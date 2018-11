”Dreapta Liberala e singurul partid cu o ideologie asumata și care lovește in foarte mulți romani. Sa fiți convinsa ca cei care fac parte din aristocrația bugetara, cei care fac parte din privilegiați mi-ar rupe picioarele, m-ar termina cand aud ce vreau sa le fac. Eu nu am numai prieteni, am și dușmani și-mi fac din ce in ce mai mulți dușmani. Cand aceasta masa de 1,4 milioane, nu toți, e adevarat, afla ca 25% cel puțin pleaca, ca salariile vor deveni mai mici in sectorul public decat in privat, așa cum e normal, ca vor trebui sa munceasca și sa primeasca din munca avantaje, nu ca e membru…