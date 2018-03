Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au cumparat pe parcursul anului 2017 biciclete in valoare de 60 de milioane de euro, iar suma medie cheltuita pentru un astfel de mijloc de transport variaza intre 500 si 800 de lei, arata datele unei cercetari de piata realizate de o platforma de vanzari online. In acest context, Romania se…

- Ca tendinta, grupul austriac se bazeaza pe cresterea cereii de gaze naturale la nivel european, mai ales in contextul tranzitiei de la carbuni spre tehnologii mai curate in productia de energie. "In acest context, scopul OMV este de a deveni un jucator important din Nord-Vestul pana in Sud-Estul Europei.…

- Numarul romanilor cu averi de peste 5 milioane de dolari a crescut cu 13% anul trecut, la 3.720, de la 3.280 in 2016, iar al celor ce au active mai valoroase de 50 de milioane de dolari a crescut de la 210 la 240, cu 14%, arata datele companiei de consultanta imobiliara Knight Frank.

- Alba Iulia este singurul oras din Romania, si printre putinele din Europa, care apare pe lista celor peste 100 de orase care folosesc mai mult de 70% energie electrica provenita din surse regenerabile, conform unui studiu al Carbon Disclosure...

- In timp ce majoritatea dintre noi sunt in goana dupa bani, faima și joburi bune, unii oameni, care au gustat din plin luxul vieții, renunța la tot, iși iau familiile și se retrag in salbaticie.

- Consumul privat va decelera in trimestrele urmatoare, pe fondul disiparii impactului masurilor din Noul Cod Fiscal si rebalansarii politicii economice pe plan intern, intr-un context international caracterizat prin acumularea de semnale de maturitate pentru ciclul post-criza, este de parere Andrei…

- Vanzarile de mașini electrice și hibrizi din Europa au crescut cu 36% in ianuarie, in comparație cu aceeași perioada de anul trecut. Volkswagen e-Golf a fost cel mai cautat model de catre clienți, fiind urmat la mica distanța de Renault Zoe și BMW i3.

- Primarul Romei, Virginia Raggi, a anuntat ca automobilele diesel nu vor mai avea acces prin centrul capitalei italiene incepand din 2024. Virginia Raggi a facut acest anunt luni intr-un discurs tinut la Ciudad de Mexico, in fata femeilor primar reunite in cadrul unei initiative denumite 'Women4Climate'…

- Virginia Raggi a facut acest anunt luni intr-un discurs tinut la Ciudad de Mexico, in fata femeilor primar reunite in cadrul unei initiative denumite 'Women4Climate' (femei pentru clima) si difuzat pe retelele sociale marti, la revenirea sa la Roma.„Incepand din 2024, va fi interzisa circulatia…

- Vanzarile de havane, legendarele tigari de foi produse in Cuba, au crescut cu 12% in 2017 pana la o cifra de afaceri record de 500 milioane de dolari, gratie Chinei care continua sa stimuleze piata produselor de lux, informeaza AFP si Reuters. Producatorul Habanos S.A., un joint venture detinut…

- ♦ George Dorobantu, CEO al grupului Automobile Bavaria, cu vanzari de 350 mil. euro, spune ca 60-70% din vanzarile grupului de masini rulate in Germania se fac online. Urmatoarea mare piata care va fi transformata de comertul on­line este cea auto, care se ridica la circa 3 mld.…

- Dupa decenii de cheltuieli pe infrastructura pentru a dezvolta parți mai sarace ale Europei, Uniunea Europeana trebuie sa investeasca in migranți pentru a preveni o ”bomba nucleara” de tulburari civile, a declarat Corina Crețu. „Integrarea sociala va fi cruciala in anii urmatori”, a declarat…

- Cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 93 de miliarde de dolari, iar 20 dintre ei au pierdut cel putin 1 miliard de dolari fiecare, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg.

- Vanzarile totale in format digital și retail pentru Monster Hunter: World au depașit 6 milioane de unitați și a batut recordul de cel mai rapid vandut titlu Capcom. 1.591.356 unitați, din cele 6 milioane, sunt vanzari retail pentru PlayStation 4 in Japonia, iar in Marea Britanie jocul e pe…

- DPD Romania, una dintre cele mai mari companii de curierat expres si coletarie de pe piata locala, are un nou director comercial, Radu Dumitru Stanescu, cu o experienta de peste 20 de ani in management si consultanta, acumulata in organizatii locale si multinationale din Europa de Est, Centrala si…

- Macelul de pe principalele burse al lumii s-au resimtit adanc in buzunarele celor mai bogati oameni. Cei mai bogati 500 de oameni din lume au pierdut ieri 114 miliarde de dolari, in urma caderilor de pe Wall Street, dupa ce optimismul fata de reducerea impozitelor, care a alimentat castigurile din…

- Federația Romana de Handbal, parteneriat cu Dacia. Mutarea are loc inaintea alegerilor. acia și Federația Romana de Handbal (FRH) au decis sa incheie un parteneriat destinat sa susțina performanța intr-unul din cele mai indragite și apreciate sporturi de echipa din Romania. Ca urmare a acestui acord…

- Cutremurul de la burse a adus pierderi financiare masive celor mai bogați oameni ai lumii. Analiștii sunt deocamdata optimiști și considera ca scaderea spectaculoasa a indicilor bursieri este explicabila și nu anunța un șoc mai mare.

- Indicele bursier Dow Jones a avut luni o scadere de 1.175 de puncte, cea mai mare dupa criza financiara din anul 2008, situatii asemanatoare inregistrandu-se si la bursele S&P 500 si Nasdaq, ceea ce a atras "preocuparea" Presedintiei SUA. Pietele bursiere din intreaga Europa se pregatesc acum pentru…

- Caderile bursiere de luni au redus averile celor mai bogati 500 de oameni din lume cu circa 114 miliarde de dolari, noteaza Bloomberg. Seful Berkshire Hathaway, Warren Buffet, al treilea cel mai bogat om de pe planeta, a fost cel mai afectat, pierzand 5,1 mld. dolari, potrivit Indicelui Bloomberg al…

- Casa de licitatii Christie's a inregistrat vanzari in crestere cu 26%, de 5,1 miliarde de lire sterline (5,8 miliarde de euro), in 2017, fata de anul anterior, gratie si adjudecarii, pentru o suma record, a tabloului "Salvador Mundi" de Leonardo da Vinci, transmite AFP. Majoritatea veniturilor…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, la interviurile Europa FM, ca liderul PNL, Ludovic Orban, ”are o problema de aritmetica” si i-a spus, luni dimineasa, cand au baut o cafea: ”Ludovic, daca vrei sa-mi faci curte, gaseste un alt text. Asta merge la copii mai tineri, nu la mine”. Kelemen…

- Banca Mondiala (BM) și-a reconfirmat susținerea in promovarea proiectelor energetice in Republica Moldova. Acest fapt a fost menționat in cadrul intrevederii dintre președintele Parlamentului, Andrian Candu, cu Mariam Sherman, director de strategie și operațiuni pentru Europa și Asia Centrala (ECA)…

- Vanzarile de autoturisme noi in Europa vor inregistra o scadere ușoara, de 1% in 2018, dupa patru ani de creștere, potrivit unei estimari a Asociației Europene a Producatorilor de Automobile (ACEA).

- Director pe Europa al companiei cehe APS Holding, Victor Angelescu, 34 ani, va prelua 50% din acțiunile clubului ilfovean. Milionar in euro, omul de afaceri vrea sa aduca Snagovul in L1 in 2019. Inca o forța financiara se pregatește sa apara in fotbalul romanesc. ...

- Reteaua de socializare, criticata frecvent pentru felul in care foloseste datele utilizatorilor, a comunicat pentru AFP ca a pus la punct, la sediul sau social european de la Dublin, o echipa ampla, formata din experti, designeri si juristi, pentru a se pregati pentru intrarea in vigoare a acestei…

- Patru din fiecare cinci dolari din averea generata pe plan global in 2017 au ajuns in buzunarele celor mai bogati 1% dintre oameni, iar jumatatea cea mai saraca a omenirii nu a primit nimic, releva un...

- Vanzarile de monede de aur ale celui mai mare dealer din Europa au crescut cu 400% astazi, dupa ce criptomoneda bitcoin a suferit cea mai mare scadere din ultimele luni, potrivit Bloomberg. Royal Mint a vandut aproape 30 de kilograme de aur, in valoare totala de 1,2 milioane de dolari,…

- Ediția din 2018 a Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) se desfașoara in aceasta saptamana, la Geneva. Milioane de euro trec din conturile pasionaților in cele ale marilor case producatoare de ceasuri.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni la Xian pentru o vasta alianta intre Franta, Europa si China, in special cu privire la clima si proiectul Beijingului "Noi drumuri ale matasii", angajandu-se sa revina in China "cel putin o data pe an", relateaza AFP, preluata de…

- Aceasta decizie vine dupa ce vanzarile de modelele pe benzina si GPL au crescut in timp ce vanzarile motoarelor diesel se afla intr-o continua scadere. Pentru a merge cu acest trend Toyota a decis ca toate masinile sale vandute in Italia sa nu mai poate sa fie comercializate cu motoarizari…

- In luna noiembrie a acestui an, romanii au achizitionat solutii software si servicii digitale in special de Black Friday - 24 noiembrie 2017, cand vanzarile de profil au crescut cu 240% mai mari decat media zilnica din ultimul an, potrivit unei analize realizate de compania 2Checkout…

- India se pregateste sa devanseze Marea Britanie si Franta pentru a deveni, in 2018, cea de a cincea economie a lumii, potrivit un studiu publicat marti de institutul londonez Centre for Economics and Business Research (CEBR), transmite AFP, preluata de Agerpres. În condiţiile în care…

- In conditiile in care in prezent se situeaza pe locul 7 in topul marilor economii ale lumii, India va urca pana pe locul cinci in anul 2018 pentru ca in 2032 sa ajunga pe pozitia a treia, afirma CEBR. Ascensiunea Indiei face parte dintr-o tendinta mai larga care, in urmatorii 15 ani, ar urma…

- Noul Nissan LEAF a intrat in productie pentru clientii europeni! A doua generatie a popularului electromobil este deja accesibil japonezilor, insa pentru piata din Europa si SUA compania primeste deocamdata doar precomenzi. Vanzarile si livrarile primelor masini in aceste zone vor demara din februarie…

- Exista cei din Europa de Est care au facut bani recent dupa prabusirea Uniunii Sovietice, exista industriasi din Scandinavia cu averi provenite din industria veche iar altii provin din Europa de Vest si au vechi legaturi regale. Business Insider a folosit lista oamenilor bogati realizata de Forbes…

- Desi in toate statele comuniste din Europa centrala si de est aveau loc reforme, Ceausescu nu avea de gand sa renunte la vreo farama de putere, in ciuda semnalelor publice pe care le dadeau liderii lumii.

- Prezent in emisiunea Tribuna Zero, moderata de Ovidiu Ioanitoaia la Europa FM, ministrul Tineretului si Sportului, Marius Dunca, a dezvaluit un moment frapant din culise. ...despre Campionatul European din 2020: "Premiem performanta. Ne-am stabilit clar 10 ramuri olimpice, cele care ne-au adus mandrie…

- Piata vanzarilor si inchirierilor de avioane private a inceput sa fie din nou de interes pentru oamenii de afaceri din Romania, scrie Agerpres. Inchirierea unui avion privat ajunge sa coste 8.000 de euro pentru o ora de zbor.

- Ricardo Kaka, campion mondial cu Brazilia in 2002 și deținator al trofeului "Ballon d"Or" decernat de FIFA in 2007, și-a anunțat retragerea din fotbal. El va incepe o noua cariera, aceea de director sportiv la AC Milan. ...

- Autoritatile de la Balti propun ca tomberoanele de gunoi sa fie ascunse in pamint. Un proiect in acest sens a fost aprobat in ajun de majoritatea consilierilor locali in cadrul unei sedinte a Consiliului urbanistic. Potrivit viceprimarului Igor Seremet, „in Europa si Rusia, o astfel de metoda este folosita…