Cate firme sunt inregistrate in sistemul split TVA si care este efectul asupra partenerilor de afaceri?

Stiri pe aceeasi tema

- Prietenii Israelei nu mai reusisera sa ia legatura fosta balerina de cateva zile, iar autoritațile au gasit-o moarta in casa, singura, scrie spynews.ro. Citeste si Probleme cu repatrierea trupului neinsufletit al Israelei Vodovoz. Fosta balerina trebuia sa fie deja in Israel Israela…

- Zeci de firme romanesti au expus haine, bijuterii si alte accesorii la Paris Fashion Week, in perioada 27 februarie - 5 martie, a informat Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, intr-un comunicat remis StartupCafe.ro.

- CITR Group, holdingul din care face parte Casa de Insolventa Transilvania, s-a asociat cu fratii Adrian si Dragos Paval – proprietarii Dedeman, cu omul de afaceri Dan Sucu si cu Astra Rail Management, companie controlata de Thomas Manns, si au... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un raport al Curții de Conturi arata cum edilul sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoița, jongleaza cu banul public și vrea sa se transforme intr-un mogul imobiliar pe banii publici. Potrivit surselor din piața imobiliara bucureșteana, apropiați ai edilului Sectorului 3, Robert Negoița, ar fi cumparat…

- Parte dintre agentii economici din Romania sunt obligati sa aplice, incepand cu 1 martie, sistemul de plata defalcata a TVA. Altii o vor face doar daca vor considera ca ii avantajeaza. Iata ce trebuie sa stie agentii economici platitori de TVA, dupa ce in Monitorul Oficial din 28 februarie…

- Deputatul social democrat de Cluj Cristina Burciu se implica in rezolvarea problemelor cu care se confrunta Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Turda, adresandu-se in acest sens ministrilor Finantelor, Agriculturii si Muncii. Parlamentarul PSD a prezentat membrilor Guvernului memoriul Statiunii…

- Interesul pentru programele de well-being ale angajatilor au reprezentat reteta succesului pentru SanaGout, o companie specializata in catering. Compania a deservit in 2017 cu 20% mai multe programe corporate de livrare a pranzului pentru angajati, fata de anul precedent. Accentul a fost pus pe meniurile…

- Zece firme romanesti au expus, zilele acestea, in SUA, articole de imbracaminte la targul international al industriei modei ''New York Fashion Week".Potrivit unui comunicat al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, remis StartupCafe.ro, producatorii romani de haine au expus in perioda 26-28 februarie,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat ca in urmatoarele zile se va face o prezentare a formularului unic, care va fi depus o singura data pe an si va genera o singura plata. "Va fi un singur formular, va fi depus o singura data pe an, va fi o plata. Un lucru foarte important este…

- "Va fi un singur formular, va fi depus o singura data pe an, va fi o plata. (...) Un lucru foarte important este cel al schimbarii calitatii de asigurat, care intervine la momentul platii si la momentul depunerii formularului", a spus ministrul despre declaratiile la ANAF. "Formularul unic…

- Noul formular (086) “Notificare privind aplicarea/renuntarea la aplicarea mecanismului de plata defalcata a TVA” aprobat recent va contine rubrici adecvate fiecarei situatii in care persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA au obligatia sa transmita organului fiscal notificari privind aplicarea…

- Persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, si institutiile publice inregistrate in scopuri de TVA pentru incasarea TVA, care incepand cu data de 1 ianuarie 2018 inregistreaza obligatii fiscale reprezentand TVA restante, neachitate in termen de 60 de zile…

- "La data de 16 februarie a.c., politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Olt, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, cu sprijinul politistilor din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita efectueaza 5 perchezitii…

- Cele mai mari 10 companii de taximetrie din Bucuresti au afaceri anuale de peste 70 de milioane de lei (15 milioane de euro), iar pentru unele firme activitatea de dispecerat este cel putin la fel de banoasa precum operatiunile efective de transporturi cu taxiuri. Topul este condus de grupul…

- In cursul acestei dimineti, 15 februarie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 11 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Olt, Valcea…

- MedLife (M), singura retea privata de sanatate de la bursa romaneasca, a raportat la nivel de grup afaceri de 623 milioane de lei pentru 2017, in crestere cu 24% fata de anul precent si a trecut pe profit dupa pierderi de 1,2 mil. lei. Compania a anuntat luni un profit net total de 8,8 mil. lei, ceea…

- FOTO: The East Central European Center Cresterea deficitelor bugetare din Romania si Ungaria semnaleaza faptul ca politicile fiscale relaxate ale guvernelor acestora vor lua sfarsit in 2018. Cresterea economica va incetini, rapid in cazul Romaniei, in absenta stimulentului, potrivit unui raport Capital…

- Acest curs se adreseaza oricarei persoane care vrea sa invețe crearea de aplicații folosind limbajul de programare JAVA. Platforma de lucru este Eclipse și nu sunt necesare cunostințe ininițiale de programare. Cursul de formare este organizat de CCIA Arad in parteneriat cu IT SCHOOL și va incepe in…

- Contribuabilii care au venituri din activitati independente vor depune o singura data formularul specific si vor face o singura plata la final de an, a declarat, joi seara, la Antena 3, ministrul Finantelor...

- Ordinul presedintelui ANAF, nr. 223/2018, ce prevede modificarea Formularului 086 – Notificare privind aplicarea/ renunțarea la aplicarea mecanismului de plata defalcata a TVA a fost publicat in Monitorul Oficial si a intrat in vigoare din 2 februarie. Formularul 086 se completeaza și se depune de persoanele…

- Patronii romani cu firme mici si mijlocii reuniti in principala organizatie de profil cer Ministerului pentru Mediul de Afaceri si altor autoritati romane sa ia masuri urgente, cum ar fi programe de consiliere gratuita pentru IMM-uri, pentru ca aceste societati sa evite incalcarea noului regulament…

- Aplicarea generalizata a mecanismului de plata defalcata a TVA in Uniunea Europeana ar reprezenta un instrument neatractiv de politica fiscala, data fiind cresterea semnificativa a costurilor pentru afaceri si autoritati, potrivit unui studiu realizat de Deloitte pentru Comisia Europeana, numit „Analiza…

- Comparativ cu anul 2016, cand au intrat pe piata 1.096 de firme, se inregistreaza un plus de 193 de afaceri lansate de persoane fizice si juridice. Potrivit estimarilor oficiale, Vasluiul va fi pe crestere economica in urmatorii ani, insa ritmul de dezvoltare va fi mult mai redus in comparatie cu al…

- Va reamintim ca declarația 600 trebuie completata de persoanele fizice care au realizat in 2017 venituri extra salariale de peste 22.800 de lei. Prima ordonanța a Guvernului Dancila a amanat depunerea acestei declarații pana la data de 15 aprilie, insa, susține senatorul PNL, Alina Gorghiu,…

- Desi termenul de depunere a Declaratiei 600 a fost amanat pentru data de 15 aprilie, o alta dilema a iesit la suprafata: ce se intampla cu prima plata care trebuia facuta la data de 25 martie. Reprezentanti ai Finantelor, Fiscului si consultantii fiscali nu se pot pune de acord asupra unei solutii,…

- Desi termenul de depunere a Declaratiei 600 a fost amanat pentru data de 15 aprilie, o alta dilema a iesit la suprafata: ce se intampla cu prima plata care trebuia facuta la data de 25 martie. Reprezentanti ai Finantelor, Fiscului si consultantii fiscali nu se pot pune de acord asupra unei solutii,…

- Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. Cele noua state membre – Cehia, Germania, Spania, Franta, Italia, Ungaria, Romania, Slovacia si Marea Britanie – risca sa fie vizate…

- Plictiseala, dezgust și perplexitate, la audierea in comisii a celui de-al treilea guvern PSD-ALDE. Prostia pura, balbaielile, enormitațile etalate la audieri și repetate in fața microfoanelor arata ca resursa de personal din PSD este in mare suferința. Atat se poate: cu puține și laudabile excepții,…

- Stefan a fost avizat luni cu 41 de voturi pentru, 16 impotriva si nicio abtinere. Viorel Stefan a fost ministru de Finante in Cabinetul Grindeanu, in perioada ianuarie-iunie 2017.”Eu nu am plecat din pozitia de ministru de Finante din cauza unei divergente sau a unui conflict. A fost optiunea…

- Peste 160 de firme au primit finantare prin Start-Up Nation in primele 10 zile, a declarat luni, Stefan Radu Oprea, ministrul propus pentru portofoliul Mediului de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, la iesirea din comisiile de specialitate reunite ale Parlamentului. Potrivit acestuia,…

- Astazi, 17 ianuarie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti pun in aplicare 9 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov, intr un dosar privind savarsirea unor…

- 2018 a început cu un nou set de reguli privind plata TVA, prin intrarea în vigoare a mecanismului TVA split. Chiar daca acesta vizeaza doar companiile aflate în insolvența sau care au datorii la plata TVA, în realitate, obligațiile tuturor platitorilor de TVA au devenit mai…

- Se apropie momentul adevarului pentru fostul ministru al Finantelor, social democratul Darius Valcov. Procesul de coruptie al fostului demnitar ajunge la final, iar Inalta Curte de Casatie si Justitie trebuie sa dea verdictul: vinovat sau nu.CTP spulbera Poliția Romana, in urma scandalului…

- Anul 2018 a inceput cu un nou set de reguli privind plata TVA, prin intrarea in vigoare a mecanismului TVA split. Chiar daca acesta vizeaza doar companiile aflate in insolventa sau care au datorii la plata TVA, in realitate, obligatiile tuturor platitorilor de TVA au devenit mai complexe incepand cu…

- Numarul modificarilor fiscale intrate in vigoare la data de 1 ianuarie 2018 este foarte mare, ca in niciunul dintre ultimii ani. Iata noile modificarile referitoare la regimul microintreprinderilor, impozit pe venit și contribuții sociale, TVA. Split TVA In privința TVA sunt doua principale modificari,…

- In privința TVA sunt doua principale modificari, prima referitoare la split TVA, mai pe romanește plata defalcata a TVA, a doua plafonul care odata depașit firma trebuie inregistrata in scop de TVA. Split TVA Aplicarea sistemului va fi obligatorie pentru platitorii de TVA cu obligatii TVA restante si/sau…

- Consiliul Concurentei a dat amenzi de aproape 16 milioane de euro pentru cinci firme care instalau contoare pentru masurarea consumului de energie electrica, dar si un distribuitor si furnizor de curent. Potrivit inspectorilor de concurenta, companiile si-au impartit licitatiile organizate de distribuitorii…

- Zeci de locuri de munca vor fi create in 2018 datorita programului ”PARE 1+1". 32 de companii infiintate de moldovenii care au muncit peste hotare sau de rudele acestora vor beneficia de finanțare nerambursabila in suma totala de opt milioane de lei.

- Modificari importante pentru populatie si firme de la 1 ianuarie 2018 Trecerea contributiilor sociale in sarcina angajatilor, cresterea salariului minim brut, reducerea impozitului pe venit sau aplicarea sistemului "Split TVA". Principalele masuri pentru angajati intrate în vigoare…

- Anul 2018 a inceput cu intrarea in vigoare a unor modificari legislative care afecteaza cea mai mare parte a populatiei, dar si mediul de afaceri, cele mai importante schimbari vizand trecerea contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat, cresterea salariului minim brut pe economie…

- Guvernul a decis sa amane pana la 1 iulie plata contribuțiilor, a TVA și a impozitului pe profit in contul unic de la Trezorerie. Masura ar fi trebuit sa intre in vigoare peste doar cateva zile. Guvernul a adoptat in sedinta de joi o ordonanta de urgenta care va prelungi cu sase luni termenul de intrare…

- Guvernul a aprobat astazi o ordonanța de urgența care prelungește cu șase luni termenul de intrare in vigoare a normei privind efectuarea plații obligațiilor fiscale administrate de organul fiscal central intr-un singur cont unic, respectiv de la 1 ianuarie 2018 la 1 iulie 2018.

- Anunt de ultima ora de la Guvern din partea ministrului Finantelor, Ionut Misa. Acesta a spus in ultima sedinta a Executivului din acest an ca s-a decis amanarea cu sase luni a OUG privind contul unic pentru firme."Din informatiile aparute se discuta ca s-ar proroga termenul de intrare in…

- Plata in același cont unic a contribuțiilor sociale, precum și a impozitului pe profit/venit/dividende, impozitului pe veniturile microintreprinderilor sau impozitul specific unor activitați va intra in vigoare incepand cu 1 iulie 2018, potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi a ședinței de Guvern.…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, Legea pentru aprobarea OUG nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA, care se va aplica companiilor aflate in insolventa sau care inregistreaza intarzieri la plata TVA.

- ”Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 27 decembrie a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA.”, se arata intr-un anunț al Administrației Prezidențiale. Ordonanța privind introducerea…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 27 decembrie a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA, potrivit unui anunt publicat pe pagina Administratiei Prezidentiale. Reamintim ca Ordonanța prevede…

- Camera Deputaților a adoptatlegea de aprobare a OUG privind plata defalcata a TVA sau split TVA, așa cum este cunoscuta in mediul public, cu modificari fata de varianta venita de la Guvern. Legea "SPLIT TVA" a fost modificata in Comisia de Buget a Camerei Deputaților. Astfel, potrivit noilor…

- Eurostat atribuie Romaniei o rata de penetrare a solutiilor de business (de tip ERP) de numai 20-21% la nivelul anului 2015, ceea ce inseamna ca un numar considerabil de firme nu folosesc un sistem integrat de gestiune si se bazeaza pe solutii simple de contabilitate si foi de calcul tabelar. Insa,…

- Doar 23 de forme beneficiare, din totalul de circa 8.400 calificate la finantare, au fost platite de catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri cu ajutoare nerambursabile de cate 200.000 de lei in programul Start Up Nation, editia 2017, potrivit datelor de la minister citate.