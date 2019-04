Catedrala Notre-Dame din Paris, o istorie în imagini Proiectul catedralei gandite in urma cu 850 de ani era pur si simplu ambitios. Voiau ca sanctuarul noii constructii sa fie cel mai inalt din cate se vazusera vreodata. Naosul trebuia sa aiba peste 30 de metri inaltime, iar cele doua turle de aproape 70 de metri erau proiectate sa vegheze asupra Parisului. Construirea Catedralei Notre-Dame a durat mai mult de 200 de ani si a fost inceputa in timpul domniei Regelui Ludovic al VII-lea. In seara zilei de 15 aprilie 2019 i-au trebuit doar cateva ore ca sa fie mistuita de flacari. Citeste articolul mai departe pe historia.ro…

