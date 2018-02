Stiri pe aceeasi tema

- iar mai bine de o treime dintre ei cheltuiesc intre 50 si 100 de lei pentru cadou Șapte din 10 romani vor sarbatori tradiționalul Dragobete, iar peste o treime aloca intre 5 și 10% din venituri pentru cadourile facute persoanei iubite, in ziua de 24 februarie. Pe primul loc pe lista articolelor cel…

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda au petrecut prima zi de Valentine's Day in trei. Mai precis, cei doi au renuntat la momentele pe care le petreceau doar ei doi in favoarea clipelor minunate in prezenta Victoriei, fiica lor.

- Deși vremea nu a ținut cu indragostiții din Timișoara, acest lucru nu i-a impiedicat sa-și marturiseasca iubirea sub umbrela, in frig, pe un podeț care traverseaza Bega. Cațiva tineri indragostiți și-au dat intalnire pe pasarela pietonala de langa Parcul Botanic din Timișoara, pentru a prinde lacatele…

- Ce spune psihologul Libertatea despre Valentine’s Day ? Nu ce ar aștepta, probabil, indragostiții! Conform specialistului nostru, Cezar Laurențiu Cioc, sarbatoarea de pe 14 februarie, imprumutata de la americani, e rezultatul unei presiuni sociale, nu o manifestare autentica a dragostei. 14 februarie…

- Importarea sarbatorii americane celebrata anual in 14 februarie, cu inimioare, trandafiri si declaratii de dragoste, a readus in atentia colectiva o sarbatoare asemanatoare din cultura romaneasca, peste care se asternuse praful uitarii.

- In aceasta perioada crește numarul persoanelor care se inscriu pe site-uri de dating. Spre exemplu, anul acesta creșterea inregistrata este chiar cu aproximativ 30 procente peste creșterea obișnuita. “In perioada post-Craciun – Dragobete, chiar inceputul lui martie, numarul membrilor inregistrați crește…

- Bilete de tren la jumatate de pret vor fi puse in vanzare de CFR Calatori pe anumite rute pentru zilele de 14 si 24 februarie - Valentine’s Day si Dragobete -, iar indragostitii vor putea face, in aceste zile, declaratii de dragoste la megafonul din Gara de Nord din Bucuresti.Citește și: Autoritatile…

- In ultima vreme, exista un import masiv de sarbatori straine de aceste meleaguri si de conceptiile romanilor, de aceea ne-am gandit sa va oferim explicatii pentru acestea doua: Valentine's Day si Dragobete. Voi stiti ce semnifica? Voi le serbati? Chiar daca sunt voci care contesta o sarbatoare sau a…

- Acestea sunt acordate cuplurilor de indragostiți care iși vor putea face declarații de dragoste la megafonul din Gara de Nord București, anunța CFR Calatori. Oferta se numeste ‘Plimbati-va in doi! Jumatate tu, jumatate noi!’ si este valabila pentru zilele de 14 si 24 februarie. Reducerea este de 50%…

- CFR Calatori ofera reduceri de Valentine's Day si de Dragobete cuplurilor de indragostiti, care isi vor putea face declaratii de dragoste la megafonul din Gara de Nord Bucuresti. Oferta se numeste "Plimbati-va in doi!! Jumatate tu, jumatate noi !' si este valabila pentru zilele de 14 si 24 februarie.

- CFR Calatori a anunțat oferte speciale pentru anumite curse de Valentine’s Day și Dragobete. Oferta se numeste “Plimbati-va in doi!! Jumatate tu, jumatate noi !’ si este valabila pentru zilele de 14 si 24 februarie. CFR Calatori a anunțat oferta “Plimbati-va in doi!! Jumatate tu, jumatate noi !” prin…

- CFR Calatori ofera reduceri de Valentine's Day si de Dragobete cuplurilor de indragostiti, care isi vor putea face declaratii de dragoste la megafonul din Gara de Nord Bucuresti, potrivit unui co...

- Astazi, in emisiunea Tradiții, poposim in Iași, pe Aleea Sucidava din cartierul Dacia, acasa la Ion Savin, un om iscusit, in varsta de 93 de ani, care vrea sa va prezinte povestea vieții lui. Cu toate ca viața i-a fost uneori grea, fiind plutaș pe Bistrița și Siret, timp de zece ani, energoterapeut…

- Alba Mall, cel mai mare centru comercial din județul Alba, continua seria evenimentelor dedicate comunitații locale, și nu numai, cu un weekend pregatit, exclusiv, pentru indragostiți. Așadar, intre 9 și 11 februarie 2018, sunteți așteptați, cu porțile larg deschise, la Targul de Valentine`s Day, pentru…

- In luna dragostei Teatrul Tony Bulandra va invita, alaturi de persoana iubita, la cel puțin un spectacol al stagiunii 2017-2018. Post-ul Teatrul Tony Bulandra: Nu lasa pe Dragobete ce poți sa-i oferi de Valentine’s! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In zilele de 14 februarie, de Valentine"s Day, si 24 februarie, de Dragobete, Muzeul Bucovinei invita cuplurile de indragostiti sa celebreze iubirea la muzeu. La casele de bilete ale Muzeului de Istorie, Cetatea de Scaun a Sucevei, Muzeul Satului Bucovinean si Muzeul de Stiintele Naturii, ...

- In zilele de 14 februarie – Valentine’s Day si 24 februarie – Dragobete, Muzeul Bucovinei asteapta cuplurile de indragostiti sa celebreze iubirea la muzeu. La casele de bilete ale Muzeului de Istorie, Cetatea de Scaun a Sucevei, Muzeul Satului Bucovinean si Muzeul de Stiintele Naturii, cuplurile vor…

- Ce este și cum se manifesta atacul de panica? Aceasta reacție extrema a organismului la factorii de stres e tot mai des intalnita, iar persoanele care trec prin asta pentru prima oara se sperie serios, crezand, din cauza simptomelor, ca au o criza de inima. Cezar Laurențiu Cioc, psihologul Libertatea,…

- Psihologul Libertatea susține ca profesorii nu ar trebui testați psihologic, ci profesional. Opinia sa vine dupa ce, ieri, președintele FSLI a declarat ca exista cazuri de profesori cu schizofrenie care sunt lasați sa profeseze . Cezar Laurențiu Cioc puncteaza ca atata vreme cat acești dascali nu au…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1992? POST SCRIPTUM LA "DRUMUL KENTULUI" SCRIOSARE DESCHISA Domnule presedinte Iliescu, N-a fost, practic, zi de la Dumnezeu, de vreo trei ani incoace, in care ziarele sa nu semnaleze manifestari de coruptie. Chiar dumneavoastra, atit inainte…

- Psihologul Libertatea, despre elevii batuți de parinții colegilor de școala – doua cazuri s-au inregistrat in ultimele zile, unul la Constanța, celalalt in Timișoara. Cezar Laurențiu Cioc ne spune ce i-a determinat pe adulți sa recurga la astfel de gesturi, in loc sa se limiteze la a depune plangeri,…

- Oamenii spun adesea ca ideea de iubire este diferita pentru fiecare persoana, dar ei confunda dragostea si atractia cu iubirea adevarata. Exista cateva semne clare care te pot ajuta sa intelegi ca iubirea si atasamentul sunt intr-adevar diferite, si anume:

- Ce sunt tulburarile de personalitate și cum se trateaza ne explica specialistul Libertatea, Cezar Laurențiu Cioc. Psihologul face tabloul complet al acestor afecțiuni. Exista o vorba de duh in popor: “Naravul din fire n-are lecuire!“. Aceasta se potrivește perfect cu caracteristicile unor anomalii psihologice…

- Oamenii de știința susțin ca au realizat un pas important pentru obținerea testului de sange care detecteaza opt tipuri de cancer. Acesta este considerat de catre specialiști drept unul dintre marile obiective ale medicinei moderne, scrie BBC News. O echipa de la Universitatea Johns Hopkins descoperit…

- Cezar Laurentiu Cioc, psihologul Libertatea, a analizat la Interviurile Libertatea LIVE decizia majoritații parlamentare de a numi o femeie in funcția de prim-ministru. Cezar Laurentiu Cioc spune ca Viorica Dancila nu este o persoana cu abilitați de leadership, dar ca „se face un pas mare in Romania,…

- Personalitatea galbena se refera la o persoana vesela, care se bucura de viata, care este foarte vocala. Acesti oameni se considera fericiti si norocosi, iau viata ca pe o petrecere continua si nu iau lucrurile prea in serios. Daca au o problema, cer ajutor prietenilor sau apeleaza la bautura. Oamenii…

- Horoscopul lunii ianuarie va aduce nativilor din Balanta o intreaga paleta de situatii excelente, care in anumite ipostaze contrazic horoscopul general pentru perioada curenta. O astfel de stare de lucruri a devenit posibila datorita combinației ciudate dintre Saturn in domiciliu, care cunoaste…

- Voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului au impartit 80 de pachete cu mezeluri si fructe, donate de catre firma Aldis, enoriasilor parohiei Matita, din judetul Prahova. Este vorba despre o comunitate cu persoane preponderent varstnice si cu venituri modeste. Oamenii au fost placut surprinsi…

- Sarbatoarea Bobotezei a adus sambata sute de credincioși la bisericile din oraș. Preoții au ținut slujbe de sfințire a apei in ziua de Boboteaza, zi care marcheaza botezul lui Iisus in raul Iordan, vazuta ca o manifestare catre lume a Fiului lui Dumnezeu. Oamenii au luat apa sfințita, care, spune tradiția,…

- Un român a fost gasit mort, cu capul și brațele taiate, la începutul lunii decembrie, într-o padure din Catania. Oamenii legii cred ca mutarea cadavrului în padure a fost gândita în scop strategic, deoarece crima a avut loc în alta parte. Carabinierii…

- Dorințele de Revelion sau țelurile pe care ni le fixam cand pașim in noul an – și carora mulți le spun “rezoluții” – au o explicație simpla: inceputul anului este o granița invizibila care separa trecutul de viitor și o motivație de a porni pe drumul ce ne va transforma din omul care am fost in cel…

- Cheia milei este dragostea crestina sadita in firea omului de insusi Creatorul nostru: "Dumnezeu este iubire si cel ce ramane in iubire ramane in Dumnezeu si Dumnezeu ramane in el" (Sfanta Scriptura, I Ioan 4, 16). Iubirea de semeni este binevoitoare, intelegatoare si cel mai natural sentiment. Milostenia…

- CHIȘINAU, 23 dec — Sputnik. Într-o emisiune înainte de Craciun, actorul român Dan Puric a spus ca România a ajuns o „tara fara destin", pentru ca politicienii nu se mai ocupa de destinul țarii, iar în ultimii 28 de ani a avut loc un „proces lent…

- In ajunul Craciunului, voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului au ajuns, pentru prima data, in localitatea Calmațuiul de Sus, județul Teleorman, in parohia Basești. 80 de copii s-au bucurat de venirea voluntarilor care l-au adus cu ei și pe Moș Craciun, care a fost foarte darnic cu micuții…

- De unde vine tradiția impodobirii bradului de Craciun, unul dintre ele mai importante și mai indragite obiceiuri de sarbatoare? Specialistul Libertatea, psihologul Cezar Laurențiu Cioc, ne spune de ce a fost ales bradul ca simbol al sarbatorii nașterii Domnului și cum a evoluat in timp tehnica impodobirii…

- Secretarul general al Academiei, Victor Voicu, a afirmat: ”Constatam din pacate un eveniment extrem de neplacut pentru Academia Romana. (...) Ne exprimam profundul regret eu si toti colegii. Este un eveniment care marcheaza Academia Romana, marcheaza evolutia noastra, evenimentele pe care le proiectam.…

- Cum s-a schimbat plata colindatorilor de-a lungul timpului? De ce s-a trecut de la covrigi și nuci la recompense banești și cand s-a facut aceasta schimbare? Ne explica specialistul Libertatea, psihologul Cezar Laurențiu Cioc. Romanii au cele mai multe și mai diversificate colinde din lume. Daca americanii…

- In mesajul transmis, preafericitul parinte Daniel spune: „Sarbatoarea nasterii Domnului sau Craciunul este sarbatoarea in care praznuim iubirea smerita a lui Dumnezeu fata de oameni. Dumnezeu cel vesnic trimite pe fiul sau in lume ca sa mantuiasca lumea. Cristos Domnul se face om pamantean pentru…

- Noi proteste in fața Parlamentului fața de modificarile aduse legilor justiției. Oamenii au ieșit in strada și luni, 18 decembrie, pentru a-și arata nemulțumirea fața de propuenerile parlamentarilor. Vezi galeria foto + 20 + 20 FOTO: Adi Manolache Protestatarii s-au adunat in fața Palatului Parlamentului,…

- Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir a lansat, astazi, în cadrul unei conferințe de presa, Inițiativa Civica ”România 3.0”, despre care precizeaza ca nu are scop politic, ci are drept scop lupta împotriva statului paralel și redarea demnitații naționale. ”Nu este…

- Crima de la stația de metrou Dristor 1 este un caz izolat și nu este indicat ca populația sa se panicheze. In cazul in care o persoana este in pericol, cei din jurul acesteia trebuie responsabilizați sa sara in ajutor, spune psihologul Libertatea, Cezar Laurențiu Cioc. “A fost un incident izolat. Inca…

- Asa cum ne sugereaza si titlul, tema principala este chiar iubirea, dar nu doar cea dintre un barbat si o femeie, ci iubirea in toate formele ei: pentru mama, frate, lume, Dumnezeu, lucruri… Burnaz isi imagineaza un congres intergalactic unde vin diverse personaje, reprezentanti ai stelelor, ai planetelor,…

- De ce ar trebui sa cumparam brazi cu radacina, pe care sa-i replantam dupa sarbatori? Pentru ca an de an sunt taiați mii de brazi care ajung pe rand in magazine, in casele oamenilor și apoi… la gunoi. Coniferele fara viața, cu tulpina retezata de drujbe, dar cu cetina inca verde, sunt aruncate la fiecare…

- Semnificația numarului 12 sau numarul puterii divine Semnificația numarului 12 este deosebit de complexa și plina de mistere. I se spune numarul puterii divine, ba chiar și taina lui Dumnezeu, deoarece apare adesea in legatura cu concepte religioase majore in Cartea Sfanta. Sunt 12…

- Lavinia Pirva a oferit amanunte in plus dupa ce s-a aflat ca s-a casatorit cu Ștefan Banica Junior. Ea a vorbit despre nunta lor. Cantareața Lavinia Pirva s-a casatorit de curand, in mare secret, cu artistul Ștefan Banica Junior , cel cu care traiește o poveste de dragoste de mai mulți ani. Lavinia…

- Discursul Regelui Mihai in Parlamentul Romaniei, in 2011, a fost un moment istoric pe care romanii nu il vor uita. Monarhul a reusit atunci, cu o decenta rar intalnita, sa ne aminteasca de dragostea de tara. “Doamnelor şi domnilor senatori şi deputaţi, Sunt mai bine de şaizeci…

- Ziua Nationala, sarbatorita la Alba Iulia Foto: Ilie Pintea / Arhiva La Alba Iulia, orasul Marii Uniri, au venit azi mii de oameni sa sarbatoreasca Ziua Nationala. Un punct central de interes a fost Sala Unirii, locul unde la 1 Decembrie 1918, cei 1.228 de delegati ai românilor din Transilvania…

- Maria Dragomiroiu și-a amintit de vremurile de altadata, cand nu i-a fost deloc ușor și nu a dus-o deloc bine din punct de vedere financiar. Maria Dragomiroiu, care era extraordinar de frumoasa in tinerețe , este una dintre cele mai indragite cantarețe de muzica populara de la noi din țara. Maria Dragomiroiu,…