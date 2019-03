Stiri pe aceeasi tema

- Prezent la o dezbatere organizata de Asociatia Oraselor din Romania, presedintele Klaus Iohannis a afirmat ironic ca „initial am avut un program strans in seara asta. Dar nu mai este cazul”, referindu-se decizia regelui Iordaniei de a-si anula vizita in Romania.

- O moschee grandioasa cu sase minarete, capabila sa gazduiasca peste 60.000 de credinciosi, s-a deschis joi la Istanbul, dupa aproape sase ani de constructie, informeaza dpa. Zeci de cetateni si inalte oficialitati din Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) al presedintelui Recep Tayyip Erdogan au participat…

- APEL UMANITAR. Impreuna pentru Bogdana! Sa-i dam aripi! Bogdana noastra este din Pitești, are doar 33 de ani și este de profesie economist, dar și scriitoare! De 1 an de zile se lupta cu un diagnostic crunt, acela de necroza vasculara dar și osteoporoza post/operatorie. Operațiile din Romania, 3 la…

- O moschee grandioasa cu sase minarete, capabila sa gazduiasca peste 60.000 de credinciosi, urmeaza sa se deschida joi la Istanbul, dupa aproape sase ani de constructie, scrie agerpres.ro.

- APEL UMANITAR. Impreuna pentru Bogdana! Sa-i dam aripi! Bogdana noastra este din Pitești, are doar 33 de ani și este de profesie economist, dar și scriitoare! De 1 an de zile se lupta cu un diagnostic crunt, acela de necroza vasculara dar și osteoporoza post/operatorie. Operațiile din Romania, 3 la…

- Asociatia condusa de Favius Bunoiu a reusi sa determine autoritatile sa restaureze statuia carturarului, organiyand o petrecere de ziua lui Emanuil Gojdu in strand, acolo unde statuia se degrada abandonata. Peste noapte, sub impulsul acestui eveniment, statuia a fost mutata in Cetate si acum…

- Ceyhun Bozkurt va veni la Iasi sambata, 19 ianuarie 2019, la Hotel Ramada, acesta fiind cunoscut ca un specialist in transplantul maduvei osoase, leucemie, anomalii vasculare. Acesta sustine ca cea mai frecventa boala intalnita in copilarie este anemia produsa de deficitul de fier sau leucemia limfoblastica…

- Andreea Mantea este mai fericita ca oricand. Aceasta s-a reintors in Turcia pentru a relua filmarile pentru show-ul matrimonial „Puterea dragostei”, difuzat de Kanal D. Frumoasa vedete este indragostita pana peste cap de fiul sau, David. Cei doi petrec multe momente frumoase impreuna si ea nu ezita…