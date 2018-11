Catastrofă după incendiile din California. Peste 30 de morţi și 300 de dispăruţi Vila de milioane de dolari a lui Gerard Butler a ars pâna la temelie. Afectate sunt si proprietatile lui Miley Cyrus si Simon Cowell. Focul mistuie tot. Paduri, case si masini, uneori cad victime si oamenii care se afla înauntru. Sunt 31 de morti conformate în cel mai grav incendiu din istoria statului. Alti 300 de oameni sunt de negasit.

De sus, din aer, dezastrul din California capata proportii apocaliptice. Pe coline si pe coasta, ard mii de hectare de padure. 4 mii de pompieri trec prin foc pentru sutele de mii de familii aflate în pericol… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol: timpul.md

