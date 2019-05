Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de pasageri al companiei Aeroflot a aterizat de urgența la aeroportul Sheremetyevo din Moscova in urma izbucnirii unui incendiu la bordul aeronavei. Un bilant actualizat alcatastrofeiu indica 41 de morti si cinci raniti dusi la spital.

- O aeronava Aeroflot SSJ-100 (Sukhoi Superjet 100), aflata in zbor spre Murmansk, a efectuat o aterizare de urgența la Aeroportul ”Seremetievo” din Moscova. Dupa aterizare, aparatul a fost cuprins de flacari. Inițial, 13 persoane au fost declarate moarte, dar la cateva ore dupa aterizarea fortata, autoritatile…

- Au aparut primele imagini din interiorul aeronavei Aeroflot care a aterizat forțat pe Aeroportul din Moscova au fost publicate pe rețelele de socializare. In filmuleț se aud țipetele disperate ale oamenilor imbarcați in aeronava care iși dau seama ca sunt captivi in infern. Filmarea pare a fi facuta…

- Un avion de pasageri al companiei Aeroflot a aterizat de urgenta la aeroportul Sheremetyevo din Moscova in urma izbucnirii unui incendiu la bordul aeronavei in timpul zborului, informeaza agentia de stiri Reuters. Mass-media rusa a transmis imagini cu avionul inconjurat de un nor gros de fum. Inregistrari…

- Un avion rusesc Suhoi al Aeroflot a aterizat de urgența duminica pe aeroportul moscovit Sheremetyevo, din cauza unui incendiu la bord, a anunțat agenția ruseasca Interfax, preluata de Reuters.Televiziunea ruseasca de stat a prezentat imagini cu avionul în flacari. Sukhoi Superjet…

- Conform primelor informații din presa rusa, la bord se aflau 72 de pasageri. Exista victime. Dupa cum vedeți in clipul de mai jos, o parte din pasageri au fost evacuați pe scara gonflabila. Vorbim despre un avion al companiei Aeroflot care zbura pe cursa Moscova - Murmansk. REVENIM CU INFORMAȚII…

