statele Unite. 37 de copii au murit plus foarte multi adulti, dar numarul exact al victimelor nu este cunoscut. Medicii avertizeaza: cei mai vulnerabili in fata bolii sunt cei cu varste cuprinse intre 50 si 64 de ani.

- Nicole Finn, o femeie in varsta de 43 de ani din Statele Unite, a primit inchisoare pe viața, dupa ce aceasta și-a infometat cei trei copii adoptați, fapt ce a dus la moartea unei fete de 16 ani.

- Cel putin 37 de copii au murit si alte 12.000 de persoane au fost spitalizate ca urmare a epidemiei de gripa din Statele Unite, iar autoritatile sanitare avertizeaza ca epidemia continua sa se extinda, relateaza site-ul BBC News.

- Inca patru școli-internat din Moldova vor fi inchise. Se intimpla in cadrul procesului de dezinstituționalizare demarat de catre Guvern anul trecut. Astfel, Casa de copii și Școala-internat pentru copii orfani si ramași fara ingrijirea parinților din Municipiul Balți, Școala-internat din satul Corten,…

- In aceasta saptamana, se desfasoara la Spitalul de Urgenta pentru Copii ''Grigore Alexandrescu'', Sectia de chirurgie cardiaca pediatrica, cea de-a doua misiune din cadrul unui Global Grant finantat prin Fundatia Rotary International si coordonat de catre Rotary Club Bucuresti, se arata intr-un comunicat…

- Deputatul Florin Roman a declarat, miercuri, in cadrul unei conferințe de presa, ca din informațiile pe care le are, zeci de școli din județul Alba se vor inchide pentru reducerea cheltuielilor, iar astfel soarta a sute de copii va fi afectata. ”La intrarea in anul Centenar, majoritatea guvernamentala…

- A inceput din nou scoala, au inceput si problemele. Astfel, surse bine informate ne-au anuntat ca la anumite scoli din Pitesti au fost identificati copii cu paduchi! Conform surselor citate, este vorba despre copii ...

- Un cuplu din California a fost retinut de catre autoritati sub acuzatia de tortura dupa ce politia i-a salvat pe cei treisprezece copii subnutriti ai acestora ce erau tinuti in lanturi in casa.

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a spus intr-o conferinta sustinuta vineri la Bistrita ca programul „Masa calda in scoli”, inceput anul trecut ca proiect-pilot, va fi extins in urmatorii trei ani la circa 700.000 de copii si va inlocui programul „Cornul si laptele”. „Noi ne-am angajat prin programul…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat intr-o conferinta sustinuta vineri la Bistrita ca programul “Masa calda in scoli”, demarat anul trecut ca proiect-pilot, va fi extins in urmatorii trei ani la circa 700.000 de copii si va inlocui programul “Cornul ...

- Zeci de gorjeni vor sa adopte copii sau au preluat prin adoptie micuti din centrele Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj. Doina Navlea, inspector superior in cadrul DGASPC Gorj, a precizat ca la nivelul institutiei au fost deschise anul trecut 11 proceduri de adoptie.…

- Crima sangeroasa, urmata de sinucidere, in Statele Unite ale Americii! Un barbat si-a impuscat sotia si cei doi copii, apoi s-a sinucis. Cadavrele au fost descoperit vineri, in locuinta celor doi soti.

- Potrivit Nielsen Music, din totalul unitatilor vandute, 197.000 au reprezentat copii fizice ale albumului. Billboard 200 clasifica cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei saptamani, pe baza consumului multi-metric, care include vanzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor…

- Rapperul Eminem este primul artist din istoria Billboard 200 care are opt albume consecutive ce au debutat pe primul loc in clasament, dupa ce „Revival”, lansat pe 15 decembrie, a fost vandut in 267.000 de unitati. Potrivit Nielsen Music, din totalul unitatilor vandute, 197.000 au reprezentat copii…

- Sase persoane, dintre care doi copii, au ajuns duminica dupa-amiaza la spital in urma unui accident rutier produs pe drumul national E85, in comuna Bunesti, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata.

- Președintele Asociației „Adevar și Drepatate” – Decembrie 1989, profesorul Paul Munteanu, a criticat in termeni foarte duri, ieri, tacerea care s-a așternut in jurul evenimentelor de acum 28 de ani, cand sute de tineri au murit intr-un razboi care nu era al lor. „Era tot o zi de vineri, pe 22 decembrie…

- Craciunul este una dintre cele mai iubite sarbatori. Totusi, multi parinti se intreaba daca este bine ca micutii lor sa fie facuti sa creada in Moș Craciun și cum vor suporta dezamagirea cand vor afla adevarul. Cum trebuie sa procedeze parintii crestini.

- 400 de elevi si profesorii unei scoli din Iasi spun ca au fost terorizati, mai bine de un an si jumatate, de directoare. Femeia in varsta de 56 ani este acuzata ca ii lovea frecvent pe copii.

- Saptamana aceasta, inca de astazi puteti participa la spectacole la scena Castelului Fermecat. Incepand cu ora 18.00, veti fi intampinati de bunele vrajitoare Sara, Mara si Barbara, cu spectacolul „Povestea din Castelul Fermecat“. Apoi, va invitam la „Winter show“ (Club Amicii), dupa care „Spargatorul…

- Oameni cu suflet mare demonstreaza inca o data ca pot muta muntii din loc. Organizatia Hospice Casa Sperantei a reusit sa finalizeze renovarea unui conac in care copii diagnosticati cu boli incurabile vor putea fi ingrijiti.

- Bandai Namco a publicat noi trailere pentru Dragon Ball FighterZ in unul dintre ele fiind confirmat personajul jucabil Hit: Dragon Ball FighterZ va sosi pe PlayStation 4, Xbox One și PC din 26 ianuarie in Statele Unite și Europa, dar pana atunci va fi disponibil și un beta. The post Trailere noi pentru…

- Enrique Iglesias și Anna Kurnikova au devenit parinți. Fosta jucatoare de tenis in varsta de 36 de ani a nascut doi copii, un baiat și o fata. Cei doi copii, Nicholas and Lucy, au venit pe lume weekendul trecut, in Miami, Florida, anunța TMZ citat de DailyMail.

- Casa Alba a confirmat ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au avut duminica o convorbire telefonica în cadrul careia liderul rus i-a multumit lui Trump pentru colaborarea CIA, care a dus la evitarea unui atac terorist la Sankt Petersburg, transmite…

- A fost din nou acea zi a anului, in care lacrimile se aduna pe chipurile parinților care, in insangeratul decembrie al lui 1989, au ramas fara copii. E 17 decembrie, iar in Cimitirul Eroilor din Timișoara tacerea e așa de adanca, incat doare. E cu atat mai trist cu cat unii dintre parinții fara copii…

- Cu porcul de Craciun in geamantan. S-a intamplat pe aeroportul din Cluj O familie din Cluj a plecat cu porcul in geamantan, la propriu. Oamenii vor sa ajunga in Spania la cei doi copii care lucreaza acolo. Nu mica le-a fost mirarea angajatilor aeroportului Cluj sa constate ca valizele lor erau…

- Mos Craciun a sosit incarcat cu draruri pentru 190 de copii aflati internati pe diferite sectii ale Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste. Oameni cu suflet au indeplinit misiunea de spiridusi alaturi de Mos Craciun si au facut o mare bucurie prichindeilor. Sosirea lui Moș Craciun la Spitalul…

- Miss Irak, Sarah Idan, a fugit cu familia sa in Statele Unite, dupa ce a primit amenintari cu moartea in urma unei fotografii in bikini si a alteia in care apare alaturi de Miss Israel, afirma aceasta din urma, Adar Gandelsman, citata de Times of Israel .

- Pentru a crea o imagine rapida a contributiei imigrantilor in Statelor Unite, publicatia Quartz demonstreaza ca 43% dintre firmele din topul pe 2017 au fost fondate de un imigrant sau de copilul unui imigrant, precum arata o cercetare a Centrului pentru Antreprenoriat American. Raportul…

- Marturisirea unui copil flamând: „Aș vrea o carte cu povești, dar nu-i urgent. Mai bine sa-i ajute moșul pe cei care au mai mare nevoie... Eu mai rabd.” Parinții au parasit-o când era mica. A crescut cu bunicii, iar la vârsta de 16 ani a adus pe lume primul…

- Cresterea abrupta a pretului monedei Bitcoin si sumele uriase puse la bataie de fonduri de investitii si oameni simplii care spera ca astfel sa se imbogateasca peste noapte au pus pe jar autoritatile sud-coreene, care se tem ca bula speculativa s-ar putea sparge, iar pierderile rezultate vor fi resimtite…

- Andra este foarte mandra de cei doi copii ai ei, David si Eva. Artista a participat la serbarea de Craciun a micutilor, unde baiatul ei a fost imbracat intr-unul din renii lui Mos Craciun. Andra a publicat o imagine de colectie, alaturi de cei doi copii, realizata dupa serbare. „Prima serbare la scoala…

- Autoritațile din Bangladesh incearca sa identifice familia lui Akayed Ullah, tanarul care a incercat sa comita un atentat in New York, relateaza Reuters. Acesta a mers la o autogara din apropiere de Times Square, unde a detonat un dispozitiv exploziv legat de el. Trei oameni au fost raniți in deflagrație.…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene s-a autosesizat privind explozia din terminalul de autobuze din New York, Statele Unite ale Americii, soldata cu mai multi raniti, noteaza NOI.md. Ambasada Republicii Moldova la Washington este in contact permanent cu autoritațile americane pentru…

- Dupa un sezon plin de emoții și pentru concurenți, dar și pentru juriul „iUmor” care a trecut prin momente senzaționale de-a lungul audițiilor, cu cele mai neașteptate apariții și numere pe scena, cel de-al patrulea sezon s-a incheiat cu succes. Ana-Maria Calita este castigatoarea acestui sezon! A terminat…

- Copii ar urma sa fie controlați in ghiozdane. Interzicerea telefoanelor mobile in școli este una din promisiunile din campania electorala a lui Macron. Codul educației interzice deja folosirea telefoanelor mobile in colegii și școli in timpul cursurilor. Jean-Michel Blanquer a estimat…

- Donald Trump ignora covarșitoarea opoziție mondiala și anunța ca este momentul ca Statele Unite sa recunoasca Ierusalim drept capitala a statului Israel. In prezent, 86 de state au ambasade deschise in Tel Aviv, niciun alt stat nu are ambasada in Ierusalim. Intr-o declarație susținuta la Casa Alba,…

- Cunoscut drept zbirul vedetelor, nea Marin nu se lasa mai prejos nici de data aceasta, mai ales ca participanții au in grija nu mai puțin de 28 de copii. Daca unora dintre invitați le este mai ușor pentru ca sunt parinți și au deja experiența, alții se simt compleșiți de responsabilitate. Speak…

- Decizi lui Donald Trump de a recunoaste unilateral Ierusalimul drept capitala a Israelului continua sa faca valuri pe plan mondial. Intrata printre ultimele pe lista celor care au criticat demersul Washingtonului,...

- Social-democratii germani au dat joi unda verde inceperii negocierilor cu cancelarul german Angela Merkel in vederea formarii unui nou guvern si unei iesiri din impasul politic actual, relateaza AFP.

- Dana Marijuana, ,,cea mai fidela fata&", s-a transformat total de când nu mai e în lumina reflectoarelor, acum fosta fata rea a hip-hopului românesc a devenit o adevarata gospodina, un viitor pe care nimeni nu ar fi putut sa i-l prevada.

- Andi Topala Protestatarii #Resist din SUA care au demonstrat pe strazile din SUA in ziua instalarii lui Donald Trump, ales democratic președinte, vor fi cercetați pentru fapte antisociale, respectiv crime contra ordinii de drept (felony riot), care fac parte dintr-un soi de terorism domestic. ONG-urile…

- Concursurile de frumusete pentru copii sunt la mare cautare in Statele Unite, iar concurenta acerba a condus la formarea unei adevarate industrii de profil. Pe langa tinute sofisticate si foarte scumpe, fetitele care participa sunt supuse uneori la tratamente extreme de infrumusetare. Este vorba despre…

- Sefa Casei Regale, Principesa Margareta, a ajuns marti, la Aubonne, in Elvetia, la resedinta privata a Majestatii Sale, unde in zilele urmatoare sunt asteptati si ceilalti membri ai Familiei Regale pentru a participa la ceremoniile care vor fi organizate pentru comemorarea Regelui Mihai. De asemenea,…

- Ikea a relansat apelul asupra cumparatorilor pentru a inapoia aproximativ 29 de milioane de dulapuri si sertare dupa moartea unui al optulea copil, scrie Independent. Lars Petersson, CEO Ikea, a declarat ca se doreste sporirea gradului de constientizare a campaniei de rechemare a mai multor tipuri de…