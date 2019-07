Stiri pe aceeasi tema

- # Exclusiv. Avem dovada furnizata chiar de intervenient # Doamna Marinela Somazzi Safta declara ca „eu, in calitatea mea de consul onorific, sunt chemata de tot felul de investitori care sunt «arși»”, dupa care nu uita sa adauge ca „domnul de la Titidan este un investitor serios” # Am mai descoperit…

- # Primaria Pitesti are motive de ingrijorare: Catavencii aloca o pagina blocului ridicat de firma Titidan # Sub titlul „Cultura, imobiliare, complicitați și mușamalizari. O poveste cu Ministerul Culturii și dezvoltatorii cu mușchi de culturiști”, saptamanalul „Cațavencii” a acordat o pagina semnelor…

- “Detectorul de Minciuni”, proiectul de fact-checking, in care Jurnalul de Arges este publicatie partenera si care iși propune sa puna lupa pe informațiile relevante care circula in media și sa verifice corectitudinea lor, alegand declarațiile care pot avea un impact major asupra electoratului și verificand…

- Update! Muncitorul cazut de pe blocul in construcție din Pitești a murit. Se pare ca acesta a cazut in gol in timp ce decofra un stalp. Barbatul era originar din localitatea Colonești, județul Olt. Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș transmite ca ”se fac cercetari pentru infracțiunea de ucidere…

- In octombrie 2018, o societate deținuta de Massimo Novali, consulul onorific al Italiei la Cluj, a obținut de la Primaria Cluj-Napoca o autorizație de desființare pentru cladirea ghetoului de unde s-a realizat deportarea evreilor in lagare. O luna mai tarziu, italianul a depus actele și pentru aprobarea…

- # In plus, spune raspunsul oficial primit de Jurnalul de Argeș de la minister, adresa la care se construiește imobilul apare ca facand parte din situl urban b-dul Republicii, insa din PUZ-ul avizat de Primaria Pitești lipsește acest lucru Se rostogolește bulgarele și se face tot mai mare, in scandalul…

- Intre 9 și 11 august, in comuna Corbi va avea loc a II-a ediție a Stonebird, cel mai mare festival rock din mediul rural din Romania. Jurnalul de Argeș este partener media al evenimentului. Si va dezvaluim deja una dintre multele surprize pe care le pregatim pentru Stonebird Festival: legendarul David…