Stiri pe aceeasi tema

- Cursul de schimb leu euro ar trebui sa fie de peste 5 lei/euro, dar este mentinut de Banca Nationala la un nivel care nu reprezinta realitatea din Romania, a declarat, joi, Viorel Catarama, presedinte director general, Elvila, la evenimentul dedicat listarii companiei pe piata AeRO. "As…

- In noiembrie 1946, atunci cand comunistii au falsificat grosolan alegerile pentru a prelua puterea in Romania, un student botosanean a avut curajul sa se ridice fatis impotriva acestora.

- Leul moldovenesc s-a intarit ușor fața de dolar, dar a slabit fața de euro, noteaza NOI.md. Timp de o zi el s-a apreciat cu aproape trei bani in raport cu moneda americana, dar s-a depreciat cu peste 13 bani fața de moneda unica europeana. Astfel, pentru 25 ianuarie Banca Naționala a Moldovei a fixat…

- Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a criticat intr-o interventie pentru B1TV scrisoarea semnata presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si de prim-vicepresedinte Frans Timmermans in care se trag semnale de alarma privind evolutiile recente din Romania si se cere renuntarea la…

- Hai sa spunem lucrurilor pe nume – Nicolae Robu, acest ”Che Gargara” de Bocsig parvenit primar la Timișoara (unde paraduiește bugetul și distruge orașul de aproape 6 ani de zile), este una din cele mai corupte, sinistre și bolnave creaturi ce infecteaza latrina politica din Romania.micRobu – cum il…

- Leul continua sa piarda teren in fața monedei unice și marcheaza, luni, un nou minim istoric in raport cu euro. Banca Naţională a României (BNR) a anunţat, luni, un curs de schimb valutar de 4,6656 lei pentru un euro, în creştere cu 0,42 bani, respectiv cu 0,09% faţă…

- Marile agenții de presa au relatat pe larg despre protestul de la București. Jurnaliștii straini au vorbit despre zecile de mii de cetațeni care au ieșit in strada pentru a protesta impotriva corupției. Chiar daca au fost ciocniri cu forțele de ordine, cele mai mari proteste de dupa caderea comunismului…

- Banca Nationala a Romaniei a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,6614 lei/euro, 3,7984 lei/dolar, 3,9727 lei/franc elvetian. Este cel mai scazut nivel inregistrat de leu in fata monedei europene si pentru prima data cand cursul anuntat de BNR depaseste 4,66 lei. Bancile comerciale au anuntat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,6514 lei pentru un euro, in scadere cu 0,59 bani (-0,13%) fata de cotatia de 4,6573 lei anuntata in sedinta din ziua precedenta. De asemenea, leul a castigat 0,13 bani (-0,03%) in raport cu dolarul american, pana la un curs de 3,8054 lei,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6573 lei/euro, in scadere cu 0,06% fata de nivelul atins marti, in linie cu tendinta regionala.Marti, euro a crescut la nivelul de 4,6599 lei, un nou nivel record, in contextul crizei politice. Miercuri, leul…

- Intentia lui Dacian Ciolos de a-si face partid il face pe fostul premier „un dusman al PNL”, de vreme ce vizeaza electoratul liberalilor, sustine Viorel Catarama, prim-vicepresedinte al PNL sector 2, intr-un interviu acordat gandul.info. In opinia sa, logic si „de obraz” ar fi ca fostul premier sa…

- Banca Nationala a României (BNR) a afisat, luni, un curs de 4,6256 lei pentru un euro, în scadere cu 1,21 bani (-0,26%) în comparatie cu valoarea de 4,6377 lei anuntata în sedinta precedenta.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6434 lei/euro, in scadere cu 0,29% fata de nivelul atins marti, in contrast cu tendinta regionala. Marti, euro a crescut la nivelul de 4,6571 lei. Miercuri, leul s-a apreciat in raport cu euro, in contrast…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6412 lei/euro, in scadere cu 0,4% fata de nivelul record atins vineri, in contrast cu tendinta regionala. Vineri, euro a ajuns la un nivel record, de 4,6597 lei, titreaza News.ro. Miercuri, leu s-a apreciat semnificativ in…

- Cursul BNR de joi: Euro 4,6507 -0.0008 - 0.07 % Dolar american 3,8995 -0.0138 - 0.35 % Francul elvetian 3,9751 Nota ZF: Cursul afisat este calculat si anuntat de Banca Nationala pe baza tranzactiilor…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 38 bani pentru un euro, cu zece bani mai mult decat ieri.Cotatia dolarului creste cu cinci bani și este de 17 lei și 18 bani.

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la nivelul de 2,11%, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR), potrivit News.ro.

- Romania trebuie sa prezinte grupului de state impotriva corupției (GRECO) din cadrul Consiliului Europei un raport asupra modificarilor propuse legilor justiției. Termenul limita este data de 15 ianuarie 2018, informeaza Adevarul.ro. Motivul invocat de GRECO este acela ca modificarile legilor justiției…

- Multi primari din Romania s-au plans ca reducerea cotei de impozitare de la 16 la 10% loveste puternic in bugetele locale, care pierd sume importante de bani. Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a anuntat ca orasul pe care-l conduce va pierde peste 30 de milioane de euro in urma „revolutiei fiscale”.…

- Romania a pierdut de-o maniera categorica, scor 26-17, ultimul meci din Grupa A de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Tricolorele (sigure de castigarea grupei) au fost invinse de Franta. La pauza a fost 17-7 pentru adversare. Trebuie insa mentionat faptul ca selectionerul Martin Ambros a folosit…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6321 lei/euro, in scadere cu 0,05% fata de nivelul atins marti, in contrast cu tendinta regionala. Marti, euro a atins nivelul de 4,6344 lei, in crestere fata de pragul atins luni. Leul s-a apreciat miercuri, in raport…

- Intrebat daca ar trebui intarite institutiile statului, Solomon a raspuns: „Eu cred ca sunt destul de puternice, numai ca trebuie sa doreasca sa fie cu adevarat institutii ale statului, asta care-l slujim noi si cetatenii”. „Statul paralel il putem defini fiecare cum dorim, dar vedem ca…

- Declarația vine in contextul in care premierul Mihai Tudose a atacat in repetate randuri Banca Naționala, acuzand-o ca e de vina pentru deprecierea leului si cerand o discutie fata in fata cu șefii BNR, pentru a lamuri ce rol are aceasta institutie. Vasilescu a trimis un mesaj Guvernului, sambata, din…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat la Romania TV ca statul roman ar trebui sa impuna firmelor carora le acorda ajutoare de stat sa se dezvolte in zonele unde somajul este ridicat. Cu cateva zile in urma, oficialul declarase ca multinationalele sunt de vina pentru rata mare de somaj…

- In luna aprilie, asiguratorul SOMPO Japan Nipponkoa Insurance a anuntat ca va oferi o polita de asigurare care acopera riscul de terorism. Acum , o companie care activeaza si in Romania i-a urmat exemplul. In contextul in care, in ultimii ani, riscul de terorism s-a manifestat nu doar in zone de conflict,…

- Scrisoarea Departamentului de Stat al SUA, prin care se solicita Parlamentului sa stopeze proiectul de modificare al legilor justiției a produs multa agitație pe scena politica din Romania. O delegație a PNL s-a intalnit cu prim-ministrul landului Hessen si vicepresedintele CDU Germania, Volker Bouffier,…

- „Am spus tot timpul și reiterez și in fața dvs, daca exista o singura prevedere sau daca in mesajul care a fost transmis sau probabil ca vor mai veni și alte puncte de vedere, daca exista o singura prevedere care incalca fie independența justiției, fie afecteaza lupta impotriva corupției, eu sunt…

- "Statele Unite constata cu ingrijorare ca Parlamentul Romaniei are in vedere o legislație care ar putea submina lupta impotriva corupției și ar putea slabi independența judiciara in Romania. Aceasta legislație, propusa inițial de Ministerul Justiției, amenința progresul pe care Romania l-a facut…

- Peste 1.000 de oameni protesteaza la Brasov, in fata Prefecturii, oamenii scandand ”Jos, jos, jos Guvernul mincinos”, ”Nu vrem sa fim o natie de hoti”. Oamenii sunt decisi sa plece in mars pe traseul Prefectura-Patria-Iuliu Maniu-Muresenilor-Piata Sfatului, acolo unde este si sediul PSD.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6536 lei/euro, in scadere cu 0,02% fata de nivelul atins joi, in linie cu tendinta regionala. Joi, euro a atins nivelul de 4,6546 lei. Leul s-a apreciat vineri, în raport cu euro, în linie cu tendinţa…

- ”Eu am o parte din explicații. Pentru alta parte, va recomand calduros sa vorbiți cu BNR, care ar trebui sa fie atenta la aceste lucruri. Banca Naționala poate și trebuie sa intervina pe aceste lucruri. Nu a facut-o. In aprilie, BNR, in ințelepciunea ei, le-a spus bancilor din Romania ca sunt bune,…

- Moneda naționala a atins marți cea mai slaba cotație in raport cu euro, cursul anunțat de Banca Naționala a Romaniei (BNR) fiind de 4,6551 lei pentru un euro, in creștere cu 0,18% in comparație cu valoarea din ședința precedenta, potrivit Agerpres. De asemenea, moneda naționala s-a depreciat in fața…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat luni, la Seminarul de Formare in domeniul Schimbului de Informatii organizat sub egida Forumului Global si a ANAF, ca Romania va continua sa sustina evolutia cadrului fiscal si imbunatatirea instrumentelor de lupta impotriva evaziunii fiscale. …

- Un nou protest este anuntat duminica in Capitala si in alte orase din tara, dar si in diaspora. Evenimentul a fost deja anuntat pe Facebook, intalnirea protestatarilor urmand sa aiba loc de la ora 18.00.

- Faceti sotilor mancare de post, nu stati cu gura pe ei, nu-i cicaliti, nu urlati, nu tipati pentru ca in post este mai mare ispita si incercarea. Fiti mai blajine, fiti mai blande, fiti mai intelegatoare, si chiar eliminati acea fraza pur ortodoxa: „De Dumnezeu nu ma las, dar de tine ma las!" Daca…

- Piața imobiliara din România sta pe marginea prapastiei. Nu sunt motive de îngrijorare pentru moment – spun specialiștii – însa situația trebuie urmarita cu mare atenție. Programul „Prima Casa” se apropie, cel mai probabil, de final. Cel puțin în forma…

- Cursul de schimb este un "platitor de serviciu" pentru deficitul balanței de plați, alaturi de ROBOR, susține Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Naționala a Romaniei. "Ne uitam în balanța și vedem ca avem creștere de servicii, investiții…

- Comitetul de trecere la euro nu a fost vizitat mai de nimeni, deși este gazduit de Banca Naționala a Romaniei (BNR), a afirmat, miercuri, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferința organizata de Asociația Analiștilor Financiar-Bancari din Romania...

- Leul da semne de revenire tot mai puternice si este, pentru a doua zi la rand, in crestere in raport cu moneda unica europeana. Banca Nationala a Romaniei a anuntat o scadere de 0,38% fata de cursul de marti, cotatia pentru euro fiind de 4,6306 lei/unitate. Si dolarul are o scadere…

- Comitetul de trecere la euro nu a fost vizitat mai de nimeni, deși este gazduit de Banca Naționala a Romaniei (BNR), a afirmat, miercuri, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferința organizata de Asociația Analiștilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR). "Aud ca…

- România nu s-a desprins de trecutul ei si de practicile regimului comunist, a declarat, marti, liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu, care considera ca în ultimii ani se fac presiuni asupra Parlamentului si Guvernului prin metode represive, precum fabricarea dosarelor, încarcerari…

- Romania nu poate obtine o crestere sustenabila fara a avea competitivitate, iar prin stimulente fiscale si salariale nu poti inregistra crestere de durata, a declarat, marti, economistul - sef la Banca Nationala a Romaniei (BNR), Valentin Lazea, intr-o conferinta organizata de INACO.

- "PNL a hotarat la reuniunea Biroului Executiv, impreuna cu grupurile parlamentare, in unanimitate, depunerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului PSD-Dragnea-Tudose. Ordonanta care a ravasit sistemul fiscal din Romania, care pune in pericol dezvoltarea economica a Romaniei, care creeaza un haos…

- Moneda nationala continuat sa se deprecieze vineri in raport cu euro, cursul anuntat de Banca Nationala a Romaniei (BNR), de 4,6390 lei pentru un euro, atingand un maxim al ultimilor cinci ani si trei luni. Pe data de 3 august 2012, Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs de schimb de 4,6481…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,6279 lei/euro, cel mai mare nivel din august 2012 pana in prezent, pe fondul accentuarii tensiunilor sociale. Miercuri, BNR a afisat un curs de 4,6198 lei/euro. Nivelul anuntat joi este cel mai mare din 3 august…

- CURS BNR: Euro crește la 4,62 lei, fața de 4,61 lei, cursul BNR anuntat ieri si atinge maximul ultimilor cinci ani si trei luni. Mai precis, leul nu a mai atins o valoare atat de scazuta din 3 august 2012 cand BNR a anuntat un curs de referinta de 4,6481 lei/euro. Pe 10 octombrie, moneda europeana…

- Ancheta deschisa in urma plangerii depuse de Liviu Dragnea impotriva jurnalistului Mircea Marian se desfașoara la Parchetul de pe langa Curtea de Apel București, insa procurorii nu vor sa ofere niciun fel de informații despre dosar.In luna februarie 2017, Liviu Dragnea a facut o plangere penala…

- Liberalii depun, marți, la Camera Deputaților, moțiunea simpla împotriva ministrului Energiei, Toma Petcu, intitulata "România în bezna. PSD fura curent", a anunțat vicepreședintele PNL Virgil Popescu.

- Banca Naționala a Moldovei anunța cursul valutar oficial. Euro scade cu 0,09 banuți, iar dolarul crește cu 0,01 banuți. USD 17.4728 EUR 20.2553 UAH 0.6498 RON 4.4138 RUB 0.2962