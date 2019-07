Cățărat pe aripa avionului, la decolare Politia a intervenit imediat, iar omul cu pofta de aventura a fost arestat. Barbatul s-a catarat pe aripa avionului cu doar cateva secunde inainte ca acesta sa-si ia zborul, in timp ce se afla pe pista. Din fericire a fost vazut la timp de pilot, care a oprit motoarele. Chiar daca nu se vede in filmare, martorii au spus presei locale ca omul a sarit pe aripa aparatului de zbor, arata CNN. In acelasi timp, in cabina, pasagerii s-au panicat si au inceput sa tipe. SURSA:MEDIAFAX Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit celor de la ISU, din cei cinci raniți, unul a refuzat transportul la spital, iar alt pasager a suferit un atac de panica, primind primul ajutor la fața locului. Autoturismele se afla in afara parții carosabile, astfel ca traficul nu este blocat, dar se circula pe o singura banda.…

- Potrivit oamenilor legii, protagonistul incidentului este un cetatean ucrainean, de 50 de ani, care nu ar fi adaptat viteza autovehiculului la conditiile de drum. Pe o portiune cu carosabil umed, a pierdut controlul directiei de mers, a intrat pe contrasens, izbindu-se de un autovehicul condus…

- O persoana a fost ranita ușor in urma unui accident rutier produs pe DJ 582, luni seara, in jurul orei 18.30. La fața locului, oamenii legii au gasit un autoturism de teren avariat, rasturnat in afara carosabilului, și șoferul, in varsta de 36 de ani, din Valiug, ranit in urma accidentului,…

- „Din primele cercetari s-a stabilit faptul ca un autoturism condus de un barbat de 64 de ani din județul Hunedoara, care circula din direcția Caransebeș spre Orșova, ar fi patruns pe contrasens, moment in care ar fi intrat in coliziune frontala cu un ansamblu de vehicule, condus de un cetațean…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter…

- Incidentul s-a petrecut miercuri seara, la un depozit abandonat de langa Gara de Est Timișoara. Tanarul de 33 de ani facea parte din randul oamenilor strazii și și-a improvizat un adapost printre ruinele fostului depozit din apropierea garii. Barbatul a fost gasit spanzurat de o anexa a depozitului…

- Pietonul a fost transportat la UPU Reșița, unde a fost resuscitat, dar din pacate fara succes, fiind declarat decesul. Conducatorul ambulanței, un barbat 55 de ani, a fost testat alcooltest, rezultatul fiind negativ. In continuare se desfașoara cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii…