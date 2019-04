Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu violent a izbucnit la catedrala Notre Dame din Paris, pe partea superioara, in zona celor doua clopotnite. Catedrala construita in perioada 1163-1345 arde ca o torța, iar flacarile se extind. Turla și acoperișul s-au prabușit in urma flacarilor mistuitoare.

- Un adolescent și-a dat ultima suflare la numai 17 ani! Copilul se afla intr-o conversație cu prietenii lui pe o rețea de socializare, atunci cand aceștia l-au vazut ca se prabușește din senin de pe scaunul de la biroul sau.

- O profesoara de engleza din Focsani este acuzata de mama unui elev ca i-a batut copilul pe holul scolii, de fata cu ea. Scandalul ar fi pornit din cauza ca elevul si-a falsificat testul la care a primit o nota mica.

- Imagini dramatice au fost surprinse in nordul Indiei. O scoala s-a prabusit sub privirile a zeci de oameni.Ca prin minune, nicio persoana nu a avut de suferit, intrucat institutia a cedat dupa cursuri, cand nimeni nu mai era inauntru.

- Inca un episod de violenta, de aceasta data intr-un bar din Dambovita. Un barbat a fost lovit de trei indivizi inarmati cu bate. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum cei trei batausi dau navala in local, apoi se napustesc asupra unui barbat, care incerca din rasputeri sa se…

- Florentina Ionita, o romanca care locuia de mai multi ani in provincia Treviso din Italia, si-a gasit sfarsitul intr-un accident cumplit. Fiica ei de 14 ani a asistat la scenele terifiante.

- Cladirea rezidentiala, situata in cartierul Kartal din partea asiatica a orasului, s-a prabusit miercuri. Nu a fost imediat clara cauza prabusirii cladirii. "In jur de 35 de persoane se aflau in cladire potrivit informatiilor pe care le-am primit. Douazeci si unu de cadavre au fost scoase…

- Un accident de munca soldat cu ranirea unui barbat s-a produs, in aceasta dimineța, la Alba Iulia. Victima a cazut de la o inalțime de 10 metri, in timp ce lucra la repararea acoperișului unei cladiri. ”Un barbat de circa 35 de ani a cazut de pe acoperișul unei cladiri, de la o inalțime de cca 10 metri,…