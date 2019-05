Câte șantiere noi sunt în Iași? Peste 150 înregistrate pe un site doar anul acesta De cativa ani in Iasi se simte un elan al constructiilor. Se ridica imobile noi, se repara strazi. Numarul tuturor santierelor este greu de estimat. Insa exista un site care a adunat date despre santierele din intreaga tara. Pentru judetul Iasi, pe e-santiere.ro sunt afisate date pentru aproape 1.500 de puncte in care se lucreaza. Numai anul acesta, de la 1 ianuarie 2019, au fost postate informatii referitoare la 150 de santiere. Se precizeaza stadiul proiectu (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parintii unui copil de 2 ani si 8 luni din Iasi au depus la Politie o plangere penala pentru purtare abuziva si rele tratamente aplicate minorului. Vizate sunt ingrijitoarele Cresei nr. 10 din Iasi, loc in care o serie de inregistrari audio facute publice au demonstrat ca infirmierele si asistentele…

- Parintii unui copil de 2 ani si 8 luni din Iasi au depus la Politie o plangere penala pentru purtare abuziva si rele tratamente aplicate minorului. Vizate sunt ingrijitoarele Cresei nr. 10 din Iasi, loc in care o serie de inregistrari audio facute publice au demonstrat ca infirmierele si asistentele…

- "La data de 23 aprilie, din cauza evolutiilor din Sri Lanka, grupul de elevi de la un liceu din Iasi aflat intr-un schimb de experienta in acest stat, a revenit, in siguranta, in Romania. Acestia au beneficiat de sprijinul reprezentantilor Ambasadei Romaniei la Colombo si al Consulatului Onorific al…

- Cea mai importanta masura prevazuta este cea de interzicere, de la data adoptarii hotararii, a utilizarii autovehiculelor inregistrate sub categoria Euro 3 inclusiv si non-Euro. De asemenea, incepand cu data de 1 ianuarie 2021 va fi interzisa utilizarea autovehiculelor inregistrate sub categoria Euro…

- Conf. univ. dr. Silviu Gurlui, de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, trage un nou semnal de alarma cu privire la poluarea Ploieștiului, pornind de la valorile uriașe inregistrate pe 6 martie, in municipiu.

- Incepand cu decembrie 2018 și pana pe 26 ianuarie 2019, 225 de curse aeriene au inregistrat incidente pe principalele patru aeroporturi din Romania – București, Cluj, Timișoara și Iași, mai mult de jumatate dintre ele fiind cauzate de evenimente de forța majora. Peste 75% din numarul total de incidente…

- In decembrie 2018 si ianuarie 2019, 225 de curse aeriene au inregistrat incidente pe aeroporturile Bucuresti, Cluj, Timisoara si Iasi, mai mult de jumatate dintre ele fiind cauzate de evenimente de forta majora. Peste 75% din numarul total de incidente...

- Asociatiile civice care militeaza pentru construirea autostrazii Iasi - Targu Mures protesteaza in Piata Victoriei din Bucuresti in cursul zilei de vineri, 8 februarie. Protestatarii au cerut autorizatie din partea Primariei Capitalei, dar au fost refuzati.