Stiri pe aceeasi tema

- "In perioada 1.01.2018-31.10.2018, in unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor au fost depuse un numar de 8.822 de persoane. In aceeasi perioada, din unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor au fost puse in libertate 11.033 de persoane, 9.039 dintre…

- Aproximativ 11.000 de detinuti au fost eliberati de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii octombrie, dintre care peste 9.000 in baza Legii nr. 169 2017 privind recursul compensatoriu, iar peste 8.800 de persoane au ajuns in detentie, potrivit Administratiei Nationale a Penitenciarelor ANP citate…

- Aproximativ 11.000 de detinuti au fost eliberati de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii octombrie, dintre care peste 9.000 in baza Legii nr. 169/2017 privind recursul compensatoriu, iar peste 8.800 de persoane au ajuns in detentie, potrivit Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP).…

- Aproximativ 11.000 de detinuti au fost eliberati de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii octombrie, dintre care peste 9.000 in baza Legii nr. 169/2017 privind recursul compensatoriu, iar peste 8.800 de persoane au ajuns in detentie, potrivit Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP). "In…

- Un numar de 14.109 persoane private de libertate si-au exercitat dreptul la vot in unitatile penitenciare la referendumul pentru revizuirea Constitutiei, a declarat, duminica, pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), Cristina Enache. Ea…

- Un numar de 9.374 de persoane private de libertate si au exercitat dreptul la vot, sambata, in unitatile penitenciare, la referendumul pentru revizuirea Constitutiei, a precizat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al Administratiei Nationale a Penitenciarelor ANP , Cristina Enache.Ea a amintit ca procesul…

- Un numar de 9.374 de persoane private de libertate si-au exercitat dreptul la vot, sambata, in unitatile penitenciare, la referendumul pentru revizuirea Constitutiei, a precizat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), Cristina Enache. Ea…

- Aproximativ 50 de angajati ai Penitenciarului Arad vor participa vineri, 14 septembrie, la un protest care se va desfasura chiar in fata inchisorii. Informatia ne-a fost confirmata de catre Adrian Salade, presedintele Sindicatului „Pro Lex” din Penitenciarul Arad. Acesta ne-a spus ca angajatii inchisorii…