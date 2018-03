Stiri pe aceeasi tema

- Cosette Chichirau, deputat USR, a fost in zona Salii Palatului in timpul Congresului PSD și susține ca ce a vazut este un lucru periculos, un episode care amintește de comunism. Deputatul USR susține și ca ar trebui ca opoziția sa iși faca un mesaj mai clar ca sa creasca. „Am vazut ceva foarte periculos…

- Prezenta Fortelor Aeriene americane in Romania va creste in perioada urmatoare, pe fondul imbunatatirii dotarilor de la baza militara Mihail Kogalniceanu, a declarat generalul Tod D. Wolters, comandantul Fortelor Aeriene americane din Europa si din Africa, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.…

- Romanii sunt consumatorii din Europa care fac cele mai putine cumparaturi online si penultimii care acceseaza muzica, materiale video, servicii bancare si video la cerere, dar si cetatenii pentru care statul aloca cei mai putini bani pentru informarea lor in calitate de consumatori - 0,01 bani pentru…

- Nivelul de alfabetizare financiara este scazut, Romania fiind pe ultimul loc in Europa, cu un nivel de 22% din populatie alfabetizata financiar, in timp ce media europeana este de 55%, a declarat, miercuri, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Cornel Coca Constantinescu, la…

- Romania este in momentul de fata o platforma de asamblare si de export pentru diverse bucati din supply chain, a afirmat Iulian Stanciu, CEO al eMag, cel mai mare magazin online local, in cadrul unui eve­ni­ment organizat ieri in Bu­curesti de firma de audit si consultanta fiscala PwC in parteneriat…

- Rebecca Dumitrescu, fiica cea mare a vedetei, locuiește in SUA de o buna perioada de vreme. Tanara s-a acomodat departe de casa, insa tot iși dorește sa revina in Europa. Rebecca nu mai este singura și are un iubit pe nume David cu care se ințelege de minune. "Ea este cetatean american si…

- Pe 16 martie, Cinema City deschide in Iulius Mall prima sala 4DX din Cluj-Napoca (P) Clujenii vor putea urmari, in premiera internationala in 4DX, filmul „Tomb Raider. Inceputul". Biletele au fost puse deja in vanzare. Compania IULIUS și Cinema City, cel mai mare operator de cinematografe din…

- Alexandru Tanaase, ministrul Justiției al Republicii Moldova va demisiona din funcție, dupa ce in presa de peste Prut a aparut o inregistrare audio in care discuta la telefon cu afaceristul Veaceslav Platon, condamnat ulterior pentru frauda sistemului bancar moldovenesc. ”Am acceptat demnitatea de Ministeru…

- ♦ Sectorul bancar este slab reprezentat la bursa de la Bucuresti cu doar doua actiuni bancare tranzactionate din top 10 cele mai mari banci din Romania ♦ Cu rezultatele pe 2017, actiunile BRD si ale Bancii Transilvania au ajuns cele mai ieftine actiuni bancare din Europa prin prisma indicatorului PER…

- Luna femeii vine cu o serie de surprize pentru utilizatoarele Docbook. Astfel, pana la sfarsitul lui martie, toate pacientele vor beneficia de reduceri de pana la 50% la consultații ginecologice, dermatologice, și la mamografii in clinicile partenere : Clinica Donna Medical Center și Centrul Medical…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, in legatura cu afirmatiile prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca Europa este "cu ochii" pe Romania si ca in cazul in care reprezentantii majoritatii parlamentare nu vor intelege acest lucru, tara noastra va fi tratata in continuare…

- In pofida opozitiei intregii industrii si a oficialilor pietelor din Romania, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale emitea, acum aproape trei saptamani, ordinul referitor la pretul la care se vor aplica procentele de redeventa pentru gazele naturale extrase din Romania. Astfel, pretul de referinta…

- Sapte restaurante din Romania au fost selectionate sa participe la prestigiosul evenimentul "Gout de France/ Good France", care va avea loc pe 21 martie, operatiune organizata la initiativa celebrului chef Alain Ducasse si a Ministerului francez pentru Europa si Afaceri externe.

- „Partidul Social Democrat nu paraseste familia social democratilor europeni. In fata acestui zvon pornit de la cei care vor raul Partidului Social Democrat, simt nevoia sa reamintesc tuturor ca anul acesta se celebreaza 125 de ani de la crearea primului partid social democrat din Romania si ca formatiunea…

- Cu trei zile inaintea venirii primaverii calendaristice, Romania se confrunta cu un episod de iarna violenta. Toata tara este sub avertizari de ger, ninsori si viscol. Iarna este adusa de o furtuna polara care vine peste Europa din zona siberiana, denumita „Bestia din Est”.

- Noi vedem scopul final ca fiind acela de a creste sursele de aprovizionare cu gaz ale Romaniei, prin deschiderea acestui nou front spre Marea Neagra. De aceea am investit alaturi de Black Sea Oil & Gas, care e cam cel mai mic dintre jucatorii de pe Marea Neagra, dar proiectul lor este cel mai avansat.…

- Rujeola a invadat Europa, unde s-a inregistrat o crestere incredibila a cazurilor in 2017, situatie considerata o tragedie de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Ceea ce ne doare insa și ne intereseaza in mod direct pe noi romanii, este ca țara noastra se afla, din pacate, pe primul loc in…

- 74% dintre decidenții din companiile din Europa au ales tehnologia inkjet dupa ce s-au familiarizat cu beneficiile și cu opțiunile pe care le asigura business-urilor lor, releva o cercetare online efectuata de Epson Europe și Coleman Parks. Studiul survine la cateva luni dupa ce Epson a anunțat continuarea…

- Radu Tudor a observat ca doar un politician a transmis un mesaj cu aceasta ocazie. Este vorba despre Mircea Diaconu care a scris cateva randuri, pe Facebook, despre Constantin Brancuși. In rest a fost tacere, lucru sesizat de jurnalistul de la Antena 3. [citeste si] "Conducatorii Romaniei…

- Din 2006, de cand fenomenul a fost descoperit si masurat, Romania a cedat Moldovei aproape un hectar din teritoriul national. Eroziunea accentuata pune in pericol atat digul Bratesul de Jos, care apara orasul Galati si zona sa industriala, cat si podul rutier si podul feroviar de peste Prut, spre Republica…

- Dupa 23 de ani, titlul de cea mai buna jucatoare de tenis de masa din Europa reajunge in Romania. S-a intamplat cu ajutorul Bernadettei Szocs, o unguroaica apriga de 22 de ani, care a ajuns in Bistrița pe cand avea 10 ani și nu cunoștea o boaba de limba romana...

- Doi lupi au fost filmati cu ajutorul unei camere de monitorizare a faunei, amplasata intr-o padure din Parcul Natural Putna Vrancea. Camera a fost montata dupa ce rangerii au observat urmele lupilor in zona, in cursul actiunilor de patrulare si monitorizare. Specialistii estimeaza o populatie constanta…

- Dragana Cvijic, Jovanka Radicevic si Andrea Lekic au semnat cu CSM Bucuresti, urmanbd sa evolueze pentru campioana Romaniei incepand din sezonul 2018-2019. Toate cele trei jucatoare vor veni in Romania de la Vardar Skopje. Cele trei jucatoare au sosit vineri seara in Bucuresti si au semnat in…

- NATO va crea un sistem similar Spatiului Schengen, pentru ca trupele sale sa se deplaseze mai usor, scrie digi24.ro Anuntul a fost facut la Bruxelles, unde se desfasoara întâlnirea ministrilor Apararii. Este vorba de un asa-numit „Schengen militar”, care ar…

- Petra Kvitova leaga victoriile in tenisul feminin: dupa ce la St. Petersburg a castigat al 21-lea titlu al carierei, iar in FED Cup a contribuit cu doua puncte la calificarea Cehiei in semifinale, marti jucatoarea in varsta de 27 de ani a impresionat castigand 24 dintre cele 28 de puncte ale primului…

- Increderea consumatorilor europeni a ajuns, in decembrie 2017, la un indice de 21,1 puncte, cel mai ridicat din ultimii 10 ani, in timp ce, in cazul Romaniei, toti indicatorii au scazut semnificativ, va urmare a crizei guvernamentale, reiese din rezultatele studiului GfK privind climatul de consum…

- „Sambata, 10 februarie 2018, Ministerul Transporturilor impreuna cu CFR Marfa, CFR SA și CFR Calatori, au pus in circulație un tren-proba de tip Ro-La pe relația Terminal Curtici – Simeria – Petroșani – Craiova. Trenul incarcat cu 8 camioane a parcurs intreaga distanța in mai puțin de 12 ore și a reprezentat…

- Economistul este de parere ca cei doi sunt cei care, in ciuda faptului ca Romania are creștere economica, provoaca probleme romanilor, prin masurile economice luate. Intr-o postare publicata pe blogul personal, intitulat ”Isarescu și Dragnea foarfeca consumul și incetinesc economia in 2018”,…

- Conform unui nou studiu ING International Survey - Economii 2018, in Europa, 53% dintre cupluri spun ca isi pun banii la comun, insa pentru cuplurile din Romania practica este mult mai intalnita la 71% dintre respondenti.

- Wizz Air, cel mai mare transportator aerian din Romania, dar si una dintre companiile aeriene cu cea mai mare crestere in Europa, anunta astazi deschiderea unei noi destinatii de pe Aeroportul International Iasi spre Bruxelles (Charleroi), din 8 iulie. Pasagerii care isi planifica in aceasta perioada…

- Pe strada Columna din Chișinau își au cuibul niște indivizi, care-și spun socialiști. Uneori, dis-de-dimineața, în fața acestui cuib/sediu sunt parcate zeci de automobile, care de care mai luxoase. Aceștia, probabil, pun țara la cale din zori, iar spre seara „prîșîdintele…

- Deputatii au dat marti unda verde, cu 264 de voturi si o abtinere, proiectului de lege privind combaterea ambroziei - considerata ca fiind planta cea mai alergena din Romania. Proiectul, initiat de un grup de parlamentari PNL, a fost adoptat deja de Senat. Deputat PNL Florica Chereches, initiator,…

- Cea mai veche localitate miniera din Romania, Roșia Montana, implinește astazi, 6 februarie 2018, 1887 de ani de la prima atestare documentare, fiind inființata de catre romani in timpul domniei lui Traian sub numele de Alburnus Maior. Localitatea are o existența milenara a fost atestata documentar…

- Pentru al doilea an consecutiv, Romania ramane tara europeana cu cel mai slab sistem medical, ba chiar cu un decalaj semnificativ fata de Bulgaria, situata pe penultimul loc in clasament, dupa cu...

- Romania se afla pe locul 34 din tot atatea tari europene al caror sistem medical a fost analizat pentru realizarea indexului pe anul 2017. Tara noastra ocupa ultimul loc sau unul dintre ultimele locuri la majoritatea indicatorilor importanti luati in calcul pentru realizarea clasamentului: drepturile…

- Ziua internationala a vamilor este celebrata anual, sub auspiciile Organizatiei Mondiale a Vamilor (World Customs Organization – WCO), la 26 ianuarie, data la care a avut loc, in anul 1953, sesiunea inaugurala a Consiliului de Cooperare Vamala. Ziua internationala a vamilor este marcata incepand din…

- Fortele armate ale SUA in Europa au anuntat joi ca Divizia 1 Infanterie va inlocui Divizia 4 Infanterie la conducerea centrului de comanda si control de la Poznan (vestul Poloniei), transmite PAP. Centrul de comanda de la Poznan (MCE) asigura coordonarea a 6.000 de militari americani…

- Viorica Dancila, noul premier al Romaniei, a trecut prin momente extrem de neplacute in urma cu cațiva ani, cand a fost agresata pe strada. Romania are prima femeie premier desemnat, Viorica Dancila . Un detaliu mai puțin cunoscut din viața Vioricai Dancila, care s-a facut remarcata la Bruxelles dupa…

- Vremea in Romania. CNAIR a anuntat situatia drumurilor in Romania in aceasta dimineata, joi, 18 ianuarie. Traficul se desfasoara ingreunat, la nivel national, din cauza stratului de zapada, iar mai multe drumuri inchise. Totodata, meteorologii au emis, miercuri dupa-amaiza, o avertizare cod portocaliu…

- Noua masina se bazeaza tehnic pe aceeasi platforma tehnica cu cea a lui VW Golf care se comercializeaza si in Romania. Noua Jetta se construieste ca si pana acum in uzina VW din Mexic, aceasta urmeaza sa fie importata si pe pietele din Europa. Gama de motorizari…

- Proiectul Podului de la Braila are o valoare de aproximativ 500 de milioane de euro, este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructura din ultimii 27 de ani lansate in Romania si va fi construit de o asociere de firme din Europa si din Asia, ceea ce ofera un plus de simbolistica importantei…

- Liderii partidelor maghiare sunt șocați de cele declarate de premierul Mihai Tudose, care a spus ca daca steagul secuiesc va flutura pe instituții, atunci toți vor flutura lânga ele. Kelemen Hunor, liderul UDMR, s-a aratat șocat: ”Absolut inacceptabile.…

- Romania este un exemplu pozitiv in toata Europa si in lumea democratica in ceea ce priveste drepturile minoritatilor, a declarat presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, in contextul rezolutiei semnate luni de liderii UDMR, PCM si PPMT referitoare la autonomia teritoriala a tinutului secuiesc.…

- Romania se apropie de prima sa majorare a ratei dobanzii in aproape un deceniu, pe masura ce inflația se inrautațește și economia crește in unul dintre cele mai rapide ritmuri din Europa.

- ♦ Pe lista de prioritati a Anei Dumitrache, co-country head pentru Romania al dezvoltatorului CTP, se numara si transformarea CTPark Bucharest West, de langa Capitala, in cel mai mare parc logistic din Europa de Est, cu peste 700.000 de metri patrati construiti. Ana Dumitrache, 41…

- SUA vor investi peste 200 milioane de dolari pentru renovarea si modernizarea unor facilitati - intre care baze aeriene - inainte de utilizarea lor in Europa de catre fortele aeriene americane, in principal pentru transportul de intariri sau stocarea de materiale pentru a "descuraja" agresiunea Rusiei,…

- „Primiți cu colindul„? Pentru ca așa spune tradiția – nu numai in Romania, ci peste tot in lume – oamenii primesc in casele lor in zilele de Craciun colindatorii. Povestea colindelor, cele mai indragite cantece de Craciun, iși are radacinile in Europa, cu mii de ani in urma. La inceput, erau cantece…

- Romania a fost enumerata, alaturi de Ungaria, Bulgaria si Polonia, printre tarile estice in care independenta justitiei este pusa in pericol, intr-un editorial publicat in Financial Times. Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre Polonia si Uniunea…

- In timp ce americanii isi ofera, sub Trump, inlesniri fiscale care le vor relansa economia, Romania isi demonteaza statul de drept, iar Europa ia masuri de accelerare a destramarii sale. UE risca intoarcerea in 2004.

- Pe 21 decembrie 2017 s-a deschis noul magazin Lidl la Tulcea. Amplasat pe strada Victoriei nr.99 (in spatele blocului Pelican) magazinul este unicat in Romania si al doilea din Europa, dupa cel din Barcelona. Noul magazin se anunța a fi cel mai modern din toata rețeaua de magazine Lidl din Romania,…