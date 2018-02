Cate animale are Andreea Marin in grija acasa

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin nu este doar o femeie de succes, ci și o mama responsabila. Vedeta o implica deja pe fiica ei, Violeta, in treburile casei, imparțindu-și impreuna sarcinile administrative. Fosta Zana a Surprizelor și Violeta se gospodaresc impreuna. Fetița a invațat de la mama ei sa iși mențina camera…

- Europarlamentarul PNL Daniel Buda a declarat, vineri, la Oradea, ca 43% din terenurile agricole ale tarii sunt cumparate de cetateni straini, romanii ajungand, daca nu se intervine legislativ, capsunari la ei...

- La inceput de primavara, Guvernul Republicii Moldova, prin intermediul Biroul relații cu diaspora (BRD) din cadrul Cancelariei de Stat, in colaborare cu ambasadele Republicii Moldova și asociațiile din diaspora, organizeaza programul cu genericul „Marțișor de acasa”, noteaza Noi.md. Programul guvernamental…

- HOROSCOP de DRAGOSTE 14 februarie 2018 HOROSCOP 14 februarie 2018. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de miercuri, 14 februarie 2018. HOROSCOP 14 februarie 2018 - Berbec Ar putea fi una dintre cele mai bune zile din ultima perioada pentru tine. Asta pentru…

- O familie de romani, stabilita in Occident, este gata sa revin in tara natala, dupa ce s-a confruntat cu o situatie stanjenitore. La scoala, copiiilor le-a fost explicat cum vin bebelusii pe lume. Desenul explicit cu care au ajuns acasa i-ascos din minti pe parintii.

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau desfașoara activitați de cautare a numitei Burlacu Georgeta Adriana, de 52 ani, din Buzau, care, la data de 5 februarie, a plecat voluntar de la domiciliu fara a mai reveni. La data plecarii, femeia era imbracata cu o geaca de fas, de culoare…

- BERBEC 21.03-20.04: Lucrurile par sa progreseze si va apropiati curand de succes. Acum este o ocazie sa faceti o impresie buna, mai ales ca plasarea Lunii va ajuta planurile sa infloreasca. Ar fi bine sa socializati si sa va bucurati de compania celorlalti. TAUR 21.04-21.05: Jupiter va face…

- In urma revolutiei fiscale, sunt bugetari care sunt nevoiti sa vina cu bani de acasa pentru a-si plati taxele. In acest sens, Guvernul pregateste un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru marirea salariilor brute ale celor afectati, scrie Mediafax.

- Potrivit sursei citate, incendiul a fost declansat la un depozit de furaje, iar pentru stingerea focului pompierii botosaneni au actionat mai bine de 13 ore. La fata locului s-au deplasat trei echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Botosani, cu trei autospeciale cu apa si spuma, precum…

- Familiile cu o situație materiala precara se vor putea caza gratuit intr-un centru special amenajat, atunci cand vin in Cluj-Napoca pentru evaluarea sau internarea copilului bolnav. Asociatia Life Education for All ofera, prin proiectul “Acasa” cazare gratuita pentru parintii cu venituri modeste care…

- Andreea Marin și-a schimbat radical prioritațile de cand a devenit mama. Vedeta este un parinte dedicat, care a ales sa treaca televiziunea pe plan secund și sa devina freelancer pentru a reuși sa petreaca timp suficient cu Violeta, fiica ei și a lui Ștefan Banica jr. Fosta gazda a emisiunii “Surprize-Surprize”…

- Povestea unei femei din California, bona pentru un copil de trei ani, a facut inconjurul lumii.Parinții au fost cei care au ținut morțiș sa spuna tuturor intamplarea prin care au trecut alaturi de femeia care a devenit ”eroina” fiului lor.Cand bona a intrat in casa, primul lucru pe care l-a auzit a…

- Cand ai un animal, acela devine parte din familia ta. Ai responsabilitatea sa ai grija de el si sa ii oferi un acoperis. Din pacate, nu toti detinatorii de animale au grija de ele si chiar ajung sa le faca rau.

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, a reluat, vineri, in conferința de presa, subiectul inchiderii unor unitați de invațamant. In opinia sa avizul conform dat in luna decembrie, de Inspectoratul Școlar Județean Alba, pentru inchidere este ”o procedura ilegala” iar conducerea instituției ”se indreapta…

- Horoscopul banilor pentru luna februarie 2018Iata cum stai cu banii in luna februarie: Berbecii vor sta bine la capitolul profesional. Vor avea parte de tot felul de eveniment in urma carora vor lua bani frumoși. Taurii și Gemenii vor fi și ei favorizați de astre din punct…

- Fiica lui Florin Salam a fugit la iubit. Betty și Catalin locuiesc de ceva timp impreuna și sunt mai fericiți ca niciodata. Mai mult, artista se pregatește intens pentru cel mai important eveniment din viața ei și a luat masuri in privința kilogramelor in plus. „Nu mai mananc de la fast food. De dimineata…

- Primaria Capitalei a decis sa sancționeze conducerea Circului Globus, dupa ce mai multe imagini cu animale salbatice ținute in frig au aparut pe rețelele de socializare. Tigri și un leu sunt adapostiți in cuști fara copertine. De asemenea, animalele ar fi trebuit sa ajunga la Gradina Zoologica, noteaza…

- Cercetatorii au creat in laborator un virus gripal mutant care, in urma constatarilor facute dupa experimentele pe animale, ar putea permite producerea unui vaccin mult mai eficace impotriva acestei infectii, potrivit unui studiu publicat joi in revista Science, informeaza AFP. Virusul…

- Andreea Marin a povestit cum s-a simțit pe vremea cand avea doar 19 ani și participa la concursul Miss Romania. Andreea Marin, care anul trecut a divorțat de cel de-al treilea soț al sau, medicul turc Tuncay Ozturk, și-a incercat norocul in tinerețe și pe podiumurile concursurilor de frumusețe. Andreea…

- Cu ocazia implinirii a 39 de ani, Dana Grecu si-a intervievat tatal, scrie stirilekanald.ro. Citeste si Dana Grecu, marturisire dupa divort: "Mi-a zis ca nu mai am sclipire" "Tata, ne stim de 39 de ani! Mai tii minte prima zi acasa?", a intrebat prezentatoarea de la Antena 3. "Da,…

- Dupa ce Raluca Moianu s-a impacat cu fostul sot, aceasta se "tachineaza" cu fiica sa, Mara. Cele doua au un anumit mod prin care realizeaza ca discutia ar putea degenera: o expresie. De asemenea, Raluca Moianu si fiica sa au povestit despre viata de familie si viitorul acesteia.

- Multi dintre noi joaca diverse roluri in viata de zi cu zi, fara sa se identifice cu adevarat in ele. Ei se trezesc astfel in diverse situatii si nu stiu cum sa actioneze, astfel ca doar reactioneaza. Asta duce in timp la o scadere pronuntata a increderii in sine, cu consecinte grave asupra sanatatii…

- De sarbatori, cei mai multi romani, plecati peste hotare, revin acasa, alaturi de familie si prieteni. Chiar daca timpul petrecut langa cei dragi e scurt, se bucura din plin de aceaste zile. Si, asa cum vin, trebuie sa se si intoarca inapoi, printre straini.

- „Pai, du-te, frate, acasa, daca tot esti persoana fizica!” Intr-una dintre declarațiile sale de la final de an, premierul Tudose da de ințeles ca razboiul sau cu Banca Naționala va continua pana la ...victoria finala! El sugereaza ca oficialii BNR care vorbesc „in nume personal” și arunca „in aer tot…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, sambata, ca in luna ianuarie va avea o intalnire cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, afirmand ca a primit o scrisoare din partea acestuia, careia ii va da curs dupa ce va analiza rolul BNR din acest an fiscal.

- Inca din cele mai vechi timpuri, cumpana dintre ani a prilejuit momente incarcate de magie, menite sa aduca speranța pentru un viitor mai bun. Iata ce se crede ca e bine de facut in noaptea de Revelion, ca sa ai spor in toate. Și ce sa NU faci in noaptea de Revelion. Revelionul ofera indicii ...

- Depozitul ilegal de lesuri, in fapt o adevarata bomba biologica, a fost descoperit din intamplare. Prima concluzie ar fi ca resturile in putrefactie, provenind de la sute de animale de talie mare, sunt dovezile existentei unor abatoare ilegale in zona.

- Dupa ce Florin Salam a declarat in exclusivitate pentru Spynews ca nu va exista nicio impacare intre el si Roxana Dobre, bruneta continua sa arate intregii lumi ca viata merge inainte si ca poate trece peste asta cu zambetul pe buze. Ultima postare a sa a starnit multe critici dure.

- Grup de pop-opera din Cluj, in marea finala X Factor Romania VIDEO Grupul Ad Libitum Voices, format din absolventi ai Academiei de Muzica „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, s-a calificat in Marea Finala X Factor Romania. Ii puteți urmari la Antena1, vineri, 22 decembrie, ora 20.00. Grupul Ad Libitum…

- De Craciun, Mihai Morar muta polul distracției in Maramureș. Sarbatorile de iarna vin cu o mulțime de surprize pentru telespectatorii Antena Stars care vor putea urmari ediții speciale de Craciun ale unor emisiunii deja indragite. Startul distracției este dat inca de sambata, 23 decembrie, cand Nicolai…

- Andreea Marin este una dintre vedetele care se ocupa de foarte multe acțiuni caritabile și sustține foarte multe proicte in acest sens. Vedeta locuiește cu fiica sa, Violeta, intr-o vila din Pipera, dar pentru ca nu are timp pentru trebuiele casnice și-a angajat o menajera care sa ii faca mancare si…

- "Viziunea bugetului pe care l-am prezentat in Parlament acum nu este noua, am prezentat-o in 2016, pe baza acestei viziuni am castigat alegerile. Am aplicat-o in acest an si vom continua aplicarea si in anii ce vin. Ne-am angajat ca vom obtine crestere economica de peste 5% care sa se regaseasca si…

- Fostul director de la Metrorex a transmis un mesaj pentru cei care calatoresc cu metroul, dupa crima oribila care a avut loc la inceputul saptamanii in stația Dristor 1. Fostul director de la Metrorex, Gheorghe Udriște, a vorbit despre siguranța pasagerilor care circula cu trenul subteran. Gheorghe…

- Adrian Daminescu, unul dintre cei mai iubiți soliști inainte de ’89, pune un pariu curajos cu publicul bucureștean. Artistul organizeaza o petrecere de Revelion intr-un mare club din București, doar cu melodii cu muzica anilor ’80, unul 100% fara manele și muzica de petrecere, și este convins ca va…

- Andreea Marin nu se poate bucura din plin de ziua in care vine Moș Nicolae . Asta pentru ca Zanei ii lipsesc aniversarile din familie, petrecerile in care tatal și bunicul sau iși sarbatoreau onomastica. De anul trecut, cand și tatal sau s-a stins din viața , pentru Andreea Marin ziua in care copiii…

- Sute de animale care vietuiau in conditii dezastruoase la o ferma din statul american Viriginia au fost salvate de autoritati. Zeci de pisici, iepuri, oi, curcani si gaini aflate intr-o stare precara au fost preluate si duse la un adapost.

- „De 1 Decembrie, intreaga Romanie se bucura. E bucuria de a fi impreuna, recunoscatori unii altora pentru buna ințelegere frațeasca. Și pentru ca pastram, iata, de aproape 100 de ani, idealul unitații și armoniei, un ideal greu incercat de suferința razboaielor și de nedreptatea dictaturilor. Ne…

- Razvan Rentea, barbatul din Satu Mare banuit ca și-a ucis parintii si bunica, ar fi avut un plan bine pus la cale dupa care s-ar fi petrecut filmul complet al triplului asasinat. Barbatul de 33 de ani si-ar fi omorat parintii si bunica pentru a se razbuna. Era o chestiune de bani. Criminalul ar ...

- "In momentul in care a urcat pe scena si am spus "doamna Stela, poftiti alaturi de noi", a devenit foarte agitata, a inceput sa vorbeasca incoerent. In momentul acela, toata lumea si-a imaginat ca este ceva in neregula cu dumneaei si nu am stiut cum sa gestionam situatia. Mi-am imaginat, in primele…

- Oana Zavoranu a atacat-o dur pe Andrea Marin, cea care a stat la aceeași masa cu Stela Popescu, la ultima gala la care aceasta a participat. Stela Popescu a fost prezenta, cu cateva zile inainte de a murit, la o gala unde a avut un compartiment șocant. Printre cei prezenți la eveniment s-a aflat și…

- Actrita Stela Popescu a participat la un eveniment monden cu doar doua zile inainte de a muri. Aceasta a facut mai multe fotografii alaturi de alte vedete prezente la gala. Fotografiile facute in urma cu cateva zile nu tradau nicio problema de sanatate, actrita parand intr-o forma de invidiat. Din pacate,…

- Cei trei copii din localitatea Iaz, comuna Plopis, care au fugit de acasa in urma cu aproape trei saptamani se afla in continuare in grija statului. In urma anchetei sociale, reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Salaj au decis sa o preia in regim de urgenta si…

- Autoritatile au decis sa o preia in regim de urgenta si pe sora celor trei baieti care au fugit de acasa in urma cu aproape trei saptamani, dupa ce ancheta sociala a scos la iveala faptul ca parintii nu isi ingrijesc corespunzator odraslele.

- Grija pentru alimentație reprezinta recomandarea oricarui medic. Insa, totul cu o limita. Exista cazuri in care aceasta grija se transforma in obsesie, iar unii oameni, din dorința de a sta departe de alimentele nesanatoase, iși pot face mult rau. Boala se numeste ortorexie și poate duce chiar la deces.…

- Sute de romani au transformat pasiunea pentru catei si pisici intr-o meserie si au devenit bone pentru animale de companie, iar acum au grija de acestea in perioadele in care proprietarii sunt plecati in vacanta. Fiindca numarul proprietarilor de animale de companie a crescut foarte mult, o noua meserie…