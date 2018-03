Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Zamfir a facut o serie de declarații dupa ce a fost exclus din PNL. El spune ca legile pe care le-a propus ar sta la baza deciziei de excludere din partid. „Am vazut ca motivele care au stat la...

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a declarat, miercuri, dupa ce BEX a decis prin vot propunerea sa pentru excluderea din partid, care va fi decisa de Consiliul National, ca motivele excluderii vin din afara partidului. „Sunt propus pentru excludere. Am vazut ca motivele care au stat la baza…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a declarat, miercuri, dupa ce BEX a decis prin vot propunerea sa pentru excluderea din partid, care va fi decisa de Consiliul National, ca motivele excluderii vin din afara partidului.

- Senatorul PNL Daniel Zamfir, inițiator al proiectelor de lege privind plafonarea dobanzilor sau ”darea in plata” este in razboi cu BNR. Acesta a depus in Parlament un proiect de eliminare a imunitații membrilor Consiliului de Administrație al BNR. Parlamentarul spune ca este vorba despre acele articole…

- In PNL nu este liniste nici dupa Conventia Nationala de duminica, in care s-a stabilit sustinerea lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de presedinte si a lui Ludovic Orban pentru functia de prim-ministru. Marian Petrache, liderul PNL Ilfov, fost secretar general al partidului, a plecat de la Conventie…

- "Am fost foarte atent la discursul lui Ludovic Orban, și va intreb și pe voi, cei care l-ați urmarit: 1. A vorbit cumva, ȘI despre abuzuri? 2. A dat de pamant cu vicepreședintele Cițu, care tocmai a zis ca sanatatea și educația nu trebuie sa fie printre prioritațile PNL? 3. A…

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, sustinerea candidaturii lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de presedintele si pe Ludovic Orban pentru a fi desemnat premier. Pentru sustinerea candidaturii lui Iohannis, au fost exprimate 817 voturi, din care 793 au fost pentru, iar 24…

- Klaus Iohannis este candidatul PNL la președinție pentru alegerile din 2019. Aceasta este decizia adoptata, duminica, de Consiliul Național al PNL. Totodata, forul de conducere al partidului a validat ca Ludovic Orban, președintele PNL, sa fie susținut pentru funcția de premier, in cazul in care liberalii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a punctat duminica, dupa votul in Consiliul National al partidului, ca liberalii au candidat la alegerile prezidentiale din 2019, in persoana actualului sef al statului, Klaus Iohannis, si le-a multumit, totodata, colegilor de partid care l-au girat pentru functia…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a transmis sambata, la finalul Congresului partidului, un avertisment tuturor celor care doresc sa conteste rezultatul alegerilor, anuntand ca discutia asupra acestui subiect nu se mai poate face in interiorul partidului. "Eu imi doresc foarte mult ca dupa…

- "Faptul ca Majestatea Sa Margareta va candida la prezidențiale din partea PSD este chiar o știre falsa. Ma indoiesc ca s-a discutat acest subiect in PSD și ma indoiesc ca Majestatea Sa ar dori sa faca acest lucru. (...) La acest Congres, Liviu Dragnea va obține o victorie zdrobitoare. Cei care vor…

- Organizatia regionala PSD Bucuresti - Ilfov a decis miercuri sa ii sustina pe Viorica Dancila - presedinte executiv, Marian Neacsu - secretar general, Gabriela Firea si Robert Negoita - vicepresedinti, la Congresul extraordinar al partidului, de sambata. De asemenea, delegatii la Congres au primit mandat…

- Cel puțin așa a anunțat. Un internaut i-a scris liderului liberalilor, pe Facebook: "Pai trebuie sa vedeți ce faceți cu socialistul... Zamfir". Replica lui Ludovic Orban a venit imediat: "Ne ocupam". Intre timp, comentariul președintelui PNL a fost șters. Va reamintim ca executarea…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, susține ca in cercurile apropiate președintelui PNL, Ludovic Orban, se vorbește intens despre excluderea sa din partid, datorita faptului ca promoveaza o serie de legi care nu sunt pe placul conducerii. Citește și: SONDAJ - PSD se PRABUȘEȘTE: increderea in Liviu…

- Liviu Dragnea: PSD nu mai accepta intrigi mici pentru functii si functioare Presedintele PSD, Liviu Dragnea. Foto:Arhiva. Sedinta prelungita a Comitetul Executiv National al PSD, la care se pregateste Congresul extraordinar din 10 martie al partidului, când Liviu Dragnea…

- Conferința Județeana Extraordinara a PSD Alba a aprobat propunerile de modificare a statutului PSD și delegații la Congresul PSD care va avea loc in 10 martie la București. La ședința au participat, sambata, parlamentarii PSD Alba, domnii Ioan Dirzu și Daniel Breaz, ministrul delegat al Afacerilor…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu PNL, prin Ludovic Orban, trage o a doua rafala de gloanțe impotriva propriului deputat, domnul Daniel Zamfir. Dupa ce acesta a fost maturat de la șefia Comisiei economice, iata ca acum partidul da de pamant cu un proiect de lege promovat de acesta. O face in mod public.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca parlamentarii liberali au fost mandatati sa voteze impotriva proiectului privind plafonarea dobanzilor, explicand ca "nimeni nu a pus pistolul in tampla niciunui beneficiar de credite sa semneze contractul in momentul in care a solicitat creditul…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, duminica seara, despre posibilitatea ca la congresul PSD sa se discute despre viitoarele alegeri prezidentiale si, respectiv, despre o candidatura a liderului social-democratilor, Liviu Dragnea. „In ceea ce priveste alegerile - avem doua randuri de alegeri,…

- Partidul Pro Romania a primit astazi personalitate juridica chiar de ziua de naștere a europarlamentarului Laurențiu Rebega (acesta implinește astazi 42 de ani), un susținator din umbra al proiectului, care, potrivit informațiilor știripesurse, se va alatura in curand noului partid. Știripesurse…

- Proiect: Datornicii si-ar putea rascumpara bunurile platind dublul sumei achitate de recuperator Debitorii carora le-a fost confiscat un bun vor putea sa-l redobandeasca de la firma de recuperare platind acesteia dublul sumei cu care aceasta a achizitionat creanta de la banca, au decis senatorii,…

- Liviu Dragnea anunța Congres in PSD, in luna martie. ”Voi cere vot pentru mine, ca președinte al partidului”, a spus Dragnea.”Nu e o ședința puțin importanta. Vom avea o evaluarea a secretarilor de stat și propunerea incetarii activitații unora dintre ei. Voi propune organizarea unui Congres…

- Acordul de guvernare este supus aprobarii membrilor SPD, iar multi dintre acestia se tem ca o noua coalitie cu Uniunea Crestin Democrata/Uniunea Social Democrata (CDU/CSU) ar putea face rau partidului lor, noteaza BBC. Intr-o conferinta de presa sustinuta miercuri, cancelarul Angela Merkel…

- Ape tulburi și in PNL! Mai exact, lucrurile stau pe un butoi de pulbere in interioarul partidului, dupa ce, in ultima perioada, PNL a fost marcat de o serie de tensiuni existente intre liderul partidului, Ludovic Orban, și senatorul Daniel Zamfir. Tensiuni care au dus chiar la inlocuirea celui din urma…

- Cresc tensiunile in partidul liberalilor! Senatorul PNL Daniel Zamfir a facut dezvaluiri incredibile intr-un interviu acordat „Evenimentului Zilei”. Liberalul sustine ca imediat dupa consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu partidele parlamentare privind desemnarea unui nou premier, comunicatorii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, in contextul in care Daniel Zamfir l-a acuzat ca a "inrosit telefoanele" pentru a-l inlatura de la sefia Comisiei economice, ca il felicita pe Florin Citu pentru alegerea in aceasta functie, afirmand ca acesta l-a invins la Congres pe Viorel Catarama,…

- "Evident ca in momentul in care un tribunal internațional da dreptate Romaniei, putem spune ca din cand in cand țara noastre are și ea dreptate. Atunci cand cere unor companii sa respecte legislația romaneasca, atunci cand suntem foarte atenți in privința resurselor naturale ale Romaniei. Cred ca…

- "Florin Cițu este un fel de Chichirau, dar mai lent. Chichirau este cu efervescența. Nu este nicio diferența intre discursurile celor doi, Chichirau și Cițu, doar ca - așa cum va spuneam - domnul acesta este mult mai lent. L-am auzit spunand niște aberații... fiind atat de convins de ele... Doamne…

- La propunerea grupului PNL, Comisia economica are un nou presedinte. Senatorul liberal Daniel Zamfir a fost schimbat joi de la sefia Comisiei economice, cu 16 voturi pentru si opt impotriva, in locul sau...

- In PNL crapa nervii din cauza faptului ca Ludovic Orban iși impune favoriții in puținele funcții pe care liberalii le au la dispoziție in Parlament. Citește și: Consilierul de comunicare al lui Dragnea, numit consilier onorific de premierul Viorica Dancila Ședința grupului PNL din Senat…

- Daniel Zamfir din PNL a intrat in conflict cu liderul partidului, Ludovic Orban, care l-a acuzat de „deviații” de la linia partidului. Disputa dintre cei doi pare ca a atins apogeul astazi, cand Zamfir a primit o lovitura dura, fiind inlocuit la conducerea Comisie economice din Senat.

- ”Imi dorește capul pentru ca probabil i l-a cerut cineva sau probabil se gandește ca activitatea mea de la partid dauneaza partidului. Dupa cum știți, duminica, la grupurile parlamentare reunite am solicitat președintelui partidului o discuție sincera in care sa imi spuna care sunt elementele de deviaționism…

- "E vorba de un lucru: ai o activitate foarte buna, ne mandrim cu activitatea ta de la Comisia economica, dar pleaca acasa. Colegii au apreciat cu totii, chiar le-am cerut inainte de vot, le-am depus un raport de activitate de la comisie, cu totii mi-au spus chiar cuvinte elogioase la adresa activitatii…

- "(...)Eu nu am acceptat niciodata abuzurile și nu le voi accepta. Eu cred ca abuzurile de orice fel trebuie condamnate. Tot imi spuneți ca cineva ma da afara din partid. Nu ma da domle' nimeni afara din partid. A spus ca 'ne desparțim', dar eu nu plec ! Ințelegeți? Nu plec. S-a invocat ca am deviat…

- Clarificarea masurilor fiscale, care au "innebunit populatia", este unul dintre primele lucruri pe care ar trebui sa le faca viitorul Guvern condus de Viorica Dancila, a afirmat, duminica, fostul premier Adrian Nastase. El a declarat, la Antena 3, ca Guvernul ar trebui, printre altele,…

- Biroul Politic National si grupurile parlamentare ale PNL se reunesc, duminica, pentru a stabili strategia partidului in noua sesiune parlamentara si pozitionarea fata de investirea noului Guvern. ‘Biroul Politic Executiv a luat decizia de a convoca duminica de la ora 17,00 reuniunea Biroului Politic…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a vorbit in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, despre avertizarea data de Ludovic Orban, cu privire la excluderea sa din partid. Liderul PNL Ludovic Orban spune ca acesta a intreprins o inițiativa care contravine politicii partidului. „Sunt proiecte…

- ”Eu nu stiu ce este in mintea domnului Orban. Mi-e greu sa cred ca in PNL libertatea de exprimare a ideilor este cumva omorata. Eu astept sa fiu invitat la o sedinta a conducerii sa vedem care sunt elementele de deviationism. Eu nu le stiu. Sunt convins ca ceea ce fac este corect atat din punct de…

- Ludovic Orban este suparat pe Dan Zamfir, senator PNL, și spune ca "sunt proiecte asumate de partid care parcurg o procedura interna de vot și avizare și cele inițiate individual de parlamentari". "Acest proiect nu este susținut de PNL, dar nu pot restrânge…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, sambata, la Cluj, ca formatiunea sa va avea, foarte probabil, un candidat la presedintie. "Cel mai probabil da, vom avea un candidat la alegerile prezidentiale de anul viitor, este o decizie pe care o vom lua in interiorul partidului. USR este un…

- Senatorul PSD Claudiu Manda a anuntat ca, in cadrul ședinței de maine, conducerea social-democratilor va discuta pentru a decide cine va fi propunerea partidului pentru functia de prim-ministru. Intrebat la finalul sedintei CExN daca Mihai Fifor este o varianta de prim-ministru, Claudiu…

- Președintele Comisiei Economice din Senat, Daniel Zamfir, a lansat pe Facebook un apel pentru liderii PSD, chiar inainte de ședința care va transa scandalul din cadrul partidului. Liberalul ii someaza pe social-democrati sa ii ceara explicatii premierului Mihai Tudose privind blocarea unui Ordin…

- Presedintele Comisiei pentru buget din Senat, Eugen Teodorovici, intervine si el in conflictul din PSD si ii ataca pe Mihai Tudose si pe ministrii Transporturilor, Fondurilor Europene si Turismului, care si-au declarat sustinerea pentru premier, el spunand ca "este nevoie ca cei care conduc partidul…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, sustine ca analizele periodice in partid devin obligatorii si necesare, iar convocarea Comitetului Executiv National al PSD pentru luni "este o secventa a preocuparii partidului privind buna desfasurare a activitatii, in vederea ducerii la indeplinire a programului…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu solicita intrunirea Comitetului Executiv al partidului pentru a discuta despre o eventuala schimbare a Guvernului dupa „iesirea necontrolata si nestatutara” a premierului Tudose si insubordonarea sa fata de deciziile partidului.

- "Conducerea colectiva" a PSD are un sustinator surpriza la Cluj. Vezi ce spune Horea Nasra, liderul interimar al PSD Cluj Horia Nasra, singurul clujean din forul restrans de conducere al PSD - Comitetul Executiv National (CEX), a vorbit pentru ZIUA de CLUJ despre propunerea omului doi din PSD privind…

- Premierul Ungariei Viktor Orban, care este impotriva intrarii imigrantilor in tarile UE, va participa vineri la o reuniune a partidului german Uniunea Crestin-Sociala (CSU), care se pregateste sa negocieze formarea unei noi coalitii guvernamentale, relateaza site-ul cotidianului The Washington Post.