- Cate Blanchett, Martin Scorsese, Dakota Johnson, Sigourney Weaver si Michael Moore se regasesc pe lista personalitatilor invitate sa participe la Festivalul de film de la Roma, al doilea eveniment ca importanta din industria celei de-a saptea arte din Italia, dupa Mostra de la Venetia, care a inceput…

- Primul film cu personaje din universul Marvel produs de Sony Pictures, “Venom” spune povestea unui jurnalist, interpretat de actorul britanic Tom Hardy, al carui corp devine gazda pentru un organism extraterestru cu superputeri. Iata celelalte filme din top 10 cu cele…

- In acest weekend, in cinema, vor putea fi vazute 5 filme noi in premiera. Pe 28 septembrie, la cinema, o sa ne putem bucura de: Hell Fest, Les fantomes d'Ismael, Night School, The House with a Clock in Its Walls si „Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari”.

- Comedia horror "Misterul ceasului din perete/ The House with a Clock in Its Walls", de Eli Roth, s-a situat pe primul loc in box office-ul nord-american, cu incasari de 26,9 milioane de dolari in weekendul premierei, potrivit Reuters.

- Povestea fantastica “The House with a Clock in Its Walls”, realizata de compania de productie a lui Steven Spielberg, s-a plasat in fruntea box-office-ului nord-american in primul weekend de la lansare, potrivit datelor provizorii publicate duminica de compania specializata Exhibitor ...

- Filmul 'The House with a Clock in Its Walls' este principala noutate a sfarsitului de saptamana in cinematografele nord-americane si aspira sa detroneze de pe primul loc in box-office blockbusterul 'The Predator', relateaza vineri EFE. 'The House with a Clock in Its Walls', in…