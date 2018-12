Kilogramele in plus reprezinta o problema de actualitate pentru tot mai multe persoane, atat din considerente care țin de aspectul fizic, cat și din rațiuni medicale. Cele mai multe persoane sunt preocupate sa iși numere caloriile pentru a atinge o greutate corporala optima. Nimic mai greșit, susțin specialiștii care ne recomanda sa ințelegem caloriile și modul in care ne influențeaza viața. Caloriile reprezinta cantitatea de energie pe care o ofera un aliment. Altfel spus, o calorie este unitatea de masura pentru energie, egala cu cantitatea de caldura necesara pentru a crește temperatura unui…