Cataramă arată situația critică a transportatorilor. Cifră șoc pentru economia României ”In data de 14 ianuarie 2019 se va vota noul pachet rutier in Parlamentul European prin care se vor scimba regulile europene in materie de TRANSPORTURI. Scopul acestor masuri este eliminarea concurenței facute de transportatorii din estul europei, iar romanii vor fi printre cei mai afectați. In urma unui lobby pur protecționist facut in ultimii ani de țarile vestice, la inceputul lunii decembrie 2018 miniștrii de transport din țarile UE au aprobat, la Bruxelles, acest set de masuri. Romania s-a abținut, in loc sa voteze impotriva, așa cum o cer interesele transportatorilor romani. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

