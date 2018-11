Cate medicamente fara prescriptie au cumparat romanii in primele 9 luni din 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Prima proiectie privind numarul de mandate pe care fiecare partid l-ar obtine la alegerilor europarlamentare din mai 2019 indica faptul ca, pentru România, PSD ar trimite cei mai multi reprezentanti la Bruxelles, potrivit Politico Europe.

- Incepand cu 08:00, ora de ora, va vom transmite rezultatele EXIT - POLL in urma raspunsurilor cititorilor DC News. Așadar, rezultatele pentru ora 08:00 arata astfel: Exit-poll DCNews: Cum votați la referendum? DA 56,75% (1773) NU 8,58% (268) NU VOTEZ 34,67% (1083)…

- Numarul de tranzactii imobiliare inregistrate in luna august in Romania a fost de 40.576, cu 29% mai mic decat in aceeasi luna a anului trecut, arata datele transmise vineri de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

- Tinerii investesc primele economii preponderent in telefoane mobile si accesorii, iar persoanele cu varste cuprinse intre 26 si 79 de ani aleg sa achizitioneze in special produse vestimentare, arata un studiu realizat de BCR, dat joi publicitatii, informeaza AGERPRES . Potrivit studiului, copiii din…

- Segmentul SUV-urilor iși continua ascensiunea la nivel european, marcand interesul tot mai mare din partea clienților pentru aceste modele. Cu vanzari ce au inregistrat o creștere de 19.5% in primele 6 luni, la 2.9 milioane de unitați, SUV-urile au acum o cota de piața de 34.7% la nivel european. Potrivit…

- Preturile la gaze, combustibilii, citrice, legume si unele servicii au crescut cel mai mult, in primele opt luni din 2018, fata de finele 2017, astfel ca rata anuala a inflatiei a revenit pe crestere, coform datelor Institutului National de Statistica (INS). Surpriza: pretul la carnea de porc.…

- In Romania se vand anual circa 450.000 de biciclete la un pret mediu de 200 de euro bucata, ceea ce inseamna ca local consumatorii cheltuie anual 90 mil. euro pe vehicule pe doua roti, arata estimarile ZF pe baza informatiilor publicate... continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )