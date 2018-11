Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe echipaje de pompieri actioneaza si marti dimineata pentru stingerea incendiului care izbucnit duminica dupa-amiaza la un depozit de mase plastice din municipiul Ploiesti, au informat reprezentantii Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. Potrivit sursei citate, la fata locului…

- Incendiul de proporții din Apuseni, care au cuprins aproape 200 de hectare de pe raza comunelor Salciua, Ocoliș și Rimetea, au fost lichidate, in cursul zilei de ieri, 8 noiembrie 2018, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Alba. Incendiul a cuprins vegetație uscata și litera. Acesta…

- Mai multe echipaje de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) si Serviciul Judetean de Ambulanta (SJA) Galati participa, marti, la o misiune de salvare a doua persone aflate in stare de inconstienta intr-o statie de pompare a apelor uzate, din centrul municipiului Galati, a declarat purtatorul…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov informeaza ca in urma cutremurului produs la 3,38 sunt efectuate recunoasteri in teren pentru a identifica posibile pagube, nefiind pana la acest moment inregistrate apeluri la numarul de urgenta 112. "Atentie. In urma cu putin…

- PERICOL…Avand in vedere ca ne aflam in plin sezon de culegere a strugurilor, iar fermentarea mustului a facut mai multe victime la nivel judetean si in anii anteriori, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Podul Inalt” al judetului Vaslui face un apel catre cetateni sa dea dovada de atentie sporita…

- Locatarii unui bloc din orasul dambovitean Titu au fost evacuati, miercuri, dupa ce un incendiu a izbucnit la etajul patru al imobilului, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)...

- In fiecare an, la data de 13 septembrie este aniversata Ziua Pompierilor din Romania. Cu aceasta ocazie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mihail Grigore Sturdza" al judetului Iasi organizeaza o serie de manifestari dedicate aniversarii a 170 de ani de la Batalia din Dealul Spirii si a „Zilei…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența al județului Timiș a fost anunțat cu privire la un incendiu la o casa din localitatea Hodoni, comuna Satchinez. Din fericire nu s-au inregistrat victime. The post Incendiu la Hodoni. N-au fost victime appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .