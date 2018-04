Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea ieseana va celebra Centenarul Marii Uniri prin arborarea drapelului national pe un catarg inalt de 41 de metri, care va fi amplasat in scuarul din zona intersectiei dintre strada Palat si Splai Bahlui Mal Stang (asa-numitul Parc Orasel, vizavi de Sala Polivalenta). Intentia executivului…

- Odata cu sosirea primaverii, lucrarile la noul spital din Mioveni vor putea fi mult mai vizibile, vremea permițand acum constructorilor sa treaca la o noua etapa a proiectului. Dupa data de 15 aprilie, șantierul se va concentra asupra parții externe a construcției, urmand sa fie executate lucrari de…

- Procesul deschis de primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, pentru suspendarea ordinului prefectului ce vizeaza incetarea mandatului de consilier a viceprimarului Gabriel Harabagiu, a fost mutat la o alta instanta. Primarul Mihai Chirica a declarat pentru AGERPRES ca dupa prima sedinta de…

- Primarul Mihai Chirica a semnat vineri, 30 martie, ordinul de demarare a lucrarilor de consolidare și refuncționalizare a Palatului Braunstein, incepand cu data de astazi, 2 aprilie. Reprezentanții municipalitații au predat astazi cheile imobilului constructorului (Asocierea Coimpredil Societa’ Cooperativa…

- Contestatiile celor doua firme la licitatia pentru atribuirea lucrarilor la noul bazar din municipiul Vaslui au fost respinse, a anuntat primarul municipiului Vaslui Vasile Paval, care a precizat ca in termen de 10 zile lucrarile ar putea fi demarate. Conform proiectului, zona bazarului va cuprinde…

- Vineri, 20 aprilie 2018, incepand cu ora 09.00, Agenția Judeteana pentru Ocuparea Forței de Munca Teleorman organizeaza Bursa Generala a Locurilor de Munca, ca masura activa de ocupare, in vederea cresterii gradului de ocupare in randul somerilor. Evenimentul se va desfasura in Alexandria, la Sala Polivalenta…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a invins dramatic echipa Rusiei, campioana olimpica en titre, cu scorul de 26-25 (15-12), duminica, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in Grupa a 4-a a preliminariilor Campionatului European din 2018. AGERPRES (editor: Mihai Tenea) Sursa…

- Administrația locala din Blaj incepe lucrarile la o noua punte pietonala care va face legatura intre strada Clujului si cartierele Veza, Berc, Ciufud si satul Tiur, dar si cu targul de animale, recent modernizat. Puntea, in lungime de peste 120 de metri, va fi fixa, va avea suprafata din beton pe cele…

- Un catarg cu o inaltime de pana la 40 metri si un tricolor (6 x 4 metri) vor fi montate in scuarul aflat la intersectia dintre strada Palat si Splai Bahlui mal stang. Aria platformei unde va fi amplasat catargul ajunge la 114 mp. Catargul va fi un stalp compus din cinci segmente metalice prefabricate…

- Impotriva tuturor, a fost sloganul cu care HC SCM Poli Timisoara a jucat finala mare a Cupei Romaniei contra gazdei, Dobrogea Sud, in Sala Polivalenta din Constanta. Din pacate, dupa finalul entuziasmant de ieri din semifinala Cu Baia Mare, banatenii nu au mai avut forta.

- Ioan Stoica, fondatorul Caritas, evacuat din locuința cu poliția Ioan Stoica, fondatorul jocului piramidal Caritas care a funcționat in anii 90 și la Cluj, a fost evacuat din locuința cu ajutorul politiei dupa ce nu si-a platit chiria si a acumulat restante mari la utilitati. Ioan Stoica locuia…

- Șoferii care au trecut sambata prin Pasajul Jiul au avut surpriza sa gaseasca iarași muncitori in zona. Prima banda, cum se vine dinspre intersecția Piața Regina Maria, pe Bd. Republicii și se intra pe sub calea ferata spre Circumvalațiunii, a fost inchisa o perioada sambata dimineața.…

- Guvernul a bugetat anul trecut aproape 40 de miliarde de lei pentru investiții, dar a reusit sa cheltuie doar 26,7 miliarde. Suma este in scadere fata de 2016 si 2015, cand investitiile statului au depasit chiar 41 de miliarde de lei. Iar din cauza amanarii proiectelor importante de infrastructura,…

- Din primavara am putea vedea, din nou, muncitori pe șantierul de la Sala Polivalenta de la Baza 2. Guvernul a aprobat noii indicatori tehnico-economici, astfel ca Politehnica poate da drumul licitației pentru gasirea unui constructor. Ideal, spune rectorul UPT, ar fi ca in aprilie sa existe deja un…

- Din nou mobilizare impresionata de forțe pe șantierul lotului patru al autostrazii Lugoj – Deva. Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara anunța ca, dupa zilele geroase, antreprenorul a reinceput activitatea. In total, peste 600 de muncitori și in jur de 180 de utilaje lucreaza pe mai multe…

- Antrenorul echipei U-Banca Transilvania Cluj, Mihai Silvasan, este increzator ca formatia ardeleana se poate califica in sferturile de finala ale FIBA Europe Cup, chiar daca trebuie sa treaca de olandezii de la Donar Groningen, in fata carora a clujenii au suferit doua infrangeri in faza grupelor. …

- Cu un singur lot finalizat si unul aproape finalizat, dar numai pe o portiune, autostrada Lugoj – Deva va mai avea de asteptat ceva pana va fi circulabila in totalitate. Daca eliminam portiunea din lotul 2 pe care vor fi ridicate o serie de tuneluri, exista sperante ca restul soselei rapide…

- Scarile din granit din Parcul „Valea Morilor" vor fi renovate. Astfel, primaria capitalei isi asuma cheltuielile in proportie de 5 la suta din valoarea totala a proiectului, ceea ce constituie circa 945 mii lei lei.

- Curtea de Conturi a constatat abateri de aproape 220.000 de lei (aproximativ 50.000 de euro) la Sala Polivalenta pe parcursul anului 2016. Potrivit raportului Curtii de Conturi, cea mai mare abatere, în valoare de 149.000 de lei consta în “nerealizarea veniturilor din închirierea…

- NEWS ALERT O mașina a "aterizat" in mijlocul sensului giratoriu din Maraști Un autoturism cu numere de Cluj a fost proiectat pana in tufișurile pieței cu sens giratoriul din cartierul Maraști, sambata dimineața. Mașina era sâmbata dimineața pe insula de la intersecția dintre strazile Fabricii…

- Finala Eurovision Romania va fi un spectacol de neuitat. Organizatorii au pregatit multe surprize iar concurenții se vor intrece in show-uri și mai bune decat cele din semifinale. Tehnicienii au aranjat deja scena de la Sala Polivalenta, iar de maine artiștii incep probele de sunet.

- Odata cu bugetul municipiului, Consiliul Local Campina a aprobat și lista lucrarilor de reparații care se vor executa la unitațile de invațamant in acest an, majoritatea in perioada vacanței de vara. Suma totala alocata este de 850.000 lei. Lucrarile au fost stabilite pe baza solicitarilor transmise…

- Lucrarile de reparație a sediului Președinției Republicii Moldova, care a fost distrus in urma acțiunilor din șapte aprilie 2009, vor incepe in cateva zile. Potrivit purtatorului de cuvant al președintelui, Ion Ceban, lucrarile vor incepe din 21 februarie, curent.

- Futsal PAS GRESIT… Esec pentru Internazionale Traian Vaslui in mansa tur a turului III din Cupa Romaniei la futsal – U19. Gruparea vasluiana a cedat, la limita, scor 1-2, in deplasare, impotriva echipei similare a CS United Galati. Returul va avea loc la sfarsitul acestei saptamani in Sala Polivalenta…

- Primarul Mihai Chirica a avut ieri prima sa reactie publica cu privire la lucrarile de renovare de la sediul PSD Iasi, partid care l-a exclus pe primar chiar in aceste zile in care a izbucnit scandalul legat de renovarea fara avize. „Legea este aceeasi pentru toti", a spus edilul, citat intr-un comunicat…

- Astazi au demarat lucrarile de refacere a gazonului stadionului "Farulldquo; din Constanta.Oficialii echipei de fotbal SSC Farul, clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, au spus ca de reabilitarea gazonului se ocupa o firma din Brasov."Sa revenim acasa e o promisiune de a mea, pe care vreau…

- Finaliștii Eurovision Romania 2018. Claudia Andas, Feli si Tiri au castigat cea de-a patra semifinala a selectiei nationale pentru Eurovision Song Contest 2018, care a avut loc duminica seara la Salina Turda, la 90 de metri sub pamant, marcand o premiera in istoria concursului international, prin locul…

- Fed Cup Cluj | Irina Begu: A fost o atmosfera extraordinara Irina Begu s-a impus sambata in al doilea meci al zilei de la Fed Cup in fata Biancai Andreescu, jucatoare ce reprezinta Canada. "Va multumesc pentru sustinere! A fost o atmosfera extraordinara, e mereu o placere sa joc în fata…

- Biroul Permanent Judetean (BPJ) al organizatiei municipale PSD Iasi a decis, in sedinta de vineri, excluderea din partid a primarului Mihai Chirica, precum si a viceprimarului Gabriel Harabagiu si a presedintelui executiv al organizatiei municipale Iasi a social-democratilor, Sorin Iacoban. Pentru demiterea…

- Compania de Apa Arad a finalizat recent o investiție importanta din fonduri proprii. La ce investitie face referire compania? La „reabilitarea conductei de refulare (canalizare menajera) a tronsonului cuprins intre stația de pompare apa menajera SP8 și punctul de debușare de pe strada Gheorghe Lazar”.…

- Sorana Cirstea va juca pentru a cincea oara meciul inaugural pentru Romania in Fed Cup, iar fanii au deja un motiv de a fi si mai optimisti. Jucatoarea din Targoviste este un adevarat talisman norocos pentru echipa noastra atunci cand da start luptei in competitia pe echipe din tenisul feminin:…

- Aceasta se va intinde pe o suprafata de 50.000 patrati in complexul Openville Timisoara si va fi cea mai inalta din Romania. La finele anului trecut, omul de afaceri avea un portofoliu de 10 cladiri de birouri, cu un total de 121.000 de metri patrati la Iasi, Timisoara si Cluj, iar anul acesta se vor…

- Primarii din județ sunt ingrijorați de faptul ca nu sunt disponibile firme de construcții pentru investițiile finanțate de stat. Majoritatea comunelor au proiecte aprobate și banii deja in conturi, insa la licitații nu se prezinta nimeni. Constructorii nu se mai inghesuie la banii publici, deși, in…

- Gripa face victime la Cluj. O femeie a murit O fetita de patru ani, doua femei si un barbat au murit, saptamana trecuta, din cauza gripei, numarul deceselor provocate de virusul gripal ridicandu-se la opt in aceasta iarna. Conform Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile…

- Piața supermarketurilor din Buzau se reconsolideaza. Un magazin Mega Image se va deschide in curand in incinta Galeria Mall din strada Unirii, nr. 301. Amplasat la parterul mall-ului Galleria din Bd. Unirii (E85), nr. 301A, Mega Image va avea o suprafața totala de 2000 mp, avand 40 de angajati și peste…

- Sute de sesizari au fost depuse la Inspectoratul de Stat in Constructii prin care autoritatile sunt instiintate ca Hidroelectrica continua lucrarile pe Jiu si nu respecta decizia instantei. Una dintre sesizari a fost depusa chiar de senat...

- Peste 200 de școlari și preșcolari timișeni vor avea bucuria ca atunci cand caldura devine copleșitoare, sa faca ore la… ștrand. O localitate timișeana aflata in apropierea frontierei cu Serbia va avea un centru de natație modern ce va fi construit printr-un proiect transfrontalier. Lucrarile vor incepe…

- A fost receptionata subcelula 2.1 care face parte din celula 2 a deponeului. Aici urmeaza sa fie depozitate deseurile menajere din judet. Astfel se poate incepe inchiderea primei celule. Lucrarile de construcție și amenajare pentru noua celula au inceput in urma cu patru luni si au ca termen luna aprilie…

- „Anul trecut au fost finalizate peste 40 de strazi, din mai multe cartiere și din zona centrala a Aradului. Printre acestea se numara strada Mihai Eminescu, Calea Timișorii sau 6 Vanatori, toate intens circulate, trotuarele de pe Petru Rareș, in Gradiște și parcarea din Piața Obor. In total, au fost…

- Un nou termen pentru remedierea unei porțiuni de 50 de metri din DN76, intre Halmagiu și Leasa. La mai bine de un an și jumatate de cand bucata de drum a cedat, autoritațile nu doar ca nu au refacut-o, ci au stabilit ca mai avem de asteptat inca sase luni pentru rezolvarea problemei. „In urma…

- Lucrarile la cea mai mare biblioteca din Baragan vor fi reluate, dupa ce, de mai bine de un an, nu s-a mai batut un cui la moderna cladire, o investitie de peste 3 milioane de euro. Consiliul Judetean a semnat contractul pentru continuarea lucrarilor, cu o valoare de 4.032.264 lei (fara TVA), iar perioada…

- Potrivit proiectului de buget pentru anul 2018, al judetului Buzau, pus in dezbatere publica pe site-ul Consiliului Judetean Buzau, institutia intentioneaza sa aloce suma de 250 000 lei pentru Programul de dezvoltare regionala si sociala prin construirea unui bloc de locuinte sociale situat in B-dul…

- Lucrarile de reabilitare si modernizare a Garii Itcani, incepute in vara anului trecut, au ajuns la un nivel de progres important, vizibil de altfel si cu ochiul liber. Ritmul de lucru a fost unul foarte bun, in conditiile in care vorbim totusi de doar 6 luni de zile in care s-a lucrat efectiv. ...

- Primaria Cirligele a scos la licitație proiectul de investitii „Pod din beton armat peste paraul Dalhauți, punct Chiru, comuna Cirligele, județul Vrancea“. Investiția are o valoare de 2,1 milioane de lei și este asigurata prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL), etapa…

- Primarul Mihai Chirica a inspectat joi lucrarile de modernizare a suprafetei de joc de la Sala Polivalenta, lucrari incepute la finele anului trecut. Conform graficului de lucrari, acestea ar trebui finalizate pe 25 ianuarie. Sistemul de pardoseala sportiva este din parchet masiv de artar, de tip Connor…

- Administratia Nationala Apele Romane (ANAR) estimeaza ca va colecta circa 800 - 1.000 metri cubi de gunoaie si peturi pana la finalul lucrarilor de decolmatare pe canalul Dambovita din zona pasajului Unirea din Bucuresti. 'Lucrarile desfasurate sub planseul din zona Unirii necesita un efort…

- Muzeele (re)devin ''cool" la Cluj. Record de vizitatori, reparatii dupa decenii si revitalizari intergalactice Record de vizitatori pentru muzeele din Cluj in 2017. Este vorba despre Muzeul de Arta Cluj-Napoca, Muzeul Etnografic al Transilvaniei și Muzeul Memorial ,,Octavian Goga" Ciucea. Muzeul…

- Marcel Tenter a declarat, vineri, presei, ca societatea nu poate sa stea si sa nu faca nimic, lasandu-i pe profesionistii care lucreaza la ICUTR Cluj-Napoca „sa moara”.„Am efectuat o donatie in bani in contul ICUTR Cluj-Napoca, s-a facut un contract intre mine si spital, pentru ca am considerat…