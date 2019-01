Câte minivacanțe vor avea bugetarii în 2019 Mai multi politicieni propun stabilirea anuala de catre Guvern a zilelor libere care fac punte intre sarbatorile legale si weekenduri, preconizand ca astfel de masuri vor creste productivitatea. „Pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, Guvernul stabileste prin Hotarare de Guvern zilele de munca pentru care se acorda zilele libere care preced si care succed sarbatorile legale, respectiv zilele in care se recupereaza acestea”, se arata in propunerea de act normativ. Astfel, in anul 2019, bugetarii vor avea cinci mini-vacante: Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

