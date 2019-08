Stiri pe aceeasi tema

- Gaz Metan Medias a surclasat-o pe FCSB cu scorul de 4-0 (1-0), duminica seara, pe teren propriu, in etapa a 7-a a Ligii I de fotbal. Vicecampioana a fost umilita la Medias, unde a primit patru goluri dupa erori uriase, terminand si cu doi jucatori mai putin. Gaz Metan a deschis scorul prin Darius Olaru…

- Gaz Metan Mediaș a umilit-o pe FCSB in etapa a șaptea din Liga 1, scor 4-0, dar noul antrenor, Bogdan Argeș Vintila, nu s-a aratat deloc ingrijorat de aceasta situație. Vezi AICI desfașurarea partidei „Rezultatul nu este chiar imbucurator, dar a venit și ca urmare a unor șanse ale lor de a avea și noroc. …

- Mlada Boleslav s-a impus, duminica, in fața echipei Sparta Praga, cu scorul de 4-3, in etapa a cincea a campionatului Cehiei, potrivit Mediafax.Citește și: Atenție! Vecinul lui Gheorghe Dinca ofera noi detalii Mlada Boleslav a deschis scorul, in minutul 17, Mesanovic reușind sa transforme…

- Manchester United s-a impus, duminica, cu scorul de 4-0, in fața lui Chelsea, in prima etapa din Premier League.In minutul 18, Rashford a transformat un penalty, punand Manchester United in avantaj pe tabela de marcaj. In minutul 65, Martial a inscris al doilea gol pentru Manchester United,…

- Etapa a patra a Campionatului de motociclism viteza i a adus o noua victorie pilotului din Navodari Adrian Liviu Petrovici, de la ACS Petrovici Racing Team. Pe circuitul de la Adancata judetul Ialomita , week end ul a inceput cu emotii pentru campion, dupa o cazatura a acestuia, la o viteza ametitoare,…

- FC Viitorul, liderul Ligii 1 dupa prima etapa din sezonul 2019 2020, sustine vineri, 19 iulie, meciul din etapa a doua de campionat, in deplasare cu nou promovata Chindia Targoviste, echipa antrenatra de Viorel Moldovan.Formatia de pe litoral a inregistrat scorul etapei inaugurale, 5 0 cu Dinamo la…

- Campionatul României, Liga I, se reia astazi, iar FC Viitorul - Dinamo, programat, luni, este derbiul primei etape. Prima partida din noua stagiune va fi cea dintre FC Voluntari și Sepsi OSK Sf. Gheorghe, informeaza News.ro. Etapa I, program: Vineri, 12 iulie18:30 FC Voluntari…

- Vlad Dascalu a caștigat o noua etapa in Cupa Mondiala de Mountain Biking, fiind la al treilea podium al sezonului in cea mai tare competiție de profil din lume. Numele Romaniei este pe buzelor tuturor specialiștilor și amatorilor de ciclism de pe Glob. Și asta pentru ca un tanar de doar 21…