Cate companii din tara ar trebui sa angajeze "expert in egalitate de sanse"

- Presedintele Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati, Gratiela Draghici, a ajuns din nou tinta glumelor, dupa ce, intr-un interviu acordat Stirilor TVR. Grațiela Draghici a dat explicatii cu privire la angajarea de catre companiile cu peste 50 de muncitori a unui expert…

- Guvernul a reglementat, joi, exercitarea profesiei de expert și a celei de tehnician in egalitate de șanse, prin modificarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati. Cele doua profesii au fost introduse in COR (Clasificarea Ocupațiilor in Romania) in anul…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a subliniat faptul ca, potrivit unui proiect de lege adoptat joi de Executiv, firmele cu peste 50 de angajati vor avea ”posibilitatea” de a avea un expert in egalitate de sanse, desi premierul Viorica Dancila vorbise la inceputul sedintei despre o ”obligatie”…

- Firmele de stat si cele private care au peste 50 de salariati ar urma sa fie obligate sa angajeze un expert in egalitatea de sanse intre femei si barbati, a declarat joi premierul Romaniei, Viorica Dancila. „Vrem ca, in...

- Guvernul Dancila lupta impotriva discriminarii de gen, obligand firmele la noi cheltuieli. Premierul Viorica Dancila a anunțat, in ședința de Guvern de joi, ca va introduce obligația ca firmele cu peste 50 de angajați sa aiba un expert in egalitatea de gen.

- Barbu a precizat ca, prin acest proiect, a fost reglementata exercitatea profesiilor de expert si tehnician in egalitate de sanse. "Persoanele juridice din sectorul public sau din sectorul privat care au peste 50 de salariati vor avea posibilitatea de a angaja un expert sau un tehnician in egalitate…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a specificat, joi, ca angajatorii cu peste 50 de salariati au „posibilitatea” sa aiba un expert in egalitate de sanse, nefiind obligati. „In sedinta de azi a fost reglementata profesia de expert si cea de tehnician in egalitate de sanse. Actul normativ…

- O noua decizie a venit astazi dinspre Palatul Victoriei. Acesta spune ca firmele de stat si cele private cu peste 50 de angajati vor fi obligate sa prevada in structura organizatorica “un expert in egalitate de sanse”. Nerespectarea obligatiei va atrage o amenda de la 3.000 lei la 100.000 lei. In cazul…

- „In sedinta de azi a fost reglementata profesia de expert si cea de tehnician in egalitate de sanse, se modifica legea 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati. Actul normativ stabileste persoanele juridice din sectorul public sau privat care au peste 50 de salariati vor avea posbilitatea…

- Viorica Dancila a precizat, la inceputul sedintei de Guvern, ca se intentioneaza ca in Romania egalitatea de sanse intre femei si barbati sa fie efectiv asigurata. „Vom introduce obligatia persoanelor juridice din sistemul public, dar si din sectorul privat, care au peste 50 de salariati,…

- "Vrem ca in Romania egalitatea de sanse dintre femei si barbati sa fie efectiv asigurata", a spus primul ministru, in deschiderea sedintei de guvern. "Cred ca acest lucru este foarte important. Ca urmare vom introduce obligatia persoanelor juridice din sistemul public dar si din sectorul privat care…

- Premierul Viorica Dancila a spus, joi, ca va fi introdusa obligatia persoanelor juridice care au peste 50 de salariati sa aiba in structura de personal un expert in egalitate de sanse. „Am cerut in sedinta de Guvern precedenta ca adoptarea Legii privind combaterea violentei in familie sa fie urgentata…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca va fi introdusa obligatia persoanelor juridice din sistemul public, dar si din sectorul privat, care au peste 50 de salariati, sa aiba in structura de personal un expert in egalitate de sanse.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi ca se va introduce obligatia ca firmele de stat si private care au cel putin 50 de salariati sa aiba "in structura de personal un expert in egalitatea de sanse" intre femei si barbati.

- Institutiile si autoritatile publice centrale si locale, civile si militare, precum si companiile private cu un numar de peste 50 de angajati, vor fi obligate sa prevada in structura organizatorica un expert in egalitate de sanse sau un tehnician in egalitate de sanse, potrivit unui proiect de lege…

- Instituțiile de stat și companiile private cu mai mult de 50 de salariați vor fi obligate sa angajeze un expert sau un tehnician in egalitate de șanse, potrivit unui proiect de lege care a trecut de Guvern și urmeaza sa ajunga la Parlament.

- Institutiile si autoritatile publice centrale si locale, civile si militare, precum și companiile private cu un numar de peste 50 de angajați, au obligația sa prevada in structura organizatorica un expert in egalitate de șanse sau un tehnician in egalitate de șanse, prevede un proiect de lege aflat…

