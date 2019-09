Stiri pe aceeasi tema

- "Un prim subiect abordat a fost cel al strangerii de semnaturii. Colegii din tara m-au informat ca avem 1.018.000 de semnaturi pana in prezent iar porcesul de strangere a semnaturilor este bineinteles in plina desfasurare", a precizat Viorica Dancila, luni seara, dupa CEX PSD. Membrii PSD au discutat…

- Organizatia judeteana PSD a strans pana la aceasta data peste 6.000 de semnaturi pentru sustinerea candidaturii Vioricai Dancila la alegerile prezidentiale, din cele 20.000 cate trebuie adunate la nivelul judetului Vaslui, potrivit Agerpres.Potrivit reprezentantilor PSD Vaslui, campania de…

- Prezidențiabilul PSD, Viorica Dancila, a ales sa-și lanseze strangerea de semnaturi pentru candidatura la prezidențiale in comuna Rașca, din Satu Mare. Dancila a explicat ca a ales acest loc pentru a arata ca nicio comuna din Romania nu este lasata in urma.EXCLUSIV Mișcare interesanta. Mircea…

- Social-democrații se reunesc, sambata, incepand cu ora 11.00, la Parlament, la Congresul care va marca lansarea candidaturii liderului PSD Viorica Dancila pentru funcția de președinte al Romaniei. La eveniment participa și președintele PES, Sergei Stanishev, anunța MEDIAFAX.Coordonatorul PES…

- Klaus Iohannis va ajunge sambata, la pranz, in Piata Universitatii. Presedintele vrea sa fie alaturi de liderii PNL in ziua in care liberalii care incep, sambata, campania de strangere de

- Miercuri, 7 august, Dan Barna a dat startul campaniei de strans semnaturi pentru candidatura sa la alegerile prezidentiale. Si chiar daca la inceput useristii au parut ca sunt mai preocuparti de a-si face poze ei intre ei sau cu liderul partidului decat de a strange semnaturi sau sa vorbeasca cu oamenii,…

- Sedința cu scantei. PSD a decis sa mearga cu un candidat propriu la alegerile prezidențiale și sa inceapa negocierile cu ALDE și Pro Romania pentru susținere. Tariceanu este varianta exclusa. Daca va candida, va candida sustinut de partidul lui, nu de PSD. Cine va fi candidatul din interiorul PSD? Nu…