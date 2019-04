Cauza incendiului Catedralei Notre-Dame din Paris nu este cunoscuta inca și autoritațile iși continua cercetarea despre cum a inceput focul, a declarat marți Secretarul de Stat din Ministerul francez de Interne, Laurent Nunez, relateaza Reuters.

"Focul este sub control, dar nu este complet stins", a declarat Nunez intr-o conferința de presa chiar in fața catedralei Notre-Dame.

Din fericire, pagublele sunt mai mici decat s-a crezut initial. Marea Cruce a ramas, dupa cum arata imaginile postate pe Twitter, neatinsa de flacari.

First pictures from the inside of #NotreDame on…