Cate femei conduc companii de top? In Romania, cele mai puternice femei CEO vin din "import"

Stiri pe aceeasi tema

- Aseara, la orele 21.10, OMV Petrom a postat pe portalul Bursa de Valori Bucuresti, la sectiunea Rapoarte si informari, documentul intitulat "Hotararea instantei de fond" pe care il redam integral, prin care investitorii si actionarii sunt informati despre un "Eveniment important de raportat". Facem…

- Tatal copilului ucis de gazele emanate de o sonda OMV este nemulțumit de daunele primite și spune ca va face recurs la decizia data de instanța marți. Compania OMV Petrom trebuie sa plateasca 135.000 de euro familiei unui baiețel care a murit, la doar noua ani, dupa ce a intrat in perimetrul unei sonde…

- Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei a amendat azi mai multe companii din piata de gaze, printre care Transgaz, OMV Petrom, Engie si E.on din cauza dezechilibrelor create in sistemul de transport, aparute saptamana trecuta, cand temperaturile au fost foarte scazute.

- In Romania, exista mai multe locuri in care oamenii merg si cazesc alinarea in anumite probleme. Fie ca este vorba de biserici, manastiri sau icoane facatoare de minuni, cert este ca oamenii se incred mult in aceste minuni, iar credinta lor este rasplatita pe masura.

- Chișinaul va putea fi alimentat cu gaze romanești incepand cu anul 2019, dupa ce compania de stat Transgaz, operatorul sistemului național de transport al gazelor, a cumparat Vestmoldtransgaz in Republica Moldova. Aceasta este societatea care trebuie sa construiasca gazoductul care leaga localitatea…

- Cei mai mari producatori mondiali de arme provind din SUA. Potrivit Institutului International de Cercetare a Pacii de la Stockholm (Sipri), vanzarile de arme si servicii militare in intreaga lume au totalizat 374,8 miliarde de dolari in 2017.

- Cel mai mare grup petrolier integrat din Europa de Sud-Est, OMV Petrom, analizeaza toate optiunile pentru valorificarea gazelor din perimetrul Neptun din Marea Neagra. Printre variantele luate in calcul se numara inclusiv exportul. Mariana Gheorghe, directorul general al grupului, a declarat miercuri…

- OMV Petrom a inregistrat anul trecut un profit net CCA excluzand elemente speciale atribuibile actionarilor in valoare de 2.488 mil lei, cu 114 % mai mare comparativ cu 2016 (1.162 mil lei). 0 0 0 0 0 0

- Petrom a realizat un profit net de 2,48 miliarde de lei in 2017, in creștere cu 140% fața de 2016, in contextul in care vanzarile au crescut cu doar 17%, pana la 19,4 miliarde de lei, in contextul in care volumul de produse rafinate vandute la nivel de grup a crescut cu doar 3% peste nivelul din 2016,…

- OMV Petrom, singurul producator de petrol si gaze local, propune un dividend in valoare de 0,020 lei pe actiune pentru anul financiar 2017, in crestere cu 33% fata de anul anterior, ceea ce implica o rata de distribuire a profitului net de 45%. "Propunerea finala privind dividendul va fi…

- Banca Transilvania premiata de Bursa de Valori București Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a acordat, luni seara, 19 premii pentru anul 2017 mai multor companii si persoane care s-au remarcat pe piata de capital romaneasca, in cadrul inaugurarii anului bursier 2018. Astfel, premiul pentru…

- OMV Petrom, in parteneriat cu Graffiti PR si Fundatia Leaders, va invita sa participati la evenimentul de lansare a proiectului Liga Elevilor Meseriasi, componenta a programului Romania Meseriasa realizat de OMV Petrom pentru sustinerea si dezvoltarea invatamantului profesional si tehnic (IPT).

- Doua companii romanesti, ArcelorMittal Galati si Silcotub Zalau, se numara printre liderii de consortii de firme care s au inscris cu oferte la licitatia organizata de compania petroliera americana ExxonMobil pentru achizitia a 190 de kilometri de teava in vederea construirii unei conduce care sa aduca…

- Danuț Andrușca, viitorul ministru al Economiei, a afirmat in fața comisiei Economice din Senat ca legea redevențelor va fi adoptata pana la finele lunii februarie. A fost contrazis, insa, pentru ca acest lucru este imposibil din punct de vedere tehnic. Ulterior, Andrușca a anunțat ca pana la finele…

- Prim-vicepresedinte PNL, deputatul Raluca Turcan, afirma, intr-un mesaj postat miercuri, pe Facebook, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane, ca valorile care ne unesc sunt mai puternice decat cele care ne dezbina. "In Romania de azi, dupa 159 de ani, exista, tot mai accentuat, o…

- Oil Bulletin, serviciul de monitorizare a pietei carburantilor din Uniunea Europeana prezinta statisticile evoluției europene a prețurilor combustibililor. In perioada cuprinsa intre 1 și 15 ianuarie in Romania carburantii s-au scumpit cu cca 3%, respectiv 16 bani pe litrul de benzina si…

- Ministrul Energiei Toma Petcu sustine ca Mariana Gheorghe ar fi trebui sa ramana la sefia Petrom, pentru ca rezultatele o recomanda, precizand ca si-ar fi dorit ca ea sa fie inlocuita tot cu un director roman.

- Viorica Dancila, desemnata de presedintele Klaus Iohannis pentru functia de premier, are 53 de ani, iar de noua ani este europarlamentar. Ea este din Videle, a fost mai intai profesoara si este membru PSD din 1996, fiind, pe rand, presedintele Organizatiei de Femei PSD Videle, consilier local la…

- Un investitor care la inceputul anului trecut ar fi plasat cate 5.000 de lei in actiuni Romgaz si Petrom, cele mai mari doua companii de pe Bursa de Valori Bucuresti, ar fi avut la finalul anului cu 3.170 de lei mai mult, in vreme ce un depozit similar in cele mai mari doua banci din Romania ar fi…

- Lupta dintre americani si rusi pentru gazul din Marea Neagra ar putea sta in spatele schimbarii Marianei Gheorghe de la sefia Petrom, scrie pe pagina sa oficiala de internet Digi24.Inlocuirea directorului roman cu un manager scotian la carma celei mai mari companii din tara poate fi o decizie de securitate…

- OMV Petrom a anuntat saptamana aceasta inlocuirea Marianei Gheorghe din functia de CEO al companiei cu fostul executiv BP de origine scotiana Christina Verchere. Aducerea unui executiv cu experienta, in special pe segmentul de explorare si productie (upstream), arata intentia OMV Petrom de a se concentra…

- Lupta dintre americani si rusi pentru gazul din Marea Neagra ar putea sta in spatele schimbarii Marianei Gheorghe de la sefia Petrom. Inlocuirea directorului roman cu un manager scotian la carma celei mai mari companii din tara poate fi o decizie de securitate nationala, spun specialistii din domeniu.

- Avocatul Gheorghe Piperea pune sub semnul intrebarii schimbarea Marianei Gheorghe, directorul general al OMV Petrom, care a avut loc in ziua in care presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a intalnit cu o delegație OMV-Petrom, condusa de catre directorul general al Grupului OMVAG, Rainer Seele.…

- ♦ Mariana Gheorghe (61 de ani) isi incheie mandatul la conducerea OMV Petrom, singurul producator local de petrol si gaze. Miscarea marcheaza una dintre ele mai puternice schimbari din mediul de business local si pune punct unui mandat inceput in vara anului 2006 care a produs transformari semnificative…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom a numit-o marți pe Christina Verchere (46 ani) in funcția de Președinte al Directoratului și Director General Executiv (CEO) al companiei. In conformitate cu Actul Constitutiv al OMV Petrom, numirea a fost facuta pentru perioada ramasa din mandatul Marianei Gheorghe,…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom SA a numit-o marti pe Christina Verchere in functia de presedinte al Directoratului si director general executiv (CEO) al companiei, aceasta urmand sa preia atributiile cel mai tarziu incepand cu data de 21 mai 2018, conform unui comunicat remis Bursei de Valori…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom SA a numit-o marti pe Christina Verchere în functia de presedinte al Directoratului si director general executiv (CEO) al companiei, aceasta urmând sa preia atributiile cel mai târziu începând cu data de 21 mai 2018, conform unui…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom s-a intrunit in aceasta dupa-amiaza intr-o sedinta care nu a fost anuntata public. Pe ordinea de zi s-a aprobat inlocuirea Marianei Gheorghe (61 de ani), directorul general al companiei. Ea a detinut acest mandat incepand cu 15 iunie 2006.

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom a decis marti inlocuirea Marianei Gheorghe cu Christina Verchere, o scotianca ce conduce o divizie asiatica a gigantului petrolier British Petroleum. Christina Verchere este...

- In sedinta de astazi, Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom S.A. a numit o pe Christina Verchere 46 in functia de Presedinte al Directoratului si Director General Executiv CEO al OMV Petrom. In conformitate cu Actul Constitutiv al OMV Petrom, numirea a fost facuta pentru perioada ramasa din mandatul…

- In conformitate cu Actul Constitutiv al OMV Petrom, numirea a fost facuta pentru perioada ramasa din mandatul Marianei Gheorghe, respectiv pana pe data de 16 aprilie, 2019. Christina Verchere a acceptat numirea și va prelua poziția in funcție de disponibilitate, cel mai tarziu incepand cu 21 mai 2018.…

- Mariana Gheorghe pleaca de la șefia OMV Petrom, a anunțat compania, prin inetrmediul BVB. OMV Petrom este una dintre cele mai mari companii din Romania, in care statul este acționar minoritar important, cu 20,6%. In locul Marianei Gheorghe va fi instalata Christina Verchere, pana in prezent Regional…

- Mariana Gheorghe a renuntat la mandatul de Presedinte al Directoratului si CEO al OMV Petrom, anunta compania. Potrivit unui comunicat, Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom S.A. a numit-o, marti, pe Christina Verchere (46 de ani) in functia de Presedinte al Directoratului si Director General Executiv…

- Consiliul de Supraveghere al Petrom a anumit-o pe Christina Verchere, 46 de ani, in funcția de președinte al directoratului și director general al Petrom, potrivit unui comunicat al societații. ”In ședința de astazi, Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom S.A. a numit-o pe Christina Verchere (46) in…

- Numirea sa a fost facuta de consiliul de administratie pentru perioada ramasa din mandatul Marianei Gheorghe, pana in data de 16 aprilie 2019, potrivit zf.ro. „Christina Verchere a acceptat numirea si va prelua pozitia, in functie de disponibilitate, cel mai tarziu incepand cu 21 mai 2018",…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom se va intruni in aceasta dupa-amiaza intr-o sedinta care nu a fost anuntata public. Pe ordinea de zi s-ar discuta inlocuirea Marianei Gheorghe (61 de ani), directorul general al companiei. Ea detine acest mandat incepand cu 15 iunie 2006.

- Mariana Gheorghe, directorul general (CEO) al OMV Petrom, care se afla la conducerea producatorului de petrol si gaze din vara anului 2006, si-ar putea incheia mandatul anul acesta, potrivit unor surse din piata, citate de ZF.

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom ar putea decide marti inlocuirea Marianei Gheorghe din functia de CEO, au declarat pentru HotNews.ro surse din domeniu. Una dintre propunerile avansate de catre compania austriaca OMV, actionarul majoritar al OMV Petrom, este Christina Verchere, actualul presedinte…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom se va intruni in aceasta dupa-amiaza intr-o sedinta care nu a fost anuntata public. Pe ordinea de zi s-ar discuta inlocuirea Marianei Gheorghe (61 de ani), directorul general al companiei. Ea detine acest mandat incepand cu 15 iunie 2006.

- Sarbii cred ca arderea unui copac inseamna arderea pacatelor și inalțarea spre Lumina și fac asta in fiecare an, in Ajun de Craciun, in curtea unei biserici. Aproape 3.000 de sarbi și ucraineni din județul Timiș, cel mai multicultural loc din Romania, praznuiesc Craciunul pe rit vechi. Tradiția spune…

- In Romania este un an de trecere, catre anul 2019, an de alegeri europarlamentare și prezidențiale. Nenorocirea este ca cei pe care ii alegem in Romania, pe care i-am angajat pe o perioada ca sa ne bage bani in buzunar, ințeleg ca i-am ales ca sa-și bage bani in buzunarele proprii. Și asta fac tot timpul!…

- Bursa a deschis prima sedinta a noului an pe un ton optimist, principalii indici fiind pe crestere, la fel ca si majoritatea actiunilor principalelor companii listate. BET, indicele principal al pietei, era la ora 10.00 pe plus, cu 0,85%, la fel ca si BET-TR, in timp ce BET-Fi crestea cu…

- "Anul 2018 va fi un an mai prost decat 2017. Efectele se vor vedea treptat. Pe 5 februarie se reconstruieste revolutia solara a Romaniei. Atunci a fost momentul de impact cu luminitele in strada. Aceste miscari de strada ar putea crea victime in 2018. Se vor produce ciocniri puternice in strada.", a…

- Premierul Mariano Rajoy a semnat un acord cu reprezentantii sindicatelor si ai companiilor privind majorarea salariului minim in Spania cu 19% in urmatorii patru ani, transmite EFE, preluata de Agerpres. Salariul minim în Spania va creşte cu 4% în 2018, la 736 de euro (872 de dolari)…

- In Romania a avut loc o revolutie, indiferent de ceea ce se straduiesc sa acrediteze cei carora acest act de demnitate nu le este pe plac, spune fostul presedinte Ion Iliescu, presedinte de onoare al PSD. "Se implinesc azi, 22 decembrie 2017, douazeci si opt de ani de la victoria revoltei…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) urmeaza sa adopte miercuri o decizie asteptata cu nerabdare de serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber, pentru ca ar urma sa clarifice daca firma americana trebuie sa respecte aceleasi reglementari ca si cele impuse firmelor de taxi, informeaza…

- Petre Apostol Luni seara, reprezentantii Federatiei Romane de Volei au prezentat clasamentul celor mai valorosi sportivi din 2017, desi nu se cunosc criteriile in baza carora s-a alcatuit aceasta ierarhie. Astfel, cel mai valoros sportiv roman al anului la volei, indiferent de gen, a fost desemnat jucatorul…

- Romania se numara printre tarile care exporta personal inalt calificat, care lucreaza mai ales in cercetare, medicina, si tehnologia informatiei. Din pacate, desi tara are nevoie de specialistii in formarea carora a investit, nu ii poate retine. Libera circulatie si posibilitatea obtinerii…

- Jumatate dintre romani se confrunta cu lipsuri de natura materiala si sociala Jumatate din populatia Romaniei se confrunta cu deprivare materiala si sociala, tara fiind urmata de Bulgaria (48%), la polul opus situandu-se statele nordice, potrivit datelor din 2016 publicate, marti, intr-un raport al…