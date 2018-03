Cate flori se culeg pentru doar o sticla de parfum Chanel No5

Stiri pe aceeasi tema

- Industria ospitalitatii trece prin schimbari semnificative, iar acest lucru se vede cel mai bine in felul in care se transforma piata restaurantelor. Gusturile clientilor evolueaza, se rafineaza, iar noile tendinte arata exact acest lucru. Studiile arata ca oamenii ies la restaurant nu doar pentru…

- Elevii Scolii Gimnaziale Nr.1 din Mera au desfasurat, vineri, o activitate in cadrul concursului „Tedi - Scoala Sigurantei“. Vironica Capra, profesor pentru invatamant primar, impreuna cu Monica Manolache, comisar in cadrul Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii al Inspectoratului…

- Candidatura lui Ionuț Lupescu la șefia FRF, in pericol! Raspuns oficial MTS: ”In lipsa sentintei instantei de fond, nu pot fi dezvoltate motivele din cererea de recurs”. Ionuț Lupescu și-a depus candidatura la șefia FRF: ”Știam ca voi fi jignit și atacat” , dar inca nu știe daca poate candida! La Adunarea…

- N-a mai ramas mult timp pana cand vor avea loc alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal. Cu cele mai mari sanse la scrutinul din 18 aprilie sunt creditati actualul sef de la Casa Fotbalului, Razvan Burleanu, si Ionut Lupescu, reprezentantul Generatiei de Aur. Asadar, cele doua ...

- Inainte sa plece in ultima misiune din Laos, concurentii au tinut un toast! Fara sa stie au baut dintr-o sticla in care se afla un sarpe!Concurentii au baut "laolao", dar au avut parte de un mare soc! "Cand am vazut sarpele in sticla mi-a venit sa vomit!"

- Politia din Islanda a arestat 11 persoane care au furat computere in valoare de 2 milioane dolari dupa patru jafuri la centre de date de pe insula, scrie BBC. Doi dintre suspecti au fost retinuti, in timp ce alti noua au fost eliberati pe cautiune. Presa din Islanda a numit scandalul “Big Bitcoin Heist”,…

- Ieri, reprezentantii Ministerului Educatiei Nationale (MEN) au facut un apel catre cadrele didactice sa nu afecteze copiii prin demersuri „radicale” precum boicotarea simularii Evaluarii Nationale, care incepe astazi. „Asadar, boicotul nu este o solutie! Facem un apel la cadrele didactice, care tocmai…

- Incepand de luna aceasta, odata ce Samsung a lansat noul smartphone, venim in ajutorul dumnevoastra cu cele mai bune solutii pentru a fi protejat. Astfel ca venim in intampinarea dumnevoastra cu cea mai simpla metoda de a-i oferi protectie unui astfel de smarthphone, cu noile huse Samsung Galaxy S9…

- "Legile Justitiei se intorc in Parlament pentru dezbatere, ca urmare a sesizarilor PNL la CCR pe aceste legi declarate si acceptate ca fiind neconstitutionale. Din nefericire, majoritatea PSD-ALDE a incercat prin modificarea regulamentului sa obstructioneze dreptul Opozitiei parlamentare de a sustine…

- Noi toti avem capacitatea de a desena. Nu toti suntem sau vom fi Rembrandt, insa capacitatea de a reda in mod clar si convingator elemente din jurul nostru este la indemana noastra! Felul in care redam aceste elemente si legaturile dintre ele, prin asocieri amuzante, care forteaza imaginatia…

- "Intr-o societate in care informația este excesiv de abundenta, oamenii nu mai au timp sa stea și sa analizeze. S-au dezobișnuit sa mai verifice. Cred ca fenomenul de fake news este o parte a razboiului asimetric. Daca dorești sa manipulezi și sa impui o decizie, atunci bombardeaza-i pe ceilalți…

- Avand in vedere discutiile aparute in ultima perioada referitoare la asigurarea serviciilor de permanenta de catre politisti, MAI precizeaza ca de a lungul timpului, indiferent de numarul de angajati pe care Politia Romana i a avut la dispozitie, posturile de politie comunale nu au avut niciodata program…

- JURNAL ARADEAN: Domnule senator, pe toate posturile de stiri circula informatii despre existenta unui conflict intre Ludovic Orban si alte tabere, nemultumite de modul „dictatorial” in care conduce acesta partidul, de impunerea „oamenilor sai” in functii cheie si „mazilirea” celor care nu sunt in tabara…

- Daca tot nu avem inca metrou in Drumul Taberei putem admira cateva imagini cu viitoarele stații. 6 dintre ele au finisajele gata in proportie de 90%. Arhitecții au optat pentru multa sticla și tabla emailata, rezistenta la foc.

- Politistii Locali din Craiova cu atributii in domeniul circulatiei au de acum camere miniaturale care inregistreaza audio si video toate actiunile desfasurate de acestia. Imaginile vor fi pastrate intre 3 si luni si vor fi pusa la dispozitia instantelor sau organelor de cercetare penala.

- Pentru prima reteta prezentata, cea a farmacistului american John Pemberton, ingredientele necesare sunt: apa – 1900 ml, alcool (etanol pur sau vodca de buna calitate)– 40 ml, suc de lamaie – 190 ml, extract de vanilie – 2,6 ml, ulei de lamaie – 0,125 ml, ulei de nucsoara – 0,05 ml, ulei de coriandru…

- De Sfantul Valentin: trandafiri si inimioare DARURI…Doamnele si domnisoarele din Vaslui vor fi rasfatate cu cadouri care mai de care mai frumoase, oferite de sotii sau iubitii lor, avand in vedere ca maine este Ziua Indragostitilor. De la jucarii de plus, la trandafiri sau buchete extravagante si pana…

- Registrul Auto Roman a transmis, ieri, un comunicat de presa, prin intermediul caruia se spune ca respinge informatiile difuzate recent in mass-media potrivit carora RAR si Directia Regim de Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor ar dori sa introduca o prevedere legala, prin care posesorii…

- Inovarea contribuie la construirea și consolidarea un set de capacitați organizaționale care dau unei organizații avantajul sau competitiv. Așadar, este limpede ca aceasta implica mai mult decat dezvoltarea tehnologica: strategiile unice de HR, metodele de training si coaching, precum si gamificarea…

- Conform unui studiu recent, toate sticlele refolosite incep sa acumuleze bacterii daunatoare pentru starea de sanatate. Oamenii de stiinta sustin ca atunci cand bei apa dintr-o sticla de plastic pe care ai folosit-o de mai multe ori, este ca si cum ai "linge" un capac de toaleta.

- Biletul zilei din fotbal de azi, 03 februarie, este jucat pe meciuri din Elveția, Olanda și Spania, din primele eșaloane mai exact. Acestea sunt: Young Boys Berna vs St. Gallen, PSV Eindhoven vs FC Zwolle și Levante vs Real Madrid. Orele de start ale acestor partide sunt: 20:00, 20:45 și respectiv 21:45.…

- El nu a putut ajunge la eveniment pentru a le vorbi oamenilor, dar a transmis un mesaj audio care a fost difuzat de Monica Macovei. VEZI ȘI: Macovei, in PE, necruțatoare cu politicienii romani: LICHELE, HOȚI. Nu se mai poate așa! "Imi pare rau ca a ieșit așa și ca nu pot sa ajung.…

- Exista un studiu care a arata cum cei care lucreaza in marketing te pot determina sa cumperi ceea ce doresc ei sa vanda. Subiectii au fost trimis intr-un mall imens din care puteau cumpara absolut tot ce ar fi vrut; omul care a condus studiu a spus ca toata lumea va cumpara cate o girafa. Si, spre…

- Mai multe tipuri de roboti care sunt capabili sa prepare branzeturi, sa serveasca cafea si sa culeaga trandafiri au fost creati de curand de un grup de studenti din Olanda, Robotul Moonlander poate sa deplaseze cu usurinta o roata de cascaval ce are greutatea de 12 kilograme.

- PNL: E regretabil ca magistratii CCR au respins solicitarea de a sesiza Comisia de la Venetia Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca decizia CCR in privinta Legii 304/2004 privind organizarea judiciara este o victorie partiala si considera regretabila respingerea solicitarii de sesizare…

- Se anunța schimbari spectaculoase la Sportul Petrești, ocupanta locului secund in Liga a IV-a Alba, formație care in retur va avea un nou antrenor principal, pe Doru Oancea, și va beneficia de susținerea financiara a primariei din municipiul Sebeș! Consilierii locali ai municipiului Sebeș sunt de acord…

- Aplicatii false de mesagerie instant - precum celebra WhatsApp - sunt utilizate pentru a pirata smarphone-urile militantilor civici, militarilor, avocatilor sau jurnalistilor in peste 20 de tari, au avertizat joi mai multi specialisti, relateaza AFP. Aceste aplicatii "clone", care seamana…

- Polițiștii de la Infotrafic au anunțat care sunt drumurile cu restricții și cele blocate din țara noastra dupa ce in aceste zile iarna și-a intart in drepturi. Așadar, șoferi, mare grija la atenționarile meteorologilor și la recomandarile polițiștilor inainte de a pleca la drum!

- ”Industria romana este admirabila, e sublima, putem zice, dar lipseste cu desavarsire” (Ion Luca Caragiale). Mall-uri, cartiere rezidentiale, cladiri de birouri si depozite pentru importuri in locul marilor platforme industriale. Fabrici putine, foarte putine. Cele…

- CONTINUARE…. Asociatia Myosotis Romania ofera si anul acesta sticla pentru apa calda tuturor batranilor si persoanelor care sufera de diverse dureri musculare. Inca de la construirea Planului Strategic al Asociatiei Myosotis Romania si stabilirea directiilor de actiune pentru urmatorii cinci ani, membrii…

- Alerta de ultima ora de la meteorologi! Potrivit avertismentului specialiștilor ANM, 28 de judete vor fi sub alerta de cod portocaliu, respectiv cod galben de ninsori abundente si viscol. Vreamea va fi cu probleme in interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 14 – 18 ianuarie, ora 22.00. Așadar, mare…

- Liviu Dragnea face luni seara primele declarații dupa demisia lui Mihai Tudose, premierul ramanand dupa ședința CEx fara sprijin politic. Așadar, liderul PSD va face, in scurt timp, declarații de la sediul PSD.

- Jeff Bezos a devenit saptamana aceasta cel mai bogat om din toate timpurile, dupa ce averea sa neta a urcat la 105,1 miliarde de dolari, doborand astfel recordul stabilit de Bill Gates in 1999. Seful Amazon il inlocuise pe Gates la varful topului celor mai bogati oameni din lume inca din octombrie…

- Dupa antrenamentul fizic, organismul nostru are nevoie de substante nutritive esentiale pentru cresterea nivelului de energie. Asadar, alimentatia trebuie sa fie in special pe baza de carbohidrati si proteine, astfel incat sa obtinem rezultatele dorite.

- „Poti creste sanatos si prin exporturi, cum face Germania. Dar noi crestem prin importuri, pentru ca in lipsa investitiilor piata interna nu face fata cererii in crestere determinate de majorarile salariale si de reducerile de taxe.“ Previziunea Bancii Mondiale de crestere economica a Romaniei,…

- Aproximativ o suta de persoane au participat, miercuri, la cel de-al 15-lea flashmob organizat in fata sediului PSD din Sibiu, sub sloganul ”Uniti suntem puternici”. Artistul Dan Perjovschi, aflat la New York, a transmis un mesaj de sustinere a miscarii: ”Rezist. Exist”. Evenimentul a inceput, ca de…

- O noua masina electrica, o noua aventura. Cum altfel decat de Craciun, conform precedentului pe care multi il cunoasteti din 2016. Asadar, pentru al doilea an la rand, am traversat Craciunul si Revelionul la volanul unei masini electrice. De data aceasta un Volkswagen e-Golf. Povestea te va face sa…

- In timp ce unii presedinti dezbat care are butonul mai mare, omenirea trebuie sa se pregateasca de ce este mai rau, adica Al Treilea Razboi Mondial, care ar include, dupa cate se pare, si arme nucleare. Asadar, omul de rand isi pune problema:...

- Lansat pentru prima data în cadrul editiei Consumer Electronics Show din 2012, modelul XPS 13 a încununat mostenirea XPS drept laptopul cel mai sarbatorit. Acest model este totodata și câștigatorul mai multor premii de produs decât oricare alta linie de produse din istoria…

- „M-aș fi așteptat ca aceasta propunere, acest amendament, sa-l susțina chiar PSD-ul din Caraș-Severin deoarece managerul spitalului din Caransebeș este un lider local al PSD, iar președintele PSD Caraș-Severin este din Caransebeș. Am vorbit cu colegii de la USR, vor vota, colegii de la ALDE…

- genDesign, studioul lui Fumito Ueda responsabil de The Last Guardian, a oferit publicului o imagine teaser alaturi de mesajul ‘Fie ca acest an sa fie unul fericit și prosper’. Ueda este cunoscut pentru monștri uriași incluși in jocurile sale, iar cel mai recent titlu cu…

- Iata lucrurile la care trebuie sa renunti, daca vrei sa ai noroc in 2018. Serviciul de masa pe care nu l-ai folosit niciodata Noua regula: fie incepi sa folosesti des acest serviciu de masa, fie scapa de el. Nu poate fi o luna mai buna decat Decembrie pentru a decide ce sa faci cu toate…

- #ComplexBalnearPotaissa Ne dorim ca dumneavoastra sa aveți o vacanța de iarna relaxanta și sa va rasfațați, alaturi de cei dragi. Așadar, cu dumneavoastra in gand, am creat un program special

- Trei milioane lei deja existenți plus un milion primit zilele trecute de la Direcția Generala a Finanțelor Publice Prahova. Așadar, 4 milioane lei, adica 40 miliarde lei vechi, aceasta este suma existenta in conturile Primariei Campina la final de an.

- Directorul societatii Gospodarire Urbana, Bogdan Ardean, va mai pastori societatea inca 4 luni de zile, adica pana in aprilie 2018. Bogdan Ardean a fost numit in martie 2017, ca director interimar, pentru o perioada de 6 luni de zile. Apoi mandatul lui s-a prelungit pana la stabilirea calendarului si…

- FAIMOASA SA IMBRACAMINTE ROSIE ESTE CUNOSCUTA DE INTREAGA LUME, INSA FOARTE PUTINI OAMENI S-AU INTREBAT DE UNDE VINE. ISTORIA LUI MOS CRACIUN Mos Craciun are la baza figura istorica a Sfantului Nicolae. Acesta a fost un barbat care a primit o mostenire substantiala la moartea parintilor…

- Saptamana aceasta, 7 autospeciale au intrat in dotarea Inspectoratului de Politie Judetean Suceava. Autovehiculele au fost achizitionate in cadrul proiectului PolHumint, urmand a fi folosite la activitatea operativa. In aceasta saptamana, sapte autospeciale Dacia Logan, ce vor fi folosite in activitatile…