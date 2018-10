Ultimul meci al etapei a XI-a din Liga I a consemnat si singura victorie a unei echipe gazda. Intr-un neasteptat derby al suferintei, FC Botosani a invins cu 2-0 pe Dinamo Bucuresti prin doua goluri marcate unul in start si altul in minutele finale. Cei doi marcatori ai echipei lui Costel Enache sunt la prima reusita in Liga I. In min. 3, Razvan Oaida, component al nationalei U21, a primit o pasa cu calcaiul de la Ongenda si a finalizat spectaculos, iar (...)