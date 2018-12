Stiri pe aceeasi tema

- Japonezii au ales ideograma (kanji) care se citeste "sai" si inseamna "dezastru, catastrofa" pentru a simboliza anul 2018, marcat de numeroase dezastre naturale, a anuntat miercuri asociatia de promovare a kanji, care organizeaza acest sondaj de amploare in fiecare an, informeaza AFP. …

- Cel mai mare producator de automobile din lume, Volkswagen AG, puternic afectat de scandalul Dieselgate, a anuntat ca va renunta in totalitate la fabricarea masinilor cu combustie interna, anuntand si data la care va lansa ultima generatie de automobile pe benzina si motorina.

- Prințesa Ayako a Japoniei a renunțat la titlu pentru a se casatori cu Kei Moriya, un barbat simplu. Ceremonia a avut loc la templul Meiji din Tokyo. Ayako, in varsta de 28 de ani, este cea de a treia fiica a prințului Takamodo, regretatul verișor al imparatului Akihito. Aceasta s-a casatorit cu Kei…

- Actrita Emma Stone s-a plans ca rochiile de epoca, cu corset, pe care a trebuit sa le poarte pentru rolul din filmul ''The Favourite'' i-au ''deplasat'' organele interne, conform unui material publicat de Press Association. Celebra actrita joaca in drama de epoca "The…

- Potrivit legii care intra in vigoare de la 1 noimbrie toate casele de marcat din Romania ar trebui sa fie electronice, dar sunt sute de mii de firme care nu au reusit sa faca acest pas. In plus, nici Fiscul nu este pregatit sa preia datele online si din aceasta cauza procedura raportarilor…