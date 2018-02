Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat un curs de 4,6582 lei/euro, in creștere cu 0,23% fața de ședința anterioara, cand un euro a fost cotat la 4,6474 lei. Miercuri, leul s-a depreciat in raport cu euro, in contrast cu tendinta regionala. Alte monede din regiune, precum coroana ceha, zlotul…

- Adrian Nastase a facut o serie de propuneri viitorului Guvern! la Antena 3, Nastase a spus ca ar trebui facute clarificari fiscale, ar trebui o reorganizare administrativa a Romaniei, ceea ce ar duce la mai puține comune și județe, automat, la un numar mai mic de aleși locali. O alta propunere ar…

- Leul a profitat de tendinta regionala de apreciere fata de moneda unica si a cunoscut o prima sedinta mai calma, dupa ce in precedentele trei euro a atins maxime istorice. Cotatiile de pe pietele internationale din Ziua Unirii, cand sistemul bancar local a fost inchis, nu au depasit 4,67 lei, asa ca…

- Leul moldovenesc s-a intarit ușor fața de dolar, dar a slabit fața de euro, noteaza NOI.md. Timp de o zi el s-a apreciat cu aproape trei bani in raport cu moneda americana, dar s-a depreciat cu peste 13 bani fața de moneda unica europeana. Astfel, pentru 25 ianuarie Banca Naționala a Moldovei a fixat…

- Romania a reusit, cu ajutorul Politicii Agricole Comune (PAC), in cei 10 de la aderarea la Uniunea Europeana, sa dobandeasca pozitia de lider european in productia de miere si sa restructureze sectorul viti-vinicol, dar a ramas in continuare cu o slaba organizare a fermelor mici si a filierelor pe…

- Banca Nationala a Romaniei a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,6614 lei/euro, 3,7984 lei/dolar, 3,9727 lei/franc elvetian. Este cel mai scazut nivel inregistrat de leu in fata monedei europene si pentru prima data cand cursul anuntat de BNR depaseste 4,66 lei. Bancile comerciale au anuntat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6573 lei/euro, in scadere cu 0,06% fata de nivelul atins marti, in linie cu tendinta regionala.Marti, euro a crescut la nivelul de 4,6599 lei, un nou nivel record, in contextul crizei politice. Miercuri, leul…

- Banca Nationala a României (BNR) a afisat, luni, un curs de 4,6256 lei pentru un euro, în scadere cu 1,21 bani (-0,26%) în comparatie cu valoarea de 4,6377 lei anuntata în sedinta precedenta.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6434 lei/euro, in scadere cu 0,29% fata de nivelul atins marti, in contrast cu tendinta regionala. Marti, euro a crescut la nivelul de 4,6571 lei. Miercuri, leul s-a apreciat in raport cu euro, in contrast…

- Euro se vinde cu peste 4,7 lei la cele mai mari banci din Romania, dupa ce Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de 4,6597 lei/euro, un nou nivel record.Citește și: Banca Naționala, anunț de Sarbatori: euro a ajuns la un nou nivel RECORD Astfel, a treia banca din…

- Cresterea cererii de valuta si prudenta aratata de participantii la piata valutara inainte de finalul anului au decuplat leul de celelalte monede din regiune, care se apreciau fatade euro. Cursul euro a crescut de la 4,6401 lei, medie stabilita vinerea trecuta, la 4,6515 lei, cel mai ridicat nivel din…

- Cresterea ofertei de valuta din partea companiilor care se pregatesc sa achite taxele si impozitele la buget cat si bonusurile angajatilor, la care se adauga reducerea aversiunii fata de risc, a permis leului sa se aprecieze fata de euro. Cursul euro a scazut de la 4,6260 la 4,6210 lei, cel mai redus…

- Banca Nationala a facut joi publice date ingrijoratoare despre situatia financiara a Romaniei: Guvernul a reusit sa ne umple de datorii. Astfel, datoria externa totala a tarii noastre a crescut cu 1,3 miliarde de euro in primele zece luni din acest an. In plus, contul curent al balantei…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6321 lei/euro, in scadere cu 0,05% fata de nivelul atins marti, in contrast cu tendinta regionala. Marti, euro a atins nivelul de 4,6344 lei, in crestere fata de pragul atins luni. Leul s-a apreciat miercuri, in raport…

- Cresterea indatorarii populatiei atat de la banci cat si de la IFN-urilor reprezinta un risc moderat asupra stabilitatii financiare din Romania, insa in crestere. In aceste conditii, Banca Nationala a Romaniei apreciaza ca debitorii ar fi mai bine protejati, pe termen mediu, daca ar solicita in mai…

- Declarația vine in contextul in care premierul Mihai Tudose a atacat in repetate randuri Banca Naționala, acuzand-o ca e de vina pentru deprecierea leului si cerand o discutie fata in fata cu șefii BNR, pentru a lamuri ce rol are aceasta institutie. Vasilescu a trimis un mesaj Guvernului, sambata, din…

- Indicele ROBOR a urcat la 2,20%, un nou record al ultimilor trei ani, potrivit datelor oficiale publicate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR) , dupa ce ieri batuse un alt maxim al perioadei, de 2,19%. Creșterea duce la majoarea ratelor pe care trebuie sa le plateasca romanii cu credite in lei.…

- Astazi s-au semnat contractele de execuție pentru prima faza a proiectului BRUA, un proiect deosebit de important pentru securitatea și independența energetica a Romaniei. In prima faza a proiectului va fi construita o conducta de gaze naturale de 478 km intre localitatile Podisor si Recas și se vor…

- Cresterea restantierilor a aparut pe fondul aprecierii euro si a majorarii cheltuielilor de consum, romanii vazandu-se in imposibilitatea de a mai plati ratele la timp si, astfel, ajung in procedurile de executare silita, potrivit unei analize KeysFin. Potrivit datelor BNR, valoarea totala…

- Prețurile alimentelor din Romania sunt corelate cu cele din zona euro, iar aceasta corelare a fost favorizata in acest an de excesul de cerere interna, a declarat, joi, viceguvernatorul BNR Liviu Voinea, in conferința de lansare a raportului "Evoluția Concurenței in sectoare cheie - 2017". "In economiile…

Premierul Mihai Tudose sustine ca este nevoie de o "discutie serioasa" cu reprezentantii BNR pe subiectul privind cresterea euro, sustinand ca Banca Nationala putea interveni in aceasta chestiune, dar nu a facut-o. Vineri, BNR i-a raspuns premierului.

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, joi seara, la Antena 3, despre creșterea euro: "Eu am o parte din explicații. Pentru alta parte, va recomand calduros sa vorbiți cu BNR, care ar trebui sa fie atenta la aceste lucruri. Banca Naționala poate și trebuie sa intervina pe aceste lucruri. Nu a facut-o.…

- ”Eu am o parte din explicații. Pentru alta parte, va recomand calduros sa vorbiți cu BNR, care ar trebui sa fie atenta la aceste lucruri. Banca Naționala poate și trebuie sa intervina pe aceste lucruri. Nu a facut-o. In aprilie, BNR, in ințelepciunea ei, le-a spus bancilor din Romania ca sunt bune,…

- „In prezent, ca si in anii 2006-2008, politicile puternic pro-ciclice au determinat accelerarea mult peste potential a cresterii economice. Dar deficitul de cont curent, care ajunsese in acea perioada la niveluri cu totul exceptionale (13,8% din PIB in anul 2007, respectiv 11,8% din PIB in anul…

Prețurile alimentelor din Romania sunt corelate cu cele din zona euro, iar aceasta corelare a fost favorizata in acest an de excesul de cerere interna, a declarat, joi, viceguvernatorul BNR Liviu Voinea, in conferința de lansare a raportului "Evoluția Concurenței in sectoare cheie - 2017".

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 21 noiembrie 2017.Dolarul australian AUD 3,0042 Leva bulgareasca BGN 2,3802Dolarul canadian CAD 3,0995Francul elvetian CHF 3,9960Coroana ceha CZK 0,1822Coroana daneza DKK 0,6255Lira…

- Cresterea ROBOR cu doua puncte procentuale fata de nivelul dinainte de explozia din septembrie determina avansul gradului de indatorare al persoanelor cu venituri mici de la 70% la 80%. Indicatorul a urcat, deja, cu unu din cele doua puncte procentuale, si nu pare sa se opreasca. Reprezentantii BNR…

- Indicele ROBOR la trei luni a ajuns vineri la 2,18%, un nou maxim al ultimilor trei ani, dupa ce miercuri batuse alt record, de 2,06% , potrivit datelor afișate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR) . Creșterea acestuia este de rau augur pentru romanii cu credite in lei, care se vad in situația…

- Premierul Mihai Tudose ironizeaza, intr-o postare pe Facebook, opiniile conform carora Romania "sta rau", aducand drept contraargumente "stirile false" difuzate de Washington Post si AFP referitoare la cresterea economica si la faptul ca tara noastra este "tigrul Europei", afirmatiile comisarului…

- Mihai Tudose este o insula de liniste intr-un ocean cuprins de furtuna. Desi se infurie din cand in cand, starea lui constanta este calmul. De curand, iata, a aflat ca PIB-ul actual a crescut cu 71 de miliarde de euro fata de 2008. Adica fata de anul de varf al guvernului Tariceanu, an premergator crizei…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) susține creșterea consumului și a salariilor, dar cu dozajul necesar, in funcție de productivitatea muncii, a declarat, miercuri, guvernatorul Bancii Centrale, Mugur Isarescu, la Conferința anuala a Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR). „Suntem…

- Cresterea economica “chinezeasca” din trimestrul trei al acestui an, de aproape 9% este bazata tot pe consum, chiar pe accelerarea acestuia, sustine presedintele Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru. Acesta vine, insa, la pachet cu scaderea masiva a investitiilor, deteriorarea contului curent,…

- Banca Nationala a Romaniei nu este impotriva cresterii consumului si a salariilor, insa sustine ca acestea trebuie facute cu doza, a declarat miercuri guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, la conferinta „Romania – Incotro”, organizata de Asociatia Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR).

Banca Nationala a României (BNR) sustine cresterea consumului si a salariilor, dar cu dozajul necesar, în functie de productivitatea muncii, a declarat, miercuri, guvernatorul Bancii Centrale, Mugur Isarescu, la Conferinta anuala a Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din România (AAFBR).

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) susține creșterea consumului și a salariilor, dar cu dozajul necesar, in funcție de productivitatea muncii, a declarat, miercuri, guvernatorul Bancii Centrale, Mugur Isarescu, la Conferința anuala a Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR). …

- Cresterea economica record a Romaniei a surprins pe toata lumea. In al treilea trimestru din acest an, PIB-ul tarii noastre a avansat cu 8,6% comparativ cu aceeasi perioada din 2016, astfel ca am avut cel mai accelerat avans dintre toate statele membre UE. Informatia a fost disecata si de presa straina,…

- Dezvoltarea durabila este principala parghie pentru a stimula creșterea economica sustenabila și implementarea de proiecte importante, a afirmat, marți, vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, la evenimentul "Pentru un viitor…

- Cotatia oficiala afisata luni, la ora 13.00, de Banca Nationala a Romaniei (BNR) este de 4,6495 lei/euro. Leul ajunge astfel la cel mai slab nivel din istorie, cotatia afisata de BNR fiind de 4,6495 lei/euro. Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni, la Palatul Parlamentului, ca pe…

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,6495 lei/euro, un nou nivel record, peste cel din august 2012, pe fondul accentuarii tensiunilor sociale si politice, a anuntului privind cresterea inflatiei si a datelor privind cresterea deficitului comercial.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,6495 lei/euro, un nou nivel record, peste cel din august 2012, pe fondul accentuarii tensiunilor sociale si politice, a anuntului privind cresterea inflatiei si a datelor privind cresterea deficitului comercial. Vineri,…

- "Un salariu minim net de circa 300 euro pe luna este, probabil, sustenabil pentru economia Romaniei și contribuie la diminuarea decalajului dintre cei mai bogați și cei mai saraci romani, insa creșterea sa ulterioara ar trebui sa reflecte creșteri ale productivitații muncii, care in multe domenii…

'Un salariu minim net de circa 300 euro pe luna este, probabil, sustenabil pentru economia Romaniei si contribuie la diminuarea decalajului dintre cei mai bogati si cei mai saraci romani, insa cresterea sa ulterioara ar trebui sa reflecte cresteri ale productivitatii muncii, care in multe domenii se

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6390 lei/euro, cel mai mare nivel din august 2012 pana in prezent, pe fondul accentuarii tensiunilor sociale, a anuntului privind cresterea inflatiei si a datelor privind cresterea deficitului comercial.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6390 lei/euro, cel mai mare nivel din august 2012 pana in prezent, pe fondul accentuarii tensiunilor sociale, a anuntului privind cresterea inflatiei si a datelor privind cresterea deficitului comercial. Joi, BNR a afisat un…

- Moneda naționala continuat sa se deprecieze joi in raport cu euro, cursul anunțat de Banca Naționala a Romaniei (BNR), de 4,6279 lei pentru un euro, atingand un maxim al ultimilor cinci ani și trei luni. Pe data de 3 august 2012, Banca Naționala a Romaniei a anunțat un curs de schimb de 4,6481 de lei…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) estimeaza o inflație de 3,2% la finele anului viitor, guvernatorul Mugur Isarescu apreciind ca ”prețurile vor crește mai repede decat anticipasem”, iar maximul se va inregistra in perioada ianuarie-martie. In opinia lui Isarescu, inflația va urca spre sfarșitul anului…

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,6279 lei/euro, cel mai mare nivel din august 2012 pana in prezent, pe fondul accentuarii tensiunilor sociale.

- CURS BNR: Euro crește la 4,62 lei, fața de 4,61 lei, cursul BNR anuntat ieri si atinge maximul ultimilor cinci ani si trei luni. Mai precis, leul nu a mai atins o valoare atat de scazuta din 3 august 2012 cand BNR a anuntat un curs de referinta de 4,6481 lei/euro. Pe 10 octombrie, moneda europeana…

- Comisia Nationala de Prognoza a revizuit din nou, in sus, estimarile privind cresterea economica a Romaniei in 2017, la 6,1%, de la 5,6% cat preconizase anterior. Conform Prognozei de toamna, Produsul Intern Brut se va situa la 842,5 miliarde de lei anul acesta, fata de 837,1 miliarde lei…