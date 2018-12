Stiri pe aceeasi tema

- Catedrala Stephansdom (Sfantul Stefan) din centrul Vienei a fost evacuata joi in urma unei amenintari cu bomba, a declarat o reprezentanta a Politiei austriece, informeaza agentia de stiri Reuters, potrivit Mediafax. Reprezentanta politiei a precizat ca momentan nu exista mai ...

- Catedrala Sfantul Ștefan din Centrul Vienei a fost evacuata, joi, in urma unui apel care anunța prezența unei bombe in cladire. Amenințarea s-a dovedit a fi, ulterior, falsa, au spus reprezentanții forțelor de ordine. Polițiștii arata ca momentan nu exista mai multe informații de comunicat in legatura…

- Catedrala Stephansdom (Sfântul Stefan) din centrul Vienei a fost evacuata joi în urma unei amenintari cu bomba, a declarat o reprezentanta a Politiei austriece, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Catedrala Stephansdom (Sfantul Stefan) din centrul Vienei a fost evacuata joi in urma unei amenintari cu bomba, a declarat o reprezentanta a Politiei austriece, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Autoritațile germane au inchis joi centrul orașului Heider și targul de Craciun din oraș, dupa o amenințare cu bomba trimisa prim e-mail in cursul dimineții, au declarat autoritațile locale, menționand ca operațiunea este in desfașurare, relateaza presa germana. Polițiștii cerceteaza cladirile din zona…

- Cladirea unde se afla și birourile televiziunii CNN – Time Warner, din New York – , a fost evacuata in aceasta noapte, la ora 5.30 (ora Romaniei), in urma unei amenințari cu bomba. Amenintarea a fost facuta prin telefon, un apel anuntand ca in cladire sunt cinci bombe, a anunțat observator.tv . Anuntul…

- Aeronava Wizzair care zbura pe ruta Kutaisi-Varsovia a aterizat, joi dupa-amiaza, pe Aeroportul din Otopeni, in urma unei amenintari cu bomba la bord. Cei 173 de pasageri au fost debarcati, fiind desfasurate procedurile specifice. SRI reactioneaza si transmite ca urmeaza sa scaneze bagajele si aeronava."Despre…

- UPDATE Amenintarea cu bomba a fost anuntata telefonic la aeroportul Kutaisi, Georgia, de o femeie.Un avion WIZZ AIR a aterizat de urgența pe Aeroportul Otopeni din București. Din primele informații se pare ca ar fi fost vorba de o amenințare cu bomba. Aeronava wizzair.com, ruta Kutaisi…