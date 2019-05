Cate carduri a emis SPIT pentru bicicletele lansate in sistemul bike-sharing la Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai bine de trei ani de la demararea proiectului, 390 de biciclete vor fi puse la dispozitia constantenilor si a turistilor in cateva saptamani, potrivit anuntului municipalitatii.Este vorba despre proiectul "Black Sea Bike ndash; Diversification of the tourism services in Constanta Balchik cross…

- 390 de biciclete vor fi puse la dispoziția localnicilor și a turiștilor în câteva saptamâni, în orașul Constanța, prin noul sistem de bike-sharing. Bicicletele se pot folosi gratuit cu un card de utilizator, minim 10 minute, doar de persoanele au mai mult de 14 ani. Potrivit…

- 390 de biciclete vor fi puse la dispozitia constantenilor si a turistilor in cateva saptamani, anunta Primaria Municipiului Constanta.Proiectul "Black Sea Bike ndash; Diversification of the tourism services in Constanta Balchik cross border region by bike ndash; BSB" urmareste utilizarea bicicletei…