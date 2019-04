Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul de la Catedrala Notre-Dame din Paris nu este inca sub control, pompierii nu reușesc sa stapaneasca flacarile care se intind in continuare cu repeziciune. „Nu suntem siguri ca mai putem salva Catedrala Notre-Dame”, a declarat ministrul adjunct de Interne. Anunțul acestuia vine la scurt timp…

- Un anunt similar a fost facut de pompierii francezi care sustin ca nu sunt siguri daca acest foc mai poate fi oprit. Un purtator de cuvant al pompierilor din Paris a declarat ca urmatoarea ora si jumatate este „cruciala" pentru a sti daca focul poate fi adus sub control.

- De cateva zile se afla in unul dintre cel mai frumoase locuri din lume, Paris. Celebrul cuplu a vizitat in primele zile ale șederii lor in Paris, Moulin Rouge, iar ieri chiar cu cateva minute inainte sa fie cuprinsa de flacari cei doi au fost la Catedrala Notre-Dame. Olguța Berbec și soțul ei Remus…

- Presedintele Klaus Iohannis reactioneaza, printr-un mesaj pe Twitter, la incendiul care a distrus Catedrala Notre Dame de la Paris. "Stiri sfasietoare vin de la Paris. Notre Dame, un simbol istoric al culturii europene, este in flacari in aceasta seara. Romania este alaturi de Franta."/ "Heartbreaking…

- Luni seara, un incendiu devastator a izbucnit la faimoasa catedrala Notre Dame din Paris! Toata lumea sta cu sufletul la gura, de cand pompierii au facut anuntul. Turla catedralei s-a prabusit, iar autoritatile nu au ramas indiferente.

- Un incendiu a izbucnit, luni seara, la Catedrala Notre-Dame din Paris, care a fost evacuata, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de site-ul cotidianului Le Figaro. Incendiul a izbucnit la ora 18.50 (19.50, ora Romaniei) la o sursa a sistemului de incalzire al Catedralei Notre-Dame.…

- Catedrala Notre-Dame de Paris este cuprinsa de flacari.Cauza incendiului este inca necunoscuta. Autoritațile spun ca incendiul ar putea avea legatura cu lucrarile de renovare a edificiului vechi.Publika.md informeaza ca varsta Catedralei Notre-Dame este de 850 de ani.