Câte vehicule electrice se vor vinde în China, în 15 ani Volkswagen intentioneaza sa lanseze anul acesta in China 14 modele electrificate, iar pana in 2028 mai mult de jumatate din cele 22 de milioane de automobile electrice ale companiei vor fi produse in statul asiatic. Anterior, Volkswagen anuntase ca vrea sa vanda pe piata chineza 400.000 de vehicule electrice anul viitor si aproximativ 1,5 milioane in 2025. Volkswagen are societati mixte in China - cea mai mare din lume cu FAW Group, SAIC Motor si JAC. Producatorul, care a livrat anul trecut 4,21 milioane de masini in China si Hong Kong, este prezent in statul asiatic de decenii. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii din Hong Kong au avut parte de ciocniri violente cu forțele de ordine, cu ocazia celei de-a 22-a aniversari de la trecerea de sub ocupație britanica la sfera de influența chineza, scrie BBC News. Protestatarii au încercat sa intre în cladirea guvernului și a parlamentului.…

- In randul statelor membre ale UE, principalii trei exportatori au fost in 2018 Germania (au fost exportate instrumente muzicale in valoare de 642 de milioane de euro, sau 34% din total exporturilor statelor membre), Olanda (310 milioane de euro, 16%) si Franta (259 de milioane de euro, 14%).…

- 'In urma implementarii programului de reducere a costurilor, sunt excluse concedieri in urmatorii zece ani', a declarat Bernd Osterloh la sediul central al producatorului auto german din Wolfsburg. Vor disparea pana la 4.000 de locuri de munca in sectorul administrativ, ca parte a recentului program…

- La fel ca numeroși alți constructori, Volkswagen a semnat o serie de parteneriate cu producatori de baterii pentru mașini electrice. Constructorul german a semnat deja contracte cu LG Chem și SK Innovation, in timp ce CATL ar urma sa asigure stocul pentru unitațile comercializate in China. In plus,…

- Producatorul german Bosch a fost acuzat in 2016 ca a dezvoltat in stransa colaborare cu Volkswagen pachetul software pentru pacalirea testelor de emisii din cadrul dosarului Dieselgate. In urma cu cateva luni, Bosch a transmis ca procurorii germani au inceput procedurile impotriva sa. Acum a venit și…

- O companie chineza a deschis o fabrica de aparate de iluminat in primul mall intrat in faliment din Romania, complexul comercial Armonia din Braila, printr-o investitie de 17 milioane de euro. Firma din China a primit si un ajutor de la statul roman de 1,3 milioane de euro.

- Mai multe organizații din Franța, Belgia, Olanda, Italia, Portugalia și Spania au cerut autoritaților naționale de protecție a consumatorilor sa acționeze impotriva portalului AliExpress, deținut de catre gigantul chinez Alibaba, deoarece acesta nu respecta drepturile europenilor, scrie Reuters. Anterior,…

- Societatea mixta formata din Volkswagen AG si producatorul auto chinez Anhui Jianghuai Automobile Co (JAC) intentioneaza sa investeasca 5,06 miliarde de yuani (750,83 milioane de dolari) intr-o fabrica din orasul Hefei din estul Chinei, unde vor fi produse anual 100.000 vehicule exclusiv electrice,…