Catastrofa economica: inflatia ar putea ajunge la 12%

- Rata inflatiei risca sa ajunga la 12% la finalul anului, daca se va mentine aceasta politica fiscala prociclica, iar reactia Bancii Centrale va fi in continuare timida, avertizeaza senatorul PNL Florin Citu. "In conditiile in care se mentine aceasta politica fiscala prociclica si Banca Centrala…

- Inflatia trebuie inteleasa ca o crestere generalizata a preturilor, insa este un indicator foarte important, deoarece, cu cat majorarea preturilor este mai mare, cu atat puterea de cumparare a cetatenilor scade si, implicit, si nivelul de trai. Acest indicator este relevant si pentru investitii,…

- "Romanii au cheltuit prea mult anul trecut, cu speranta ca le vor creste substantial veniturile, dar rezultatul a fost doar o crestere economica bazata pe consum, care a sfarsit intr-o rata a inflatiei prea mare. Dovada sta puterea de cumparare din luna ianuarie, cea mica din ultimii ani. Iar pana in…

- Puterea de cumparare a fost, in ianuarie, cea mai mica din ultimii 3 – 4 ani, a afirmat deputatul PNL, considerand ca, daca se va pastra acest ritm, la sfarsitul anului vom avea o inflatie de 12%. In ianuarie, inflatia Romaniei a fost cea mai mare din UE, a informat Eurostat.

- „O explica si Comisia Europeana, si Banca Nationala si INS. Din aceasta crestere economica de 7%, 6,6 din acel 7 reprezinta consum si 1,8 aproape il reprezinta investitii. Astea sunt cifrele pe care le da INS. De ce a crescut consumul? Aici putem sa discutam mai mult. Din primele cifre, consumul a crescut,…

- Are 18 luni iar tatal sau a ales sa-l cheme ca pe presedintele SUA. O polemica in Afganistan, unde alegerea acestui nume este criticata. Sayed Assadullah Pooya, un admirator al presedintelui american, si sotia sa, au devenit tinta unor insulte pe retelele de socializare dupa ce au ale ca cel de-al treilea…

- Localitatile Borsa (judetul Maramures) si Dambovicioara (Arges), zona Mamaia Nord – orasul Navodari (judetul Constanta) si zona Pestera-Padina din comuna Moroeni (Dambovita) devin statiuni turistice de interes national in urma unei Hotarari de Guvern promovate de Ministerul Turismului in sedinta Executivului…

- Fostul social-democrat iese la rampa, pe fondul recentelor contre din razboiul declarativ dintre Dragnea si Ponta. Marian Vanghelie a invocat faptul ca Ponta, socrul sau, Ilie Sarbu, dar si fostul sef al SRI, George Maior, ar fi negociat “o lista a arestarilor” pe care ar fi figurat nu mai putin de…

- Dupa ce seara trecuta a iesit la TV si a facut o serie de afirmatii, una dintre ele privind Guvernul Ponta 1, in conturarea caruia sustine ca s-ar fi implicat si Maior, fostul director al SRI-ului, Liviu Dragnea anunta o continuare a acestei serii de dezvaluiri. “II las sa se afunde si mai mult. Vom…

- Degeaba avem o crestere economica „record” daca n-o simtim si in portofele: rata anuala a inflatiei a urcat in februarie la 4,72%, un maxim al ultimilor cinci ani, pe fondul preturilor care au crescut alarmant in ultima luna, consumului mai mare si majorarilor salariale. In ianuarie, rata inflatiei…

- Dragnea si Irina, vodevil subtire, cu un corb batran si o turturica. Romania e inepuizabila cand vine vorba despre comedii antologice. Saptamana trecuta am avut minunatul cuplet cu fugari. DNA sughita/ dupa Elena si Ghita/ Bica gagica/se arde-n Costa Rica/ Monica uratica/ vrea sa prinda gagica/ si sa…

- Inflatia a ajuns la 4,7% in februarie, maximul ultimilor cinci ani Inflatia a urcat in februarie la 4,7% fata de februarie 2017, iar fata de ianuarie 2018 cresterea este de 0,3%, informeaza Institutul National de Statistica. Rata medie a preturilor de consum în ultimele 12 luni (martie…

- Pe langa faptul ca a reiterat remarca adresata ministrului de Externe inca de la congresul de sambata, aceea de a se formula cat mai rapid o propunere de ambasador pentru Israel, Liviu Dragnea a adus in discutie o evaluare a activitatii reprezentantilor Diplomatiei autohtone. “Astept sa primim de la…

- De la un episod ce ar fi trebuit sa insemne doar bucurie si emotie pozitiva, pentru ca vorbim despre o serbare de 8 martie, s-a ajuns la un incident pe care il ancheteaza politia. Concret, un invatator dintr-o scoala aflata in localitatea Jucu de Sus, din Cluj, este acuzat ca ar fi lovit cu un […] Acuzatie…

- Intrat in vizorul procurorilor constanteni, Teodosie Petrescu, arhiepiscopul Tomisului, afla – asemeni opiniei publice – faptul ca va ajunge in fata magistratilor de la Curtea de Apel Constanta, odata ce dosarul in care DNA-ul in acuza de inducere in eroare a organelor judiciare, marturie mincinoasa…

- Dupa discutiile avute cu omologul sau sarb, Klaus Iohannis a iesit, impreuna cu Aleksandar Vucic, in fata presei, pentru a trece in revista aspectele avute in vedere in timpul intrevederii de la Cotroceni. Printre acestea s-au regasit chestiuni ce tin de masurile necesar a fi luate pentru a “stimula…

- Dezvoltatorul de parcuri logistice P3 vrea sa plaseze sume mari de bani in spatii de depozitare romanesti, pe fondul exploziei consumului local, ce a stimulat extinderea puternica a comertului. La un an dupa ce a fost cumparat de fondul suveran al statului Singapore, investitorul si-a platit toate datoriile…

- Avansul real al PIB, de 7% din 2017, ar trebui sa impinga Romania dincolo de pragul de 60% din media UE in privinta PIB/capita in PPS (partiatea puterii de cumparare). Indicele PPS este o metoda care armonizeaza nivelul de preturi din economii diferite si permite astfel comparatia nivelului de…

- Gratie politicilor economico-fiscale din ultimul an, Romania a urcat vertiginos in clasamentul celor mai bolnave economii, realizat de Bloomberg. Astfel tara noastra ocupa in 2017 locul 34, in crestere cu 16 pozitii in acest top. Topul realizat de Bloomberg insumeaza previziunile privind inflatia…

- ♦ Analistii: Este o crestere peste potential, iar diferenta va fi mancata de inflatie. Institutul National de Statistica (INS) a publicat ieri datele-semnal ale evolutiei PIB pe 2017, confirmand ca economia a crescut cu 7%, an/an. Fata de trimestrul anterior, economia a crescut in T4…

- Economistul Lucian Isar lanseaza un atac extrem de dur la adresa lui Liviu Dragnea și a guvernatorului BNR, Mugur Isarescu. Lucian Isar susține ca cei doi sunt cei care, in ciuda faptului ca Romania are creștere economica, provoaca probleme romanilor, prin masurile economice luate. Citește…

- Presedintele Comisiei economice a Senatului, Florin Citu, senator PNL, a declarat ca, in 2017, „Dragnea, Valcov si PSD au vulnerabilizat iremediabil economia Romaniei, pe termen mediu si scurt", aceeasi directie fiind continuata si in 2018.

- "Are PSD un program de guvernare si pentru criza economica in care ne-a aruncat? Dragnea, Valcov, PSD si-au batut joc de Romania in 2017. O vor face si in 2018. Are PSD un plan pentru criza economica care urmeaza? Doar taxe si accize mai multe si mai mari. Ma uit la cum au “administrat” perioada…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat joi, intr-o intervenție telefonica in cadrul emisiunii ”Dosar de politician” ca din punct de vedere logic nu exista nicio justificare logica pentru modificarile facute de Guvern la Codul Fiscal și la legea salarizarii in contextul in care Romania a avut…

- Avansul economiei Romaniei va incetini la 4,5% in 2018 si la 4% in 2019, se arata in Previziunile economice intermediare din iarna anului 2018, publicate miercuri de Comisia Europeana (CE). ''PIB-ul Romaniei a accelerat in 2017 la un nivel estimat la 6,7%, un record post-criza. Principalul motor al…

- "O voi invita pe ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, la Comisia economica, saptamana viitoare. A dat aceea declaratie de ieri prin vrea sa (...) forteze, sa intervina in relatia dintre angajator si angajat si sa trimita in control ITM si sindicatele. Inteleg ca dupa aceea va trimite ANAF, ii baga…

- Citeste si: Consiliul Fiscal avertizeaza si Guvernul si Comisia de Prognoza la un loc: Avem rezerve fata de evolutia proiectata a veniturilor bugetare. Sunt supraevaluate. Scenariul macroeconomic este prea optimist Comisia de Prognoza vede o crestere economica de peste 5% anual pana in 2021. Investitiile…

- Graficul care spune mai mult decat o mie de…pareri si care demonstreaza ca o crestere economica ridicata, combinata cu deficite mari, genereaza, inevitabil, o criza. Este si cazul Romaniei, care a inregistrat rate foarte mari de crestere...

- "Banca Nationala a Romaniei nu poate preveni o continuare a cresterii dobanzilor pe termen scurt, din cauza accelerarii rapide a inflatiei. Inflatia totala va parasi intervalul tintit de 1,5-3,5% in T1 2018 si ar putea creste pana in preajma nivelului de 5% pe parcursul verii, in timp ce inflatia…

- Obiectivul strategic al Guvernului este realizarea unei cresteri economice inteligente, a afirmat luni Viorel Stefan, propus ca vicepremier, precizand ca alte proiecte ale viitorului Executiv sunt adoptarea Codului economic si reducerea birocratiei si a numarului de impozite si taxe. "Obiectivul…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu a subliniat vineri ca datele referitoare la executia bugetara confirma criza economica a tarii. "Executia bugetara din 2017 si perspectivele pentru 2018 vor atrage cu siguranta procedura de infringement, pe 23 ianuarie Curtea de Conturi europeana a trimis un semnal…

- Economia zonei euro se imbunatateste la inceputul anului 2018, iar odata cu acest fenomen apar semne mult asteptate ale unei posibile cresteri a inflatiei, potrivit Bloomberg. Imbunatatirea vine cu o crestere a puterii de cumparare de la 56,1 puncte in decembrie la 58,6 puncte in ianuarie,…

- Noul termen de depunere a declareatiei 600, privind venitul asupra carora se vor declara si plati contributiile sociale si de sanatate pentru veniturile extrasalariale mai mari de 1.900 de lei pe luna va fi amanat pana la 31 martie, potrivit unor surse apropiate situatiei.Termenul pentru depunerea contributiei…

- Economia Romaniei este supraincalzita, vulnerabila si instabila, iar atunci cand cresterea economica se va transforma in recesiune, deficitul bugetar se va tripla, sustine vicepresedintele PNL Florin Citu.

- Pe cand era secretar general al Guvernului si a adoptat pozitia „#rezist”, Mihai Busuioc a fost „buturuga mica” de care s-au impiedicat planurile pucistilor Grindeanu si Ponta de a prelua Puterea dupa sinistra baricadare in birourile Palatului Victoria. Numai ca Busuioc era deja prea expus pentru a…

- Analiza Bloomberg: Cea mai rapida crestere economica din UE nu i-a facut mai bogati pe romani Intr-o analiza publicata duminica Bloomberg atrage atentia ca bogatia tarii - calculata dupa activele nete ale cetatenilor ca parte din venitul disponibil - a ramas la fel ca acum cinci ani, chiar daca economia…

- Oamenii de afaceri considera ca economia romaneasca se va tempera semnificativ in acest an, jumatate dintre ei asteptandu-se la o crestere a PIB-ului de 4 - 4,5%, reiese dintr-un chestionar realizat de KeysFin si citat de Agerpres. “Oamenii de afaceri privesc cu un optimism temperat şi chiar…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, considera ca o usoara inflatie de 1,5 - 2% este benefica pentru cresterea economica si ca decizia BNR de majorare a ratei dobanzii de politica monetara "nu este in momentul de fata un element de ingrijorare"."Japonia s-a luptat ani de zile sa…

- O veste-bomba vine dinspre OMV Petrom: Consiliul de Supraveghere al companiei a inlocuit-o, ieri, pe Mariana Gheorghe din functia de CEO. Pe romaneste, aceasta a fost matrasita incheind, practic, privatizarea Petrom. Numirea Marianei Gheorghe la conducerea Petrom in 2005 a fost una dintre primele decizii…

- Economia globala este asteptata sa urce cu aproape 4% in 2018, exprimata la paritatea puterii de cumparare (PPP), adaugand 5.000 de miliarde de dolari peste valoarea curenta, potrivit estimarilor PwC cuprinse in raportul Global Economy Watch. 'Vedem in 2018 un trend similar al dezvoltarii…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o dezvaluire a jurnalistului Catalin Tache, in cotidianul Național, pe tema inființarii unei noi structuri menite sa preia puterea in Romania.Național: Iata ca, in timp „haștagienii rezistenți” fac circ in strada și politicienii…

- Comisia Nationala de Prognoza estimeaza pentru 2018 o crestere economica de 5,5%, Produsul Intern Brut urmand sa ajunga la 907,9 miliarde lei. Conform ultimei prognoze elaborate de CNP, în 2018, PIB-ul per capita va fi de 46.617 lei. Consumul final va înregistra anul viitor o creştere…

- Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a estimat ca in 2018 Romania va avea un Produs Intern Brut (PIB) de 907,9 miliarde de lei si o crestere economica de 5,5%. Iar Guvernul a construit bugetul de stat pe anul 2018 pornind de la aceasta prognoza si de la necesitatea de a asigura un deficit bugetar…

- Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței din 27 decembrie 2017, a adoptat prin vot unanim urmatoarea hotarâre: 1. Se menține rata de baza aplicata la principalele operațiuni de politica monetara pe termen scurt la nivelul actual de 6.5% anual.…

- Potrivit datelor statistice din Canada, cele mai sarace familii canadiene au inregistrat cresteri ale veniturilor mari in ultimii ani. Din 2013, averea gospodariilor celor mai saraci canadieni, 20% din totalul canadienilor, a crescut, in termeni reali, cu 24%. Acum, venitul mediu net al unei familii…

- Masurile fiscale luate in acest an, multe dintre ele fara consultarea mediului de afaceri, sunt factori de presiune si frustrare pentru oamenii de afaceri, iar ultima propunere legislativa, referitoare la pedeapsa cu inchisoarea de la un an la 6 ani pentru neretinerea, neincasarea, re­ti­nerea…