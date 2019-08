Stiri pe aceeasi tema

- Vizita lui Klaus Iohannis in Statele Unite si intalnirea cu presedintele Donald Trump la Casa Alba a inceput sa produca deja primele efecte benefice pentru Romania, anunța liberalul Ionel Danca, care arata ca deja companiile americane anunta investiții de peste 10 miliarde de dolari in Romania."Intalnirea…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a aflat pentru a doua oara la Casa Alba, unde a fost primit de catre președintele SUA, Donald Trump. Dupa terminarea intrevederii, Klaus Iohannis a publicat pe pagina sa de Facebook cateva fotografii de la intalnirea cu Donald Trump la Casa Alba.…

- Directorul Antena 3, Mihai Gadea, a mers in SUA, la Casa Alba, pentru a asista la intalnirea dintre Donald Trump și Klaus Iohannis. Gadea a explicat ca Donald Trump și-a asumat o susținere deschisa pentru Klaus Iohannis la prezidențiale, in contextul in care in Romania urmeaza alegeri prezidențiale.Citește…

- Presedintele american Donald Trump l-a primit marti seara, ora 21 in Romania, pe Klaus Iohannis la Casa Alba pentru cea de a doua intalnire oficiala intre cei doi sefi de stat. „Americanii ii iubesc pe romani”, a subliniat Donald Trump in declaratiile facute in fata presei din Biroul Oval. Liderul american…

- Președintele american Donald Trump a declarat, la scurt timp dupa ce l-a primit la Casa Alba pe președintele Klaus Iohannis, ca SUA au o relație buna cu Romania, iar in America traiește o comunitate mare de romani, care este apreciata.Intrebat de jurnaliști, la oportunitațile de imagini de…