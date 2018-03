Stiri pe aceeasi tema

- Katy Perry se afla in Tokyo, Japonia, in plin turneu, ocazie cu care și-a uimit fanii cu un talent ascuns. Dupa ce și-a petrecut o zi alaturi de iubitul sau, Orlando Bloom, pe o pista de karting, imbracați haios, in costum de Mario și Luigi, cantareața a venit singura la o emisiune TV. Pe langa actul…

- Rusia iși pune sprența in Japonia in situația cu scandalul otravirii in Marea Britanie a fostului colonel GRU Serghei Skripal și așteapta detalii pe care Londra refuza sa le ofere Moscovei, a anunțat miercuri, 21 martie, la Tokyo, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, in urma discuțiilor purtate…

- "FER spera ca World Rugby (organismul care conduce la nivel mondial sportul cu balonul oval - n.red.) va permite rejucarea meciului, tinand cont de faptul ca imaginea rugby-ului a fost afectata de ceea ce s-a intamplat la aceasta intalnire", a precizat FER intr-un comunicat.Federatia spaniola,…

- Central Japan Railway Co a lansat noul model de tren Shinkansen N700S - sau Shinkansen Supreme. Trenul, mai inteligent si mai silentios decat modelul precedent, isi va incepe traseul pe linia Tokaido Shinkansen in 2020, la timp pentru Olimpiada de vara din Tokyo, scrie CNN.

- In jur de 20.000 de oameni au solicitat anul trecut azil in Japonia. Dintre ei, doar 20 au fost acceptati, fata de 28 in 2016. Acest lucru se intampla in conditiile in care, pe fondul imbatranirii populatiei, a treia economie a lumii se confrunta cu un serios deficit de forta de munca, iar masurile…

- Editura Cartea Copiilor traduce in premiera in limba romana doua noi titluri, „In iarba” de Yukiko Kato si „Hei, stai putin!” de Hatsue Nakawaki, ambele ilustrate de artista Komako Sakai. Avand in comun minimalismul replicilor si ilustratiile delicate si sensibile, cartile sunt ideale pentru copii foarte…

- Fostul selectioner al nationalei de rugby a Africii de Sud, Allister Coetzee, va prelua functia de antrenor principal al echipei Canon Eagles, care evolueaza in prima liga a Japoniei, a anuntat Federatia de rugby de la Tokyo. Coetzee, 54 de ani, a mai antrenat o grupare nipona, Kobe Kobelco Steelers,…

- Bitcoin a inregistrat o scadere de 4%, ajungand vineri la 8.947 de dolari. Scaderea s-a datorat schimbarilor din aceasta saptamana pe care Statele Unite si Japonia le-au facut in incercarea de a tine sub control piata criptomonedelor, relateaza BBC. La inceputul acestei saptamani, reprezentantii…

- Cum vede presa internaționala anunțul intalnirii dintre Donald Trump și Kim Jong-un. Instituțiile de presa din SUA și Marea Britanie au analizat la sange intalnirea vestea intalnirii dintre președintele SUA Donald Trump și liderul suprem al Coreei de Nord, Kim Jong Un. CNN noteaza ca ”Sunt riscuri foarte…

- Vitamina D este recunoscuta pentru beneficiile sale de a susține sistemul muscular și osos, dar și de a ne proteja impotriva afecțiunilor respiratorii ori neurologice. Cu toate acestea, un studiu recent a scos la iveala faptul ca vitamina D ne-ar putea ajuta chiar și pentru a scadea riscul de cancer.…

- Compania Toyota Motors a anuntat ca va investi trei miliarde de dolari pentru a scoate masinile autonome din laborator si a le pune la dispozitia clientilor, potrivit MarketWatch. Toyota, Denso Corp si Aisin Seiki vor dezvolta o noua companie in Tokyo, denumita Institutul de Cercetare Avansata…

- S-au desparțit in urma cu un an, insa nu au rezistat prea mult unul fara celalalt. Orlando Bloom și Katy Perry s-au impacat. Cei doi au fost surprinși intr-o vacanța romantica in Praga. Recent, se pare ca Orlando Bloom și Katy Perry au fost și intr-o vacanța in Maldive. Dupa ce au fost surprinși…

- Un tablou de Claude Monet, care i-a apartinut unui colectionar japonez dar care disparuse de decenii, a fost regasit la Muzeul Luvru din Paris si se va intoarce in Japonia, a anuntat marti Muzeul National de Arta Occidentala de la Tokyo, citat de AFP, scrie AGERPRES.Citeste si: Abrogarea pensiilor…

- Cei doi barbati, despre care se crede ca sunt activisti ai dreptei, s-au deplasat cu o duba in fata sediului unui grup pro-Phenian, Asociatia generala a rezidentilor coreeni din Japonia, iar unul dintre ei a tras cateva focuri de arma asupra portii, vineri dimineata, potrivit politiei nipone.Nicio…

- Politia nipona a arestat doi barbati care au tras focuri de arma asupra cladirii care este de facto ambasada Coreei de Nord in centrul Tokyo, vineri, informeaza agentia de presa dpa. Cei doi barbati, care se crede ca sunt activisti ai dreptei, s-au deplasat cu o duba in fata sediului unui grup pro-Phenian,…

- Tota Kaneko, care a condus miscarea reformatoare a poeziei haiku din Japonia postbelica cu stilul sau avangardist, a decedat marti noapte din cauza unui stop repirator, la un spital din prefectura Saitama, la varsta de 98 de ani, informeaza agentia Kyodo. Absolvent al Universitatii…

- Tudorel Toader va prezenta Raportul privind activitatea manageriala la DNA, joi, la ora 18.00, a anuntat ministrul Justitiei pe pagina personala de Facebook, potrivit HotNews.ro. Toader, chemat de premierul Viorica Dancila din Japonia pentru a prezenta raportul, a amanat joi ...

- Acum cateva zile, in seara zilei de 6 februarie, in SUA, racheta companiei SpaceX, Falcon Heavy, a transportat in spațiu un exemplar al electromobilului Tesla Roadster care i-a aparținut lui Elon Musk. Mașina a avut rolul unei greutați suplimentare necesare la decolare.

- Japonia: O școala vrea sa introduca uniforme Armani. Parinții, scandalizați. O școala generala din Japonia suporta critici dure pentru planurile sale de a adopta uniforme concepute de marca de lux italiana Giorgio Armani. Potrivit BBC, care citeaza presa locala, școala din Tokyo vrea sa introduca uniforme…

- O scoala japoneza care doreste sa introduca uniforme realizate de marca de lux Armani la pretul de circa 600 de euro fiecare, s-a confruntat cu numeroase critici, inclusiv din partea unor membri ai parlamentului si guvernului japonez, informeaza AFP. Comitetul local pentru educatie a confirmat vineri…

- O scoala primara de stat din cartierul comercial Ginza din Tokyo a generat controverse din cauza deciziei de a impune elevilor uniforme realizate de producatorul italian Giorgio Armani, scrie Guardian.

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat joi ca Statele Unite sunt ”pregatite de orice eventualitate” in fata amenintarii nord-coreene, subliniind ca ”toate optiunile” sunt ”pe masa”. ”Lumea sa stie, in aceasta baza aeriana Yokota si oriunde altundeva, ca noi suntem pregatiti de orice eventualitate”,…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier, aflat in vizita in Japonia, a respins miercuri intr-un discurs la Tokyo existenta unor semne de relaxare a tensiunilor in Peninsula Coreea inaintea Jocurilor Olimpice de Iarna din Coreea de Sud, informeaza dpa. Presedintele german a avertizat asupra unor…

- Vicepresedintele american Mike Pence i-a dat asigurari miercuri premierului nipon Shinzo Abe ca Washingtonul sta "umar la umar" cu Japonia si alti aliati in efortul de a atinge obiectivul denuclearizarii Coreei de Nord, relateaza Reuters. La intalnirea de la Tokyo, premierul japonez a subliniat la randul…

- Guvernul Japoniei si-a exprimat, luni, nemultumirea fata de utilizarea la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang a unui drapel al Coreei unificate pe care figureaza insule disputate de Tokyo si Seul, informeaza AFP, citata de Agerpres. Cele doua Corei au decis sa defileze sub acelasi drapel –…

- Cele doua Corei au decis sa defileze sub acelasi drapel - conturul bleu pal al peninsulei - la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice si formeze o echipa comuna feminina de hochei pe gheata. Insa acest stindard cuprinde si un punct albastru ce reprezinta teritorii situate in Marea Japoniei,…

- O proba sportiva importanta ar putea disparea de la Jocurile Olimpice de la Tokyo.Boxul risca sa nu fie inclus in programul competiției din Japonia. Aceasta decizie ar putea fi luata in legatura cu cu problemele de guvernanta din cadrul Federatiei internationale de box amator.

- Echipele de tenis ale Japoniei si Italiei se afla la egalitate, 1-1, dupa disputarea primelor doua meciuri de simplu din cadrul intalnirii din primul tur al Cupei Davis, ce se desfasoara in sala, la Tokyo. In deschidere, italianul Fabio Fognini, nr. 22 mondial, a avut nevoie de cinci seturi,…

- Prim-ministrul rus Dmitri Medvedev a aprobat desfasurarea de avioane militare rusesti pe o insula disputata din apropierea Japoniei, accelerand militarizarea zonei intr-un moment cand relatiile Moscovei cu Tokyo sunt tensionate in legatura cu instalarea unui sistem antiracheta american, relateaza…

- Franta si Japonia s-au angajat vineri "sa exercite presiuni maxime" asupra Coreei de Nord pentru a o determina sa renunte la programul sau nuclear, în cadrul unei reuniuni la Tokyo a ministrilor de externe si ai apararii din cele doua tari, relateaza AFP. "Coreea de Nord reprezinta…

- Japonia a inaugurat marti, la Tokyo, un muzeu consacrat insulelor care constituie subiect de disputa cu China si Coreea de Sud. Seulul nu a intarziat sa ceara inchiderea muzeului administrat de guvernul nipon si care prezinta documente si fotografii in sustinerea revendicarilor teritoriale ale Japoniei,…

- O mare parte a Japoniei a fost afectata de viscol, ninsori abundente și temperaturi negative, conform meteorologilor niponi. Au fost temperaturi de -4 grade Celsius in Tokyo, valoare care nu a mai fost inregistrata in capitala japoneza in ultimii 48 ...

- Premierul japonez Shinzo Abe a anuntat miercuri ca va fi vizita Coreea de Sud in februarie, cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, informeaza Reuters. Prezenta sa era nesigura din cauza disputei intre Tokyo si Seul privind "femeile de reconfortare" coreene, obligate sa presteze…

- Mii de calatori au ramas blocati in trafic marti si zeci de persoane au fost ranite in urma caderilor de zapada neobisnuit de abundente care s-au produs la Tokyo in cursul zilei de luni, informeaza AFP. Agentia de meteorologie din Japonia a inregistrat 23 de centimetri de zapada in anumite…

- "Relatiile cu Rusia reprezinta un numar imens de posibilitati relatiile tarii noastre cu alte state. Tara noastra vrea sa imbunatateasca relatiile cu Rusia prin promovarea activitatilor economice comune, in insulele nordice si a planului econimic in 80 de puncte. In mod consecvent, vom implementa,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, marti seara, ca demisia premierului Mihai Tudose a facut imposibila din punct de vedere protocolar o intalnire cu prim-ministrul japonez Shinzo Abe la nivelul Guvernului. El sustine ca a avut o discutie cu delegatia japoneza cu care s-a intalnit…

- Echipa romaneasca Flex s-a clasat pe locul al doilea la cea de-a 29-a editie a competitiei de sumo robotic All Japan Robot Sumo Tournament, organizata in luna decembrie, la Tokyo, concurs la care au participat 120 roboti din 25 de tari.

- In a doua jumatate a anilor '90 o conjunctura interesanta in care se afla Romania a adus speranta unei relatii consistente intre Tokyo si Bucuresti, dar totul s-a sfarsit, in 2006, chiar inainte de aderarea la Uniunea Europeana. Inceputul anilor '80 situa Romania la un nivel ridicat al datoriilor…

- Grupul american Xerox Corp. poarta discutii cu grupul japonez Fujifilm Holdings Corp. care ar putea sa se finalizeze printr-o preluare a controlului la producatorul american de imprimante si fotocopiatoare, informeaza un articol publicat in Wall Street Journal și preluat de Agerpres. Miliardarul…

- Premierul japonez Shinzo Abe a parasit vineri capitala Tokyo pentru un turneu diplomatic in Europa Centrala si de Est, care va cuprinde cele trei tari baltice, Bulgaria, Serbia si Romania, in contextul in care Japonia incearca sa obtina sprijin pentru politica sa ferma fata de Coreea de Nord, noteaza…

- Japonia a protestat joi fata de prezenta unei nave militare chineze si a unui submarin neidentificat in apropierea insulelor disputate din Marea Chinei de Est, cerand Beijingului sa evite actiunile care ar putea afecta imbunatatirea relatiilor bilaterale, relateaza Reuters si dpa. Submarinul…

- Yasuhiro Suzuki, caz scandalos in Japonia: canoistul i-a turnat rivalului o substanța interzisa ca sa scape de el și sa-l scoata dopat. Yasuhiro Suzuki, 32 de ani, multiplu campion al Japonoeo și-a drogat rivalul de la Campionatele Naționale ale Japoniei, de anul trecut, din luna septembrie. Suzuki…

- Cutremur cu magnitudine 4.7 in Japonia, anunta USGS. Autoritatile nu au emis o alerta de tsunami. Seismul s-a produs la 101 km de Tokyo. Nu exista informatii privind eventuale pagube sau victime.

- Japonia dispune de asemenea de numeroase locuri frecventate de turisti care sunt echipate cu WC-uri turcesti, insa guvernul de la Tokyo va lansa o operatiune de inlocuire a acestora inainte de Jocurile Olimpice care vor fi gazduite de Tokyo in 2020, informeaza AFP. Aproximativ 40% din instalatiile…

- Sistemele antibalistice instalate de Statele Unite în România și Polonia constituie încalcari ale Tratatului forțelor nucleare intermediare (INF), acuza Sergei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe, avertizând ca Rusia va lua masuri militare pentru a face fața noilor…